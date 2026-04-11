Nhiều hoạt động bên không gian ven sông tại Van Phuc City

TP HCMKhông gian mở bên tuyến ven sông dài 3,4 km cùng dãy shophouse phong cách châu Âu tạo điều kiện cho các hoạt động ngoài trời, ngắm hoàng hôn, mua sắm, giải trí tại Van Phuc City.

Cuối buổi chiều, tuyến ven sông Sài Gòn trong Van Phuc City trở thành nơi tập trung của nhiều người. Dọc theo công viên ven sông dài khoảng 3,4 km, người dân đi bộ, tập thể dục hoặc thư giãn, ngắm hoàng hôn.

Không gian kéo dài theo bờ sông là một trong những yếu tố tạo nên sức hút của khu vực này. Tuyến ven sông được thiết kế với các khoảng mở hướng trực diện ra mặt nước, hạn chế bị che chắn bởi công trình cao tầng. Nhờ đó, tầm nhìn kéo dài ra phía đường chân trời, phù hợp cho việc quan sát sự thay đổi ánh sáng vào cuối ngày.

Theo đơn vị phát triển dự án, trong bối cảnh TP HCM có mật độ xây dựng cao, những không gian sở hữu tầm nhìn thoáng, ít bị che chắn bởi các công trình xung quanh không còn nhiều. Theo đó, các khu vực ven sông như Van Phuc City thu hút người dân nhờ các khoảng mở hướng ra mặt nước cùng tầm nhìn rộng.

Nhiều người ngắm hoàng hôn tại bến du thuyền nội khu Van Phuc City. Ảnh: VPG

Bên cạnh yếu tố mặt nước, khu vực này còn được định hình bởi các dãy nhà mang phong cách kiến trúc châu Âu với mái vòm, ban công và hệ cột đối xứng. Các công trình đóng vai trò như phông nền thị giác cho không gian dạo bộ, đặc biệt khi ánh sáng chuyển sang tông ấm vào buổi chiều. Kiến trúc này cũng nhằm tái hiện vẻ đẹp của các thành phố lâu đời như Paris hay Roma.

Một trong những điểm nhấn của khu vực là phố đi bộ Royal - nơi tập trung các hoạt động thương mại và dịch vụ nội khu. Nơi này kết nối với các trục đi bộ ven sông, tạo thêm điểm dừng chân trong quá trình di chuyển và quan sát cảnh quan.

Người lớn và trẻ nhỏ thư giãn trong không gian ven sông. Ảnh: VPG

Không chỉ phục vụ nhu cầu ngắm cảnh, các không gian mở ven sông còn góp phần cải thiện trải nghiệm sống trong đô thị. Báo cáo Global Real Estate Perspective 2024-2025 của JLL cho thấy các dự án tích hợp không gian xanh, mặt nước và tiện ích ngoài trời đang trở thành một phần của xu hướng phát triển bất động sản hướng đến "wellness", trong đó môi trường sống được xem là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người sử dụng.

Đơn vị này cũng nhận định những yếu tố như tầm nhìn thoáng, sự hiện diện của cây xanh và mặt nước góp phần cải thiện trải nghiệm không gian, đồng thời hỗ trợ giảm căng thẳng trong bối cảnh đô thị mật độ cao.

Tại Van Phuc City, quy hoạch không gian sinh hoạt ngoài trời gắn với nhịp sống hàng ngày. Các trục không gian mở tổ chức dọc theo tuyến ven sông, kết hợp công viên, đường dạo bộ và các khu chức năng như quảng trường nhạc nước Diamond, bến thuyền Marina Royal.

Các khu công viên ven sông, cùng hệ thống đường dạo bộ lát đá, được phân bổ dọc theo các trục chính. Cách bố trí này cho phép kết nối giữa các khu vực trong nội khu, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận không gian mặt nước từ nhiều điểm khác nhau.

Van Phuc City tạo điểm nhấn với kiến trúc châu Âu. Ảnh: VPG

Đại diện đơn vị phát triển dự án cho biết, lượng người vui chơi, ngắm cảnh hay tập thể dục tại Van Phuc City thường đông hơn vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối.

"Nhóm khách này chủ yếu đến từ cư dân nội khu Van Phuc City và các khu dân cư dọc trục quốc lộ 13 và khu vực lân cận, với mục đích đi bộ, đưa trẻ em ra ngoài trời hoặc gặp gỡ bạn bè. Một số người kết hợp tới ăn uống hoặc mua sắm tại các tuyến phố nội khu giúp gia tăng lượng khách hàng cho các shophouse nơi đây", vị đại diện nói thêm.

Các hoạt động như chạy bộ, dạo chơi, ngắm cảnh diễn ra trên tuyến đường ven sông trong khu đô thị. Ảnh: VPG

Van Phuc City nằm trên quốc lộ 13, với quỹ đất 198 ha ven sông Sài Gòn. Khu đô thị sở hữu ba mặt giáp sông và định hướng phát triển theo mô hình tích hợp, kết hợp không gian ở, thương mại và tiện ích hiện đại. Hệ thống công viên, mặt nước và các tuyến đi bộ được bố trí xuyên suốt nội khu, góp phần hình thành các không gian sinh hoạt ngoài trời gắn với nhịp sống hàng ngày. Nơi đây hiện có khoảng 10.000 cư dân sinh sống và gần 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động.

Song Anh