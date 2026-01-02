Nhiều dự án ven biển Đồng Hới bỏ hoang, chậm tiến độ

Theo báo cáo ra giữa tháng 12 của Sở Tài chính Quảng Trị, khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh do Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình làm chủ đầu tư, nằm sát quảng trường biển Bảo Ninh, mặt tiền hướng ra biển Đông và đường Võ Nguyên Giáp. Tháng 6/2009, tỉnh Quảng Bình (cũ) cho thuê 42.483 m² đất để xây dựng khách sạn 19 tầng, 226 phòng tiêu chuẩn 5 sao, cùng khu biệt thự nghỉ dưỡng, nhà hàng, Beach Club, Pool Bar, bể bơi và hạ tầng kỹ thuật.
Tuy nhiên, sau khi được cấp phép, dự án gần như “án binh bất động”. Trước tình trạng chậm tiến độ, tỉnh Quảng Bình nhiều lần đôn đốc, gia hạn thời gian sử dụng đất đến tháng 6/2018. Sau khi được gia hạn, nhà đầu tư mới triển khai thi công trở lại.
Một năm sau, dự án điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư lần hai, nâng tổng vốn lên gần 425 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 9/2020. Dù được tạo điều kiện, dự án vẫn không đạt tiến độ.
Khu nhà thấp tầng trong dự án bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, công trường vắng bóng công nhân.
Đầu tháng 11/2025, tỉnh Quảng Trị xác định chủ đầu tư nợ thuế khoảng 39 tỷ đồng, chậm tiến độ nhiều năm và yêu cầu xử lý theo quy định. UBND tỉnh cho nhà đầu tư thời hạn một tháng để báo cáo phương án tái cơ cấu vốn nếu tiếp tục dự án; trường hợp không có nhu cầu, phải chấm dứt hoạt động để tự xử lý tài sản trong 24 tháng. Hết thời hạn trên, chủ đầu tư chưa đề xuất phương án chấm dứt dự án, kiến nghị được tiếp tục nghiên cứu phương án xử lý do chưa thể triệu tập đại hội đồng cổ đông.
Xi măng khô cứng chất đống dưới tầng 1 tòa nhà.
Cuối năm 2020, công trường dừng thi công khi mới hoàn thành phần thô khối khách sạn 19 tầng. Các hạng mục dịch vụ, cảnh quan và hạ tầng phụ trợ hầu như chưa triển khai. Khối lượng thi công ước đạt khoảng 150 tỷ đồng, tương đương hơn một phần ba tổng vốn đầu tư.
Cạnh đó, Khách sạn 5 sao Pullman do Công ty cổ phần Du lịch Hà Nội – Quảng Bình làm chủ đầu tư cũng đang giậm chân tại chỗ.
Năm 2016, dự án được cho thuê hơn 50.300 m² đất, tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2019. Sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ, công trình mới xong phần thô rồi bỏ hoang. Chủ đầu tư hiện nợ tiền thuê đất khoảng 26 tỷ đồng, theo báo cáo của Sở Tài chính Quảng Trị.
Khách sạn Pullman được quy hoạch xây dựng khối khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng với 283 phòng khách sạn, 18 căn biệt thự tiêu chuẩn 5 sao, do Tập đoàn Accor quản lý, kèm hội trường hội nghị và các dịch vụ cao cấp.
Khách sạn chưa hoàn thiện, bỏ hoang nhiều năm, xung quanh khuôn viên cây cỏ mọc um tùm, không có người thi công.
Trước thông báo thu hồi đất, Tổng công ty Du lịch Hà Nội - doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND TP Hà Nội, nắm 51% vốn điều lệ đã đề xuất gia hạn tiến độ để thuận lợi cho việc thoái vốn. Doanh nghiệp đã hai lần tổ chức đấu giá phần vốn góp nhưng chưa thành công.
Nằm trên đường Trương Pháp, mặt tiền biển Nhật Lệ, khách sạn 4 sao Sài Gòn - Hà Nội rộng 4.652 m², tổng vốn đầu tư 147 tỷ đồng.
Dự án được giao đất từ tháng 12/2010, sau hai lần gia hạn dự kiến hoàn thành cuối năm 2021 nhưng đến nay mới xây dựng phần thô đến tầng 2 trong tổng số 12 tầng.
Năm 2020 công trình dừng thi công. Hiện chủ đầu tư nợ tiền thuê đất khoảng 4,3 tỷ đồng. Doanh nghiệp đề nghị được tiếp tục triển khai và hoàn thành trong năm 2026 để chuyển nhượng cho đối tác mới.
Giống với ba dự án trên, Khu du lịch nghỉ dưỡng Thành An trên đường Trương Pháp, rộng 3.307 m², vốn đầu tư 62 tỷ đồng, cũng chậm tiến độ nhiều năm. Dự án được cho thuê đất từ tháng 8/2010, dự kiến hoàn thành năm 2012. Tuy nhiên, công trình chậm tiến độ, được gia hạn 4/2020 nhưng bỏ hoang.
Giữa tháng 9, tỉnh Quảng Trị ra quyết định thu hồi đất. Sau đó chủ đầu nộp số thuế nợ khoảng 4,1 tỷ đồng và đề nghị xem xét chưa thu hồi.
Hiện công trình được quây lưới, một số hạng mục đang thi công trở lại. Công nhân thi công, hoàn thiện tường tại dự án cuối tháng 12/2025.
Doanh nghiệp cam kết hoàn thành dự án trong quý III/2026, nếu không đạt tiến độ, tỉnh sẽ thực hiện thu hồi đất theo quy định.
Tại cuộc họp cuối tháng 12/2025 về xử lý các dự án chậm tiến độ, Chủ tịch tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu rà soát, phân loại và kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án kéo dài, không còn khả năng triển khai, vi phạm nghĩa vụ tài chính.
"Nếu dự án gặp khó khăn khách quan, tỉnh sẽ phối hợp tháo gỡ. Trường hợp nhà đầu tư không tiếp tục thực hiện, phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định", ông Vinh nhấn mạnh.
Đắc Thành