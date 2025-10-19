Nhiều học sinh 'quay lưng' với đại học top đầu

Trung QuốcDù có cơ hội vào Thanh Hoa, Bắc Đại, nhiều học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi đại học (gaokao) chọn những trường kém danh tiếng hơn.

Nhóm này thường chọn các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ mới. Đại học Chiết Giang mạnh về đào tạo AI (trí tuệ nhân tạo), hay Đại học Westlake mới nổi với ngành bán dẫn, là hai trong các lựa chọn của nhiều tân sinh viên năm nay.

Dẫu vậy, Chiết Giang vẫn là đại học hàng đầu, top 39 thế giới theo xếp hạng THE 2026, chỉ thấp hơn so với Thanh Hoa, Bắc Đại (Đại học Bắc Kinh) và Phúc Đán ở Trung Quốc. Nhưng nhiều trường danh tiếng khác thậm chí để vuột mất sinh viên giỏi vào tay các đại học chỉ mới thành lập. Ví dụ, Đại học Khoa học và Công nghệ Phù Diêu năm nay lấy điểm gaokao tối thiểu là 616/750 với chuyên ngành Vật lý, vượt qua Đại học Sư phạm Bắc Kinh - ngôi trường vốn được đánh giá cao hơn.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp của tân cử nhân lên tới khoảng 18,9 % vào tháng 8, cao nhất trong hai năm gần đây. Theo các chuyên gia, điều này khiến phụ huynh và thí sinh phải suy nghĩ thực tế hơn về việc học gì và học ở đâu.

Trong khi, không phải đại học danh tiếng nào cũng có ngành mà họ mong muốn. Nhóm nhân văn hay triết học ở các trường này lại hạn chế về cơ hội việc làm. Vì thế, nhiều thí sinh chọn trường kém tên tuổi hơn nhưng được vào ngành học có triển vọng.

Nhóm khác đổ vào khối trường quân đội bởi được miễn học phí và có cam kết nghề nghiệp rõ ràng. Năm nay, số nộp đơn vào các trường này cao kỷ lục - 135.000 em, theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

"Nhiều sinh viên và phụ huynh ưu tiên triển vọng nghề nghiệp ổn định hơn là những trường đại học nổi tiếng", Xiong Bingqi, giám đốc Viện nghiên cứu giáo dục thế kỷ 21 của Trung Quốc, nhận định.

Sinh viên học trong thư viện của Đại học Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: Xu Guoliang/Zhejiang University Fanpage

Trung Quốc dự kiến điều chỉnh khoảng 20% chuyên ngành đại học trong năm nay, bổ sung một loạt chương trình mới gắn liền với các công nghệ mới nổi và loại bỏ dần những chương trình được cho là không còn đáp ứng nhu cầu.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo rằng các trường học không nên chỉ tập trung vào việc làm.

"Một trường đại học tổng hợp không phải là một trung tâm đào tạo nghề. Trọng tâm của nó nên là bồi dưỡng năng lực cơ bản và phẩm chất tổng thể của sinh viên, chứ không nên chỉ hướng đến việc làm", Xiong nói.

Khánh Linh (Theo CNA, China Daily, SCMP)