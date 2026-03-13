Nhiều dự án duy trì gói vay ưu đãi để kích cầu người mua nhà

Nhiều doanh nghiệp địa ốc tiếp tục hỗ trợ lãi suất, giãn tiến độ thanh toán nhằm giảm áp lực tài chính cho người mua nhà trong bối cảnh lãi vay bất động sản vẫn ở mức cao.

Phú Đông Group, doanh nghiệp phát triển nhiều dự án nhà ở vừa túi tiền tại TP HCM, cho biết đã phối hợp với một nhà băng cho vay mua nhà với lãi suất cố định 6,5% mỗi năm trong 5 năm, áp dụng cho khách hàng mua căn hộ tại dự án công ty đang triển khai.

Nhiều chủ đầu tư khác cũng đưa ra các chương trình hỗ trợ tài chính nhằm kích cầu. Đại diện Nam Long Group cho biết doanh nghiệp liên kết với các ngân hàng đối tác cung cấp gói vay lãi suất tối đa khoảng 9% trong 12-18 tháng đầu cho khách mua nhà tại các dự án đang mở bán.

Với khách hàng sử dụng vốn tự có, doanh nghiệp áp dụng phương án thanh toán giãn theo quá trình xây dựng đến khi nhận nhà, giúp giảm áp lực tài chính ban đầu và chủ động dòng tiền.

Một dự án đang triển khai tại Tây Ninh. Ảnh: Phương Uyên

Trong khi đó, SeaHoldings áp dụng gói hỗ trợ tài chính kết hợp ưu đãi trực tiếp cho người mua dự án của doanh nghiệp. Theo phương án này, người mua chỉ cần thanh toán khoảng 20% vốn tự có đến khi nhận nhà, phần còn lại được hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng hoặc đến thời điểm bàn giao, đồng thời ân hạn nợ gốc hai năm. Tiến độ thanh toán kéo dài đến năm 2027, người mua có thể nhận nhà khi đã trả khoảng 45% giá trị căn hộ.

Bên cạnh gói lãi suất, nhiều chủ đầu tư cũng tăng chiết khấu, quà tặng để giữ nhịp thanh khoản thị trường. Đại Phúc Group áp dụng mức chiết khấu lên đến 30% cho tất cả sản phẩm thấp tầng chào bán tại khu đô thị Vạn Phúc City, Bcons, Pi Group, Khang Điền, An Phong, Thắng Lợi Group... cũng triển khai các phương án hỗ trợ tài chính kèm ưu đãi chiết khấu cho người mua.

Các chương trình này được nhiều chủ đầu tư đưa ra trong bối cảnh lãi suất vay mua bất động sản tại ngân hàng vẫn ở mức cao. Dữ liệu từ nhiều nhà băng cho thấy đến cuối tháng 2, lãi suất tại các ngân hàng quốc doanh phổ biến 9-10% mỗi năm với gói cố định 12 tháng, trong khi kỳ hạn 18-24 tháng dao động 11-14%. Ở khối ngân hàng thương mại cổ phần, lãi suất ưu đãi 12-24 tháng đầu phổ biến khoảng 8-9% mỗi năm, thả nổi lên đến 13-16%.

Lãi suất tăng cũng khiến nhiều khách hàng thận trọng hơn khi quyết định mua nhà. Thống kê từ Batdongsan cho thấy nhu cầu tìm mua nhà đất giảm 28% trong tháng 1. Trong khi đó, DKRA Group cho biết lượng đặt cọc mua nhà đất trong hai tháng đầu năm giảm khoảng 40-50% so cuối năm ngoái.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh chi phí vốn tăng, việc doanh nghiệp duy trì các gói hỗ trợ lãi suất là nỗ lực tài chính đáng kể nhằm chia sẻ áp lực với người mua nhà và giữ sức mua trên thị trường.

Ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Phú Đông Group, nói phần lớn các chương trình hỗ trợ lãi suất hiện nay được triển khai theo cơ chế hợp tác giữa ngân hàng và chủ đầu tư. Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp phải trích một phần lợi nhuận để bù lãi suất cho khách hàng trong giai đoạn đầu của khoản vay. Theo ông, điều này tạo áp lực nhất định lên dòng tiền của doanh nghiệp, đặc biệt với các dự án đang triển khai và khi lãi suất biến động mạnh.

Tuy nhiên, nhiều chủ đầu tư vẫn chấp nhận thực hiện để duy trì thanh khoản và hỗ trợ người mua trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Chuyên gia tài chính, bất động sản Lê Quốc Kiên cho rằng việc duy trì lãi suất vay thấp cho khách hàng hiện nay là bài toán cân đối tài chính khá phức tạp. Khi lãi suất thị trường tăng, chi phí vốn của doanh nghiệp cũng tăng theo, trong khi các gói hỗ trợ lãi suất buộc doanh nghiệp phải chia sẻ một phần chi phí. Tuy vậy, nếu không có các chính sách hỗ trợ, nhiều khách hàng có thể trì hoãn quyết định mua nhà, khiến thanh khoản thị trường suy giảm và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án cũng như dòng tiền của doanh nghiệp.

Ông Kiên đánh giá các chính sách hỗ trợ lãi suất không chỉ nhằm kích cầu bán hàng mà còn giúp ổn định tâm lý thị trường. Khi áp lực tài chính trong giai đoạn đầu được giảm bớt, người mua - đặc biệt là nhóm có nhu cầu ở thực - sẽ dễ đưa ra quyết định hơn. Tuy vậy, người mua cũng cần tính toán khả năng trả nợ sau thời gian ưu đãi, bởi lãi suất sau đó thường chuyển sang thả nổi theo thị trường.

Năm 2026 được dự báo là năm thận trọng của thị trường bất động sản. Doanh nghiệp ưu tiên tập trung kiểm soát dòng tiền, quản trị tài chính chặt chẽ và rà soát danh mục phát triển để ưu tiên các dự án phục vụ nhu cầu ở thực. Với nhóm người mua, sản phẩm tốt, giá bán hợp lý cùng các chính sách thanh toán linh hoạt và hỗ trợ vay vốn sẽ đóng vai trò quan trọng trong quyết định mua nhà.

