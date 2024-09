Nhiều giang hồ khét tiếng bị bắt trong đường dây ma túy của Hiệp 'Máu'

Ngoài kẻ cầm đầu Đỗ Hoàng Hiệp (Hiệp 'Máu'), công an còn bắt nhiều giang hồ khét tiếng ở Hà Nội, Thanh Hóa khi triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh.

Ngày 26/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Hiệp "Máu", 35 tuổi, trú phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, để điều tra hành vi Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngoài Hiệp "Máu", Lê Quang Hoàn (Hoàn "Gấu"), Phạm Bá Đại, Phạm Thị Yến, Nguyễn Thị Lan Hương (Hương "Mạch"), Nguyễn Hải Long (Long "Tròn" hay Long "Máy chém"), Đặng Mỹ Vân và Nguyễn Anh Duy cũng bị nhà chức trách khởi tố, tạm giam về cùng tội danh.

Hiệp "Máu" (bên phải) và giang hồ khét tiếng Long "Máy chém". Ảnh: Lam Sơn

Công an Thanh Hóa đánh giá đây là đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh với sự tham gia của nhiều dân "anh chị có máu mặt", hoạt động thời gian dài.

Đầu tháng 9, công an bắt quả tang Phạm Thị Yến, 26 tuổi, ở phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa đang tàng trữ, vận chuyển trái phép gần 1,9 g ma túy tổng hợp. Mở rộng vụ án, công an bắt và khám xét chỗ ở của hai nghi can Hiệp "Máu" và Long "Máy chém", thu nhiều dụng cụ dùng sử dụng ma túy, nước vui và 75 viên đạn...

Cảnh sát cáo buộc Hiệp "Máu" là kẻ cầm đầu, chỉ đạo Yến móc nối mua bán các loại ma túy tổng hợp như ketamin, thuốc lắc, "nước vui" với Đặng Mỹ Vân ở Hà Nội sau đó đưa về Thanh Hóa cung cấp cho nhiều nhóm giang hồ, trong đó có nhóm Hoàn "Gấu" và đàn em của Hiệp "Máu".

Hiệp "Máu", Hoàn "Gấu" được coi là những kẻ giang hồ cộm cán ở xứ Thanh. Hiệp có tiền án về tội giết người, là con trai của Đỗ Xuân Hùng (Hùng "Máu") và em trai của Đỗ Huy Hoàng (Hoàng "Máu") - những người có nhiều tiền án, tiền sự và từng cầm đầu các nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản... Bố và anh trai của Hiệp "Máu" đều đã qua đời.

Hoàn "Gấu", 31 tuổi, có nhiều tiền án, tiền sự, chuyên hoạt động cho vay, bảo kê, đòi nợ thuê ở TP Thanh Hóa.

Công an cho hay một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy của Hiệp "Máu" là Long "Máy chém" - kẻ giang hồ khét tiếng với 7 tiền án về các tội giết người, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Long là em trai của giang hồ Nguyễn Tuấn Hải (Hải Bánh) - người ngồi tù hơn 20 năm trong vụ án Năm Cam, chấp hành xong bản án vào năm 2022.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Lam Sơn