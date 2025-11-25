Nhiều gia đình lo xa, mua đồ sinh tồn phòng bão lũ

Đọc tin tức về thiên tai trên cả nước mấy tháng qua, chị Hồng Thư ở TP HCM quyết định chi 5 triệu đồng mua áo phao, đèn pin và nhu yếu phẩm tích trữ sẵn trong nhà.

Chiều 23/11, trước cửa tiệm tạp hóa ở phường Phú Định, chị Thư bắt gặp hàng chục người chen chúc mua mì gói, lương khô và nước đóng chai. Sức mua tăng đột biến buộc chủ tiệm phải giới hạn mỗi người chỉ được mua hai thùng.

"Nhìn cảnh miền Trung, miền Bắc chìm trong biển nước, dự báo lại sắp có bão tôi phòng bị cho an tâm", chị Thư nói.

Con gái chị nhận nhiệm vụ tìm hiểu danh sách đồ sinh tồn cho thiên tai. Sau ba tiếng, gia đình chốt đơn hàng chục món gồm đèn pin, áo phao, balo chống nước, sạc dự phòng và thuốc men. Họ cũng in các mẹo vặt học được từ Internet như kết bè từ bình nước 20 lít hay kỹ năng thoát hiểm dưới nước.

"Mọi người bảo lo quá xa, nhưng tôi nghĩ tính mạng gia đình là trên hết, không thể chủ quan", người phụ nữ 45 tuổi chia sẻ.

Chị Phượng mua 8 áo phao cho gia đình, hôm 20/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước đó hai ngày, tại xã Xuyên Mộc, TP HCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), chị Nguyễn Ngọc Phượng, 37 tuổi, cũng mua 8 áo phao, 8 đèn pin, 4 thùng mì và 50 quả trứng.

Chị giải thích những thiên tai liên tục như mưa bão, lụt lội từ Bắc vào miền Trung mấy tháng qua buộc gia đình phải rút kinh nghiệm. "Nhiều người đói, rét vì không chuẩn bị nhu yếu phẩm và thiết bị sinh tồn. Gia đình tôi có người già và trẻ nhỏ nên phòng còn hơn chống", chị Phương nói.

Tối 24/11, cả gia đình cùng kiểm tra đèn pin, xếp thực phẩm lên nơi cao ráo. Chị dành thời gian trong bữa cơm để nhắc nhở người thân về các kỹ năng sinh tồn mới đọc được. Hình ảnh chị xếp 8 chiếc áo phao lên xe được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút hàng trăm bình luận hưởng ứng.

"Nghe tin áp thấp có thể mạnh lên thành bão lớn, lại dự kiến đi vào khu vực mình sống nên ai cũng lo, đổ đi mua đồ dự trữ", chị Phượng nói thêm.

Tâm lý đề phòng không chỉ xuất hiện ở người trung niên mà lan rộng trong giới trẻ thành thị. Trên mạng xã hội, các bài đăng chia sẻ danh sách đồ sinh tồn, từ cách phân biệt pin AA và AAA đến túi y tế gồm những gì... thu hút hàng triệu lượt xem.

Chị Trần Thị Phương, chủ một tiệm đồ online tại TP HCM, cho biết trong ngày 24/11 đã bán hơn 1.000 chiếc áo phao. "Khách mua chủ yếu vì tâm lý sợ bão, nhưng họ cũng sẵn sàng chi tiền vì nghĩ nếu không dùng chống bão thì để đi bơi, đi du lịch vẫn hữu dụng", chủ tiệm nói.

Chị Phương gói hàng giao cho khách, hôm 24/11. Ảnh: Cắt từ camera an ninh

PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Tài nguyên Môi trường và Phát triển cộng đồng, nhận định việc người dân chủ động tìm kiếm giải pháp sinh tồn là dấu hiệu tích cực về ý thức phòng chống thiên tai.

Tuy nhiên, bà khuyến cáo người dân không nên hoang mang, đổ xô tích trữ quá mức gây ảnh hưởng đến nhịp sống và thị trường. "Hãy chuẩn bị kỹ những thứ thiết yếu vừa đủ cho gia đình với tâm thế bình tĩnh", bà An nói.

Đồng quan điểm, ông Phạm Thành Nhân, chuyên gia từ tổ chức đào tạo kỹ năng sinh tồn Survival Skills Vietnam, cho rằng khi thảm họa xảy ra, người sống sót không hẳn là người mạnh nhất mà là người chuẩn bị tốt nhất.

Chuyên gia gợi ý mỗi gia đình nên chuẩn bị một "balo sinh tồn" gọn nhẹ, gồm những vật dụng thiết yếu như nước uống, lương khô, đồ hộp, chocolate, muối thô, gừng viên giữ ấm; điện thoại và sạc dự phòng; đèn pin có tín hiệu SOS; túi y tế cá nhân; quần áo gọn nhẹ; áo mưa bộ, mền cứu hộ; túi zip chống nước, phao tạm; còi báo hiệu; dao hoặc kéo chuyên dụng; 10 mét dây dù paracord (loại thông thường 7 lõi, 0,3 cm, chịu lực 250kg), thẻ thông tin y tế; nến hoặc bật lửa. Các vật dụng này cần được kiểm tra định kỳ để luôn sẵn sàng.

Với cư dân đô thị hoặc vùng ven sông, ngoài thực phẩm, kỹ năng phòng chống đuối nước và sơ cấp cứu là quan trọng nhất.

"Nếu dự báo nước dâng 2 m, hãy chuẩn bị kịch bản cho 3 m", ông Nhân nói và lưu ý người dân cần thay đổi tư duy từ ứng phó bị động sang chủ động, nhưng phải giữ trật tự và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng khi có lệnh di tản.

Song Nga