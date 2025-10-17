Nhiều hoạt động dịp 20/10 tại The Grand Ho Tram

Với các gia đình, Kids Quarter và Kids Club là "thiên đường niềm vui" dành cho trẻ, có không gian sắc màu và hoạt động như vẽ mặt, nghệ thuật cát, gấp giấy origami, bơi lội, bowling... Trong khi trẻ vui chơi, mẹ có thể thư giãn tại ba khu spa gồm Maia Spa, Lotus Spa và The Grand Spa với các liệu trình chăm sóc, trị liệu toàn thân.