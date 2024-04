Nhiều gia đình huỷ đi cắm trại vì nắng nóng

Thời tiết nắng nóng khiến một số gia đình hủy bỏ kế hoạch cắm trại ngoài trời, các bãi trại quanh Hà Nội vắng hơn thường ngày.

Năm ngày nghỉ lễ 30/4 gia đình anh Quang Huy, Hà Nội, dự định chơi hai ngày trong thành phố và hai ngày ra ngoại thành cắm trại. Nhưng kế hoạch đi cắm trại bị hủy bỏ ngay ngày đầu nghỉ lễ vì "trời quá nắng nóng, ra ngoài là phản khoa học", anh Huy nói.

Cũng vì nắng nóng, phân vân không biết có nên đi cắm trại ở Hòa Bình như kế hoạch hay không, anh Nguyễn Hải lên mạng xã hội hỏi thăm: "Camping có nóng quá không? Địa điểm nào là hợp lý nhỉ?". Nhiều người khuyên anh nên nghỉ ngơi ở nhà.

Khu cắm trại cung cấp quạt cho du khách. Ảnh: Rủ nhau cắm trại

Hoàng Huy, một thành viên có kinh nghiệm nhiều năm cắm trại, cho rằng với thời tiết nắng nóng như hiện nay, sẽ "không thể chịu nổi" nếu ngồi trong lều hay dưới tán cây vào ban ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, ngoại thành Hà Nội tại Ba Vì ghi nhận mức nhiệt hơn 41 độ C, các trạm Sơn Tây, Hoài Đức, Hà Đông đều trên 40 độ C. Đây là nhiệt độ trong lều khí tượng, ngoài trời thực tế sẽ cao hơn 2-4 độ C tùy địa hình.

Các tỉnh miền Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Phú Thọ, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam cũng nóng hơn 40 độ C. Trong đó, Hà Nam xấp xỉ 42 độ, Hòa Bình nắng nóng gay gắt diện rộng trên 41 độ C. Đợt nắng nóng dự kiến kéo dài hết kỳ nghỉ lễ.

Nhân viên của Trang Thiều, khu cắm trại nổi tiếng nhất tại núi Hàm Lợn, Sóc Sơn, cho hay ngày 28/4 tại đây có giải chạy địa hình tổ chức trên núi nên lượng người đến cắm trại vẫn khá đông. Dù vậy, theo quan sát của phóng viên VnExpress, lượng khách cắm trại ở khu vực rừng thông không đông như những ngày cuối tuần bình thường. Nhân viên cho biết vẫn nhận đặt chỗ trước và đặt đồ ăn cho ngày 29 và 30/4.

Bãi trại Hàm Lợn sáng 28/4. Ảnh: Titan

Công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai), một điểm cắm trại quen thuộc của người Hà Nội mỗi cuối tuần và lễ Tết, sáng 28/4 cũng vắng vẻ. "Sáng nay gia đình tôi đi qua công viên Yên Sở thấy chỉ lác đác người, bình thường trời mát thì sáng ra đã chen chân không nổi", anh Minh, nhà ở khu đô thị Linh Đàm, cho hay.

Trên diễn đàn Rủ nhau cắm trại có gần 200.000 thành viên, rất nhiều nhân viên các bãi trại cho thuê lều trại và dịch vụ cắm trại tại khu vực Hòa Bình, Sóc Sơn (Hà Nội) giới thiệu các khu vẫn còn nhiều chỗ trống. Họ khẳng định đảm bảo có quạt và nước lạnh đầy đủ cung cấp cho khách. Các điểm cắm trại gần sông suối nên mát mẻ.

Thời tiết còn nắng nóng trong vài ngày tới. Nếu du khách vẫn thực hiện chuyến cắm trại dịp này, có thể tham khảo một số giải pháp phù hợp. Theo một số người có kinh nghiệm, nên đi cắm trại qua đêm, từ 16h đến 10h sáng hôm sau, chọn các khu có nhiều cây xanh và suối hay hồ. Du khách cũng có thể thuê các homestay dạng villa rộng rãi, nhiều cây xanh, nơi có khu vực cắm trại ở sân vườn. Khi nào nắng nóng không chịu được thì có thể vào nhà.

Linh Hương