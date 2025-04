Nhiều gia đình chọn 'sống Bình Dương, làm TP HCM'

Nhiều gia đình chọn mua căn hộ Bình Dương, gần các trục kết nối thuận tiện đến TP HCM để làm việc và có không gian rộng rãi hơn.

7h30, anh Thanh Tùng, 33 tuổi, rời căn hộ tại Dĩ An. Sau 30 phút, anh đến công ty tại trung tâm TP Thủ Đức, bắt đầu ngày làm việc. Hai năm trước, vợ chồng anh Tùng sống trong căn trọ rộng 30 m2 tại TP Thủ Đức với giá thuê 6 triệu đồng mỗi tháng, chưa bao gồm các chi phí điện, nước... Khi có kế hoạch sinh con, anh bắt đầu nghĩ đến không gian sống rộng lớn hơn.

Nhu cầu của anh là căn hộ hai phòng ngủ để đảm bảo sự thoải mái, có không gian cho người thân từ quê để hỗ trợ chăm sóc con nhỏ. Giá thuê căn hộ khu vực quận 2 (TP Thủ Đức) thời điểm đó dao động 9-12 triệu đồng, vượt quá khả năng chi trả.

Trước bài toán tài chính, vợ chồng anh quyết định rời trung tâm TP HCM để chuyển về Bình Dương an cư. Với khoản tiết kiệm hơn 400 triệu đồng cùng số tiền vay từ người thân và ngân hàng, giữa năm 2023 anh mua một căn hộ tại Dĩ An với giá hơn 1,6 tỷ đồng. Khoản chi phí thuê nhà được chuyển sang trả lãi vay ngân hàng mỗi tháng. Để thuận tiện di chuyển, anh chuyển công việc từ quận 3 về TP Thủ Đức. Quãng đường từ nhà đến nơi làm việc mới mất gần 30 phút, tương đương thời gian di chuyển trước đây.

"Nếu không mạnh dạn di cư về Bình Dương, có lẽ đến giờ vợ chồng tôi vẫn chưa có nhà" anh bộc bạch. Hiện tại, giá trị căn hộ này đã tăng 20% so với thời điểm mua.

Tương tự anh Tùng, cuối năm 2023, chị Mai Hương (29 tuổi) cũng chọn Bình Dương làm nơi an cư sau gần 10 năm thuê trọ tại TP HCM. Căn hộ chị mua có diện tích 65 m2, thuộc TP Dĩ An, có giá 2,3 tỷ đồng. Với thu nhập 35 triệu đồng, chị dành gần 13 triệu đồng để trả gốc và lãi vay ngân hàng. "So với việc thuê nhà, áp lực tài chính chắc chắn lớn hơn, nhưng bù lại tôi có không gian sống rộng rãi và quyền sở hữu tài sản", chị Hương bày tỏ.

Anh Tùng và chị Hương chỉ là hai trong số nhiều người lựa chọn đi làm ở TP HCM nhưng về Bình Dương an cư. Xu hướng dịch chuyển về các đô thị vệ tinh không mới, nhưng ngày càng rõ nét. Nguyên nhân chủ yếu do giá nhà tại TP HCM liên tục tăng cao, vượt ngoài khả năng tài chính của nhiều người.

Ghi nhận thực tế, bất động sản TP HCM ngày càng đắt đỏ, hầu như không còn căn hộ mới với mức giá dưới 3,5 tỷ đồng ở khu vực trung tâm. Các dự án mới chủ yếu tập trung ở khu vực ngoại thành nhưng giá bán cũng đang có xu hướng tăng. Trong khi đó, bất động sản tại các tỉnh giáp ranh như Bình Dương lại có mức giá "mềm" hơn.

Theo dữ liệu của kênh Batdongsan, trong 9 tháng đầu năm 2024, mức độ quan tâm của bất động sản Bình Dương đến từ người địa phương là 33% trong khi TP HCM chiếm tới 49%. Đặc biệt, nhu cầu tập trung tại khu vực giáp ranh như TP Dĩ An và Thuận An.

Những năm gần đây, hạ tầng kết nối giữa TP HCM và Bình Dương liên tục được nâng cấp, triển khai mới. Trong tương lai, các tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 1K, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một, Vành đai 3, Vành đai 4, Metro TP HCM - Bình Dương... sẽ kéo gần khoảng cách giữa hai tỉnh thành.

Phối cảnh dự án The Infinity.

