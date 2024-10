Nhiều hoạt động kỷ niệm 5 thành lập BEST Việt Nam

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, BEST Express mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh thành với 700 bưu cục, 39 trung tâm phân loại tự động, 100.000 m2 kho bãi cùng hơn 7.500 nhân viên giao nhận. Đơn vị xử lý 2,2 triệu đơn mỗi ngày, là đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử và kênh mua sắm uy tín.

Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa BEST Express, khách hàng có thể chọn dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, vận chuyển hàng hóa BEST Cargo (FTL và LTL), chuỗi cung ứng kiêm kho bãi thông minh BEST Supplychain.