Nhiều dự án lớn tập trung tại Hồ Tràm

Bà Rịa - Vũng TàuCung đường ven biển Hồ Tràm ghi nhận sự tham gia của nhiều ông lớn địa ốc theo đuổi mô hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Nhiều lợi thế phát triển nghỉ dưỡng cao cấp

Được kênh truyền hình CNNGo (Mỹ) đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, Hồ Tràm sở hữu hơn 30km đường bờ biển với hơn 300 ngày nắng ấm. Bờ cát thoải mịn màng, thiên nhiên nguyên sơ với một bên rừng, một bên biển. Nơi đây còn có khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, là rừng nguyên sinh ven biển duy nhất còn tương đối nguyên vẹn của Việt Nam. Theo các chuyên gia, Hồ Tràm hội tụ nhiều tiềm năng để phát triển thành điểm đến du lịch nghỉ dưỡng cao cấp nổi tiếng.

Cuối tháng 8, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông qua nghị quyết về quy hoạch chung khu vực ven biển thuộc các xã Phước Thuận, Bông Trang, Bưng Riềng và Bình Châu (huyện Xuyên Mộc). Một trong bốn phân vùng chức năng theo quy hoạch là vùng phát triển du lịch hỗn hợp quy mô 243,54ha, gắn liền với khu du lịch sinh thái phức hợp Hồ Tràm. Địa phương định hướng xây dựng không gian dải ven biển theo chiến lược toàn diện, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên.

"Với quy hoạch này, về phía biển Hồ Tràm sẽ tập trung phát triển resort và tổ hợp nghỉ dưỡng lớn, phía trong giữ nguyên hiện trạng tự nhiên trên 12km đường trọng điểm. Cách quy hoạch đồng bộ này là cơ sở để Hồ Tràm phát triển thành một thủ phủ nghỉ dưỡng đẳng cấp liền mạch, nơi tập trung đón dòng du khách cao cấp", đại diện Charm Group nhận định về tiềm năng phát triển của khu vực.

Đến Hồ Tràm, du khách hiện có thể chiêm ngưỡng loạt dự án resort, tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp được xây dựng ngay dải mặt tiền biển, phía trước ôm trọn bởi cát trắng biển xanh, phía sau là rừng, núi xanh bạt ngàn.

Bất động sản Hồ Tràm tiếp tục sôi động với sự tham gia nhiều nhiều doanh nghiệp. Ảnh: Charm Group

Về hạ tầng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề xuất nâng cấp, mở rộng tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Hồ Tràm - Bình Châu lên 6 làn xe, có chiều dài gần 78 km, kinh phí hơn 7.000 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo du lịch Hồ Tràm.

Hướng từ Đông Nam Bộ, Hồ Tràm sắp đón tuyến cao tốc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường hầm xuyên biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu rút ngắn tối đa thời gian di chuyển từ TP HCM tới Hồ Tràm, tuyến Vành Đai 4 kết nối thông suốt khu Đông Nam Bộ đến Bà Rịa Vũng Tàu.

Hướng từ Tây Nam Bộ có tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối 13 tỉnh miền Tây với Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đặc biệt, với du khách từ các tỉnh phía Bắc và quốc tế, Hồ Tràm có thể hưởng lợi từ dự án trọng điểm Sân bay quốc tế Long Thành. Trong tương lai, công trình sân bay dự báo sẽ là động lực tăng trưởng mạnh cho nền du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung và thị trường Hồ Tràm nói riêng.

Quy tụ nhiều dự án lớn

Theo báo cáo công bố hồi tháng 6 của Savills Việt Nam, Hồ Tràm nằm trong top những khu vực có tỷ trọng khách sạn và khu nghỉ dưỡng đã hoạt động trở lại cao nhất. Những điểm đến gần trung tâm thành phố như Hồ Tràm và dễ dàng di chuyển bằng ôtô (drive-to destinations) đang là xu hướng của thị trường và những bất động sản có thương hiệu quốc tế tại các vị trí này sẽ hút khách.

Tại hội thảo "Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng - Cơ hội nào cho second home", bà Dương Thùy Dung, giám đốc cấp cao CBRE nhận định, các thị trường nổi tiếng về bất động sản du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc... có sự tăng trưởng vượt bậc suốt thời gian dài. Vì là điểm du lịch nổi tiếng lâu đời, nhiều người đổ xô đến trong thời gian dài nên có sự cạnh tranh khốc liệt, giá bán ra sẽ ở ngưỡng cao.

Còn xét ở góc độ vừa nghỉ dưỡng gần TP HCM, vừa có thể khai thác cho thuê, các thị trường nghỉ dưỡng mới nổi như Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu... sẽ phù hợp với những nhà đầu tư có dòng tài chính khiêm tốn hơn. Theo bà Dung, khoảng cách di chuyển gần TP HCM (khoảng 2-3 giờ đồng hồ) là lợi thế cho các khu vực này, vừa có thể nghỉ dưỡng thường xuyên, vừa khai thác cho thuê khi không sử dụng. Những sản phẩm nghỉ dưỡng đáp ứng được yêu cầu này dự báo sẽ là xu hướng chủ đạo trên thị trường trong thời gian tới.

Với nhiều điều kiện thuận lợi, trong vài năm gần đây Hồ Tràm được đánh giá là một trong những thị trường nghỉ dưỡng sôi động bậc nhất phía Nam. Chia sẻ với báo giới, lãnh đạo huyện Xuyên Mộc cho biết, hiện trên địa bàn có 83 dự án du lịch còn hiệu lực, 4 dự án đang hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, 15 dự án tầm cỡ khác đang triển khai giai đoạn 1, đồng thời khẩn trương xây dựng giai đoạn 2, 33 dự án đã bàn giao mặt bằng và đang triển khai xây dựng.

Trong đó có nhiều dự án quy mô với chủ đầu tư đều là những "ông lớn" như sân golf The Bluffs Hồ Tràm Strip của Asian Coast Development Ltd (Canada), Hyatt Regency của Tập đoàn Hyatt, Hồ Tràm Complex (Hưng Thịnh), Meliá Hồ Tràm at the Hamtons (Tanzanite International)... Trong đó phải kể đến những tổ hợp tỷ USD có đủ xung lực và hấp lực làm bệ phóng đưa Hồ Tràm trở thành điểm đến mới của thế giới.

Ngày càng nhiều dự án có vốn đầu tư lớn đổ về Hồ Tràm. Ảnh: Charm Group

Trong đó, dự án The Grand Ho Tram Strip - khu nghỉ dưỡng phức hợp đẳng cấp và quy mô đầu tiên xuất hiện trong khu vực. Dự án gồm khách sạn, casino, khu vui chơi giải trí và sân golf chuẩn quốc tế với tổng vốn đầu tư hơn 4 tỷ USD. Hiện nay một phần dự án đã đi vào vận hành và chứng minh hiệu quả khai thác.

Cuối 2019 đầu 2020, thị trường Hồ Tràm tiếp tục ghi nhận sự tham gia của tổ hợp NovaWorld Ho Tram. Trên quy mô hơn 1.000 ha, mô hình của NovaWorld Ho Tram có phân khu Safari chiếm diện tích hơn 600 ha. Trong đó, đa số diện tích trong Safari được phát triển làm công viên hoang dã, góp phần bổ sung dịch vụ du lịch ăn khách cho Hồ Tràm.

Dự án mới do Charm Group phát triển tập trung khai thác mô hình trị liệu sức khỏe. Ảnh: Charm Group

Mới đây, thị trường nghỉ dưỡng Hồ Tràm tiếp tục thu hút sự chú ý với sự góp mặt của dự án tỷ USD Charm Resort Hồ Tràm. Tổ hợp sở hữu đường bờ biển hơn 3km và phát triển theo mô hình "all-in-one", đa dịch vụ với 3 phân khu lớn cùng hàng ngàn tiện ích. Nổi bật là tuyến phố thương mại giải trí check-in 1km, tổ hợp mua sắm trong nhà 20.000 m2, trung tâm sự kiện quốc tế MICE, hồ bơi đáy kính trên không, trung tâm thể thao biển, cùng hàng loạt dịch vụ giải trí, ẩm thực, bến du thuyền xa hoa...

Trong phân khu đầu tiên - Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm, chủ đầu tư Charm Group bố trí diện tích 7,2ha để thiết lập tổ hợp trị liệu và tái tạo năng lượng cao cấp, tạo dấu ấn cho thị trường bất động sàn nghỉ dưỡng địa phương.

Chuỗi dự án lớn nhỏ cùng những siêu tổ hợp tỷ USD được kỳ vọng tạo ra sự đa dạng trong dịch vụ và loại hình du lịch, giúp Hồ Tràm tiến gần với lộ trình phát triển thủ phủ nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực phía Nam.

Hoài Phong