Nhiều gia đình lên kế hoạch sức khỏe, tài chính dịp Tết

Trước thềm Tết, nhiều gia đình dành thời gian kiểm tra sức khỏe, đánh giá tài chính và xây dựng kế hoạch dự phòng để chủ động hơn khi năm mới bắt đầu.

Tết Nguyên đán từ lâu được nhiều gia đình Việt xem là cột mốc mở ra một chu kỳ mới. Sau một năm bận rộn, thời điểm cận Tết không chỉ dành cho việc chuẩn bị sum họp, còn là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua và định hình kế hoạch cho năm tới.

Gắn với quan niệm "tính chuyện cả năm", nhiều gia đình ưu tiên rà soát các yếu tố nền tảng như sức khỏe, tài chính và định hướng cho con cái. Trong bối cảnh đời sống có nhiều biến động, việc chuẩn bị sớm được xem là cách giúp gia đình bước vào năm mới với tâm thế ổn định và chủ động hơn.

Trong đó, sức khỏe thường được đặt lên trước, những tháng cuối năm đi kèm lịch sinh hoạt dày đặc và tần suất di chuyển cao, khiến nhiều gia đình chú ý điều chỉnh nhịp sống bằng chế độ ăn uống hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ và duy trì vận động. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chăm sóc sức khỏe dự phòng, bao gồm tiêm chủng, tẩy giun và kiểm tra định kỳ, là một trong những khoản đầu tư hiệu quả cho chất lượng sống lâu dài. Vì vậy, không ít gia đình tranh thủ rà soát lịch tiêm phòng cho trẻ nhỏ và kiểm tra sức khỏe cơ bản cho người lớn tuổi trước khi bước sang năm mới.

Song song với đó, tài chính gia đình cũng được xem là nội dung cần sắp xếp lại vào dịp cuối năm, đây thường là thời điểm phù hợp để tổng kết chi tiêu, đánh giá ngân sách và xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) khuyến nghị các hộ gia đình chủ động lập kế hoạch tài chính và hình thành quỹ dự phòng nhằm giảm áp lực trước các khoản chi phát sinh, đồng thời bảo vệ những mục tiêu dài hạn.

Báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố tháng 5/2025 cũng cho thấy các hộ gia đình có kế hoạch tài chính rõ ràng thường ứng phó tốt hơn với rủi ro chi phí và duy trì sự ổn định trong dài hạn. Do đó, việc dành thời gian sắp xếp ngân sách trước Tết ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến, thay vì để năm mới bắt đầu trong trạng thái bị động.

Theo các chuyên gia, nhìn chung từ việc chăm sóc sức khỏe đến tổ chức tài chính, nhiều gia đình hướng đến sự chuẩn bị có hệ thống nhằm tạo nền tảng vững vàng cho năm mới. Các kế hoạch dự phòng vì vậy được xem là phần quan trọng, giúp giảm bớt lo ngại trước những tình huống khó lường và hỗ trợ đời sống gia đình vận hành ổn định hơn trong thời gian tới.

