Nhiều hoạt động dịp 20/10 tại The Grand Ho Tram

The Grand Ho Tram nằm cách trung tâm TP HCM hơn 2 tiếng chạy xe, tiện lợi trong việc di chuyển, phù hợp gia đình dịp cuối tuần. Tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí gồm hơn 1.200 phòng nghỉ các hạng Standard, Suite, căn hộ và biệt thự. Mỗi khu nghỉ được thiết kế mang dấu ấn và cá tính riêng.
Căn Cabana với ban công rộng, nhìn ra biển và rừng Hồ Tràm, phù hợp khách đôi để cùng ngắm hoàng hôn, tận hưởng phút giây riêng tư giữa khung cảnh lãng mạn.
Tại Ixora Ho Tram By Fusion, các căn hộ và biệt thự hướng biển mang đến trải nghiệm yên bình, giúp phái đẹp "xả hơi" giữa thiên nhiên. Gói ưu đãi Ixora YSL Libre Escape kết hợp nghỉ dưỡng, tặng giỏ quà nước hoa mini YSL Libre, cùng set trà chiều và mocktail tại Beach Box là món quà cho ngày 20/10.
Ngoài ra, du khách có thêm trải nghiệm chuỗi hoạt động như yoga, thái cực quyền, tabata hay pickleball... Trong ngày 20/10, khách nữ được ưu đãi 30% phí thuê sân pickleball.
Với các gia đình, Kids Quarter và Kids Club là "thiên đường niềm vui" dành cho trẻ, có không gian sắc màu và hoạt động như vẽ mặt, nghệ thuật cát, gấp giấy origami, bơi lội, bowling... Trong khi trẻ vui chơi, mẹ có thể thư giãn tại ba khu spa gồm Maia Spa, Lotus Spa và The Grand Spa với các liệu trình chăm sóc, trị liệu toàn thân.
Khu nghỉ có 9 hồ bơi trải dài, kết hợp Pool Bar phục vụ cocktail, tạo không khí sôi động xuyên ngày.
Đến tối, The Grand Bistro trở thành điểm hẹn lý tưởng với set menu 20/10 đặc biệt. Các món gồm hàu Nha Trang nướng và tái chanh Yuzu, tôm hùm nướng bơ tỏi hoặc thăn bò áp chảo, kết thúc bằng bánh mousse Yuzu dâu tây cùng hạt hồ trăn...
Thái Anh
Ảnh: The Grand Ho Tram
