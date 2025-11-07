Nhiều hoạt động tri ân người dùng dịp 18 năm thành lập Vietcap

Chứng khoán Vietcap giới thiệu hệ sinh thái phân tích dữ liệu bằng AI, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cùng nhiều chương trình ưu đãi cho nhà đầu tư, kỷ niệm 18 năm thành lập.

Bước sang năm thứ 18 trên thị trường, chứng khoán Vietcap tiếp tục đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số với hệ sinh thái công nghệ phân tích và Smart Data. Bộ ba nền tảng Vietcap IQ, Vietcap AI News và AI Trading được phát triển nhằm đồng hành cùng nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động nhanh và đòi hỏi phản ứng linh hoạt hơn.

Trong đó, Vietcap IQ cung cấp báo cáo phân tích chuyên sâu, dữ liệu doanh nghiệp toàn diện và công cụ dự báo xu hướng thị trường, giúp nhà đầu tư nhận diện cơ hội và đưa ra quyết định kịp thời. Song song, Vietcap ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống phân tích dữ liệu và chatbot tư vấn, mang lại trải nghiệm đầu tư cá nhân hóa, kết hợp công nghệ với chuyên môn của đội ngũ tư vấn để tối ưu hiệu quả và đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư hiện đại.

Nhà đầu tư đang sử dụng công cụ phân tích dữ liệu tài chính. Ảnh: Vietcap

Theo đại diện doanh nghiệp, hệ sinh thái công nghệ mới là bước tiến trong hành trình nâng tầm trải nghiệm người dùng, đồng thời hiện thực hóa thông điệp thương hiệu "Nâng tầm nhà đầu tư Việt". Nhân dịp kỷ niệm 18 năm thành lập, đơn vị triển khai chương trình tri ân "3 tuần thử thách với đường đua đầu tư cùng Vietcap". Chương trình diễn ra ngày 27/10-14/11.

Trong thời gian chương trình, nhà đầu tư giao dịch để tích lũy mã dự thưởng và tham gia quay số may mắn hàng tuần, được phát trực tiếp qua fanpage Vietcap nhằm đảm bảo tính minh bạch. Ngoài ra, công ty cũng vinh danh những nhà đầu tư có hiệu suất cao nhất: khách hàng mới đứng đầu bảng xếp hạng nhận một chỉ vàng, khách hàng hiện hữu dẫn đầu nhận ba chỉ vàng.

Sau tuần đầu tiên, hoạt động thu hút hàng nghìn nhà đầu tư tham gia, tạo không khí sôi nổi qua các hoạt động tương tác và buổi livestream quay số may mắn, nơi những giải thưởng đầu tiên được trao tới tay các nhà đầu tư may mắn.

Chương trình 3 tuần thử thách đường đua cùng Vietcap. Ảnh: Vietcap

Thời gian tới, chương trình mở rộng quy mô với nhiều phần quà giá trị hơn. Mỗi giá trị giao dịch từ 100 triệu đồng được quy đổi thành một mã quay thưởng, tối đa 20 mã cho mỗi cá nhân, nhằm đảm bảo tính minh bạch và tạo không khí cạnh tranh tích cực. Ngoài các giải thưởng hàng tuần, Vietcap còn dành Giải đặc biệt cho hai nhà đầu tư có hiệu suất cao nhất sau ba tuần, với tổng giá trị giải thưởng hơn 300 triệu đồng.

Theo đại diện công ty, hoạt động này không chỉ là lời cảm ơn gửi đến cộng đồng nhà đầu tư đã đồng hành trong 18 năm qua, mà còn là cách Vietcap lan tỏa tinh thần đầu tư chủ động, chuyên nghiệp và bền vững - đúng với tầm nhìn "nâng tầm nhà đầu tư Việt" mà doanh nghiệp theo đuổi.

Vietcap thành lập năm 2007, hướng tới việc tạo ra hành trình đầu tư thông minh, minh bạch, đơn giản, dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và quy trình được cá nhân hóa theo nhu cầu từng khách hàng.

(Nguồn: Vietcap)