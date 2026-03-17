Nhiều hàng quán tăng giá

Sau Tết Nguyên đán, giá nguyên liệu và xăng tăng kéo chi phí vận chuyển, vận hành đi lên, nhiều quán ăn tăng giá 3-50% mỗi món.

Ghi nhận tại TP HCM cho thấy, các tuyến phố ăn uống đông khách như Nguyễn Trãi, Công Quỳnh hay Trần Đình Xu gần đây xuất hiện nhiều quán treo biển tăng giá. Mức điều chỉnh phổ biến 2.000-10.000 đồng mỗi món nhưng tương đương khoảng 5-50% tùy loại.

Một số quán cơm trên đường Cách mạng Tháng Tám tăng khoảng 5.000 đồng mỗi phần, tương đương 10-15% so với trước Tết. Trong khi đó, nhiều quán bún, phở điều chỉnh thêm 1.000-3.000 đồng mỗi món, tương ứng khoảng 3-8%.

Một quán cà phê ở ngã tư Cách Mạnh Tháng 8, phường Bàn Cờ (TP HCM) treo biển điều chỉnh giá. Ảnh: Thi Hà

Tại một quán mì Quảng trên đường Thống Nhất, phường An Hội Đông, bảng giá mới được dán ngay trước cửa từ đầu tháng 3. Mỗi tô tăng 5.000-10.000 đồng. Tô em bé từ 20.000 lên 30.000 đồng, tương đương tăng 50%. Tô thường từ 35.000 lên 40.000 đồng, tăng khoảng 14%, còn tô đặc biệt từ 50.000 lên 55.000 đồng, tăng khoảng 10%.

Cô Hồng, chủ quán, cho biết cửa hàng đã cố giữ giá suốt nhiều tháng qua nhưng chi phí đầu vào liên tục tăng khiến việc duy trì mức cũ trở nên khó khăn. Theo bà, giá thịt heo, rau và nhiều nguyên liệu đã tăng từ cuối năm ngoái. Gần đây chi phí vận chuyển cũng tăng theo giá xăng dầu nên quán buộc phải điều chỉnh để bù chi phí.

Trên đường Nguyễn Văn Thương, phường Thạnh Tây Mỹ, một quán bánh đa cua cũng vừa tăng giá từ 50.000 lên 60.000 đồng mỗi tô, tương đương mức tăng khoảng 20%. Tô đặc biệt tăng lên 70.000 đồng.

Một khách hàng đang ăn trưa tại một quán ăn trên đường Nguyễn Văn Thương ngày 6/3. Ảnh: Thi Hà

Xu hướng điều chỉnh giá cũng diễn ra tại Hà Nội. Một số quán phở ở các phường Hoàn Kiếm, Hồng Hà và Tây Mỗ cũng tăng 5.000-10.000 đồng mỗi bát, tương đương khoảng 10-20% so với trước đây. Nhiều quán đồ uống và quán ăn nhỏ khác cũng điều chỉnh nhẹ khi chi phí nguyên liệu và vận hành tăng.

Theo các chủ cửa hàng, áp lực lớn nhất hiện nay đến từ giá thực phẩm. Nhiều loại thịt, hải sản và nguyên liệu nấu ăn đã tăng 30-50% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá thịt heo duy trì ở mức cao từ tháng 10/2025 đến nay.

Với hải sản, tiểu thương tại các chợ truyền thống cho biết nguồn cung năm nay giảm so với trước. Một số ngư dân chuyển sang nghề khác khiến sản lượng đánh bắt thấp hơn, đẩy giá nhiều loại cá và hải sản tăng.

Ngoài nguyên liệu, chi phí nhiên liệu cũng tạo thêm áp lực cho hoạt động kinh doanh ăn uống. Tại kỳ điều hành ngày 11/3, xăng RON 95-III tăng gần 2.990 đồng mỗi lít, lên hơn 29.900 đồng; xăng E5 RON 92 tăng hơn 2.900 đồng, lên gần 29.000 đồng.

Sau các kỳ điều chỉnh tiếp theo, giá xăng đã giảm nhờ cơ quan điều hành tiếp tục chi Quỹ bình ổn trong ba kỳ liên tiếp nhưng so với mức khoảng 19.000 đồng một lít trước đó, giá xăng hiện vẫn cao hơn khoảng 30-35%. Theo nhiều chủ quán, mức tăng này khiến chi phí vận chuyển và giao nguyên liệu vẫn cao hơn đáng kể so với trước.

Áp lực chi phí cũng thể hiện rõ trong lĩnh vực vận tải. Trong tháng 3, Sở Xây dựng TP HCM ghi nhận 6 doanh nghiệp vận tải khai thác tuyến cố định tại bến xe thông báo tăng giá vé trên 28 tuyến liên tỉnh, với mức điều chỉnh 5-36% tùy cự ly và loại phương tiện.

Một số nhà xe ngoài bến cũng tăng giá từ ngày 8/3. Hãng xe Ngọc Thương (TP HCM - Bình Định) nâng vé từ 300.000 lên 320.000 đồng, tương đương khoảng 7%. Phương Hồng Lĩnh tăng khoảng 20% tuyến TP HCM - Tây Nguyên, trong khi Hải Luân tăng thêm 50.000 đồng mỗi vé tuyến Đắk Lắk - TP HCM và Cần Thơ.

Ngoài nhiên liệu và vận chuyển, các chi phí phụ trợ như bao bì cũng tăng đáng kể. Một số doanh nghiệp trong ngành dịch vụ ăn uống cho biết giá cốc nhựa, ống hút và túi nilon đã tăng khoảng 20-30%. Một số nguyên liệu nhập khẩu như phô mai, xúc xích cũng tăng khoảng 10%, trong khi rau và thịt trong nước tăng 3-5% từ sau Tết.

Một quán phở ở phường Kiến Hưng, Hà Nội điều chỉnh giá từ sau mùng 6 Tết, ảnh chụp ngày 12/3. Ảnh: Hoài Thu

Ở chiều ngược lại, Chính phủ và các cơ quan điều hành đang triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định giá cả và hạn chế áp lực lạm phát. Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong nhiều kỳ điều hành gần đây để giảm bớt mức tăng của giá bán lẻ. Đồng thời, các doanh nghiệp đầu mối được yêu cầu chủ động tăng nhập khẩu và bảo đảm nguồn cung, tránh tình trạng thiếu hàng cục bộ.

Số liệu của cơ quan thống kê cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2026 tăng 1,14% so với tháng trước và tăng 3,35% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân hai tháng đầu năm, CPI tăng 2,94%, trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tiếp tục tăng do nhu cầu tiêu dùng cao và chi phí vận chuyển gia tăng.

Dù vậy, không phải cửa hàng nào cũng lựa chọn tăng giá. Một số chủ quán cho biết họ vẫn giữ nguyên giá bán để tránh ảnh hưởng đến sức mua, đồng thời tìm cách tiết giảm chi phí vận hành.

Bà Bùi Thị Yến, chủ hộ kinh doanh Meow’s Bakery tại Hà Nội, cho biết tiệm vẫn giữ nguyên giá dù chi phí nguyên liệu nhập khẩu tăng mạnh từ năm ngoái, đặc biệt bơ, sữa và whipping cream. Chẳng hạn, bơ Anchor đã tăng hơn 70%, lên khoảng 205.000-215.000 đồng một kg.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch F&B Investment, đơn vị sở hữu chuỗi PizzaHome và Cơm gà 68, cũng cho biết doanh nghiệp vẫn giữ giá bán dù một số nguyên liệu nhập khẩu như xúc xích pepperoni, phô mai tăng khoảng 10%. Theo ông, trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi mạnh, nhiều doanh nghiệp ưu tiên tối ưu vận hành để bù chi phí thay vì tăng giá.

Thi Hà - Thủy Trương