Nhiều gia đình lắp camera an ninh dịp cuối năm

Nhu cầu lắp đặt camera an ninh tăng cao dịp cuối năm nhằm tránh trộm cắp, quan sát con nhỏ hoặc người già, theo đại diện FPT Camera.

Cũng theo các chuyên gia của FPT Camera, thời điểm cuối năm là lúc tình hình an ninh trật tự, an toàn khu vực được chú trọng, thúc đẩy người dùng tìm kiếm các thiết bị giám sát thông minh.

Bà Nguyễn Hà (35 tuổi, Hà Nội) cho biết, bà có hai con nhỏ theo học trường quốc tế nên vừa được cho nghỉ đông theo lịch. Sắp tới là các kỳ nghỉ Tết dương lịch, Nguyên đán, tuy có thuê người giúp việc nhưng vẫn cần quan sát các con ở nhà thế nào.

Còn với anh Quang Trực (29 tuổi, TP HCM), việc lắp camera giám sát để nhằm đảm bảo an toàn cho các thành viên và bảo vệ tài sản, kịp thời cảnh báo khi có người lạ xâm nhập.

"Lắp đặt camera an ninh có thể giúp chúng ta phần nào an tâm trong việc giám sát gia đình ngay cả khi không có mặt tại nhà. Đây còn là một trong những giải pháp tối ưu, đảm bảo tình hình an ninh tại khu vực và tránh rủi ro trong dịp Tết sắp tới", đại diện FPT Camera phân tích.

FPT Camera cho phép giám sát từ xa qua ứng dụng điện thoại. Ảnh: FPT Camera

Về tiêu chí lựa chọn, người dùng tìm kiếm những thiết bị giám sát thông minh, tiện ích khi sử dụng.Đáp ứng nhu cầu này, FPT Camera giới thiệu giải pháp camera đồng bộ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Sản phẩm gồm dòng giám sát ngoài trời và trong nhà dành cho gia đình lẫn chính quyền địa phương và doanh nghiệp, dễ dàng trong việc quản trị, đảm bảo an ninh.

Tìm hiểu nhu cầu thực tế, các chuyên gia phát triển tính năng cảnh báo thông minh. Đơn cử, hệ thống khoanh vùng chuyển động giúp chọn ra những nơi dễ đột nhập như: cửa sổ, cổng, hàng rào... Máy hỗ trợ phân biệt chuyển động giữa người và vật thể, giúp nâng cao hiệu quả giám sát, quản lý an ninh, an toàn cho gia đình và doanh nghiệp. Cảnh báo thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI giúp thông báo đúng nhu cầu, loại bỏ cảnh báo không cần thiết.

Thiết bị có tầm nhìn bao quát, độ bền cao. Ảnh: FPT Camera

Nhờ ứng dụng công nghệ, những hình ảnh mà camera thu lại sẽ được lưu trữ, phân tích theo thời gian thực, gửi cảnh báo cảnh báo khi phát hiện người lạ trong khu vực được khoanh vùng. Hệ thống cũng nắm bắt những khoảnh khắc quan trọng, đảm bảo an ninh khu vực, tránh vấn đề trộm cắp xảy ra.

Sản phẩm còn đạt chuẩn IP66 với khả năng kháng nước, kháng bụi, tăng độ bền trước nhiều điều kiện môi trường. Theo nghiên cứu, camera có thể chịu được nhiệt độ lên đến 75 độ C. Độ phân giải Full HD 1.080p sắc nét, góc quan sát rộng giúp tầm nhìn bao quát và giám sát linh hoạt hơn.

Cùng với đó, đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng ở mặt hầu hết tỉnh thành; hỗ trợ lắp đặt, tư vấn, bảo hành, bảo trì, giải quyết mọi vấn đề trong quá trình sử dụng.

Minh Tú