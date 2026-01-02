Nhiều dự án ven biển Đồng Hới bỏ hoang, chậm tiến độ

Theo báo cáo ra giữa tháng 12 của Sở Tài chính Quảng Trị, khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh do Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình làm chủ đầu tư, nằm sát quảng trường biển Bảo Ninh, mặt tiền hướng ra biển Đông và đường Võ Nguyên Giáp. Tháng 6/2009, tỉnh Quảng Bình (cũ) cho thuê 42.483 m² đất để xây dựng khách sạn 19 tầng, 226 phòng tiêu chuẩn 5 sao, cùng khu biệt thự nghỉ dưỡng, nhà hàng, Beach Club, Pool Bar, bể bơi và hạ tầng kỹ thuật.

Tuy nhiên, sau khi được cấp phép, dự án gần như “án binh bất động”. Trước tình trạng chậm tiến độ, tỉnh Quảng Bình nhiều lần đôn đốc, gia hạn thời gian sử dụng đất đến tháng 6/2018. Sau khi được gia hạn, nhà đầu tư mới triển khai thi công trở lại.

Một năm sau, dự án điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư lần hai, nâng tổng vốn lên gần 425 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 9/2020. Dù được tạo điều kiện, dự án vẫn không đạt tiến độ.