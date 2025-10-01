Nhiều độc giả Hàn chuộng sách 'chữa lành'

Những đầu sách với nội dung đơn giản, câu từ mang tính động viên được nhiều người Hàn tìm đến để thoát khỏi áp lực cuộc sống.

Theo The Korea Herald, từ thời điểm tác phẩm I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki của Baek Sehee ra mắt năm 2018 đến nay, dòng sách ''chữa lành'' vẫn duy trì độ hot. Trên các kệ sách tại Seoul (Hàn Quốc), những cuốn sách nhỏ, bìa màu pastel với dòng chữ ngắn như ''Việc đứng yên cũng là tiến về phía trước'', ''Hạnh phúc hiện hữu trong những ngày bình thường'' có lượt bán lớn.

Loạt ấn phẩm ''tiểu luận chữa lành'' này bao gồm các đoạn văn ngắn, cụm từ có thể dễ dàng trích dẫn, chia sẻ trên mạng xã hội. Phần lớn độc giả có thể đọc xong trong vài phút, thậm chí không cần đọc hết cũng thấy thoải mái.

Bạn đọc xem những cuốn ''chữa lành'' tại Trung tâm sách Kyobo ở Gwanghwamun, Seoul. Ảnh: The Korea Herald

Theo báo cáo thường niên của nhà sách trực tuyến Yes24, doanh số bán các tác phẩm thuộc thể loại này tăng hơn 30% kể từ năm 2019, còn văn học phi hư cấu và dịch lại trì trệ. Điều này khiến nhiều biên tập nhận định dòng sách là ''sự đặt cược an toàn nhất cho các nhà xuất bản''. Họ không tốn chi phí nghiên cứu câu chuyện, nhân vật hay lo lắng quá nhiều về nội dung. ''Điều duy nhất đội marketing hỏi là: câu này có đăng Instagram được không?'', một biên tập viên cấp cao nói.

Theo chuyên gia xã hội học Lee Jung-yeon, khi giới trẻ Hàn Quốc quen với bối cảnh sống cô lập, việc mua một cuốn sách chữa lành được xem không chỉ là mua con chữ mà còn là quyền được nghỉ ngơi, một hình thức tự xoa dịu tâm lý. Giá sách dao động quanh mức 16.000 won (khoảng 12 USD) được cho là không quá đắt. Ham - một dược sĩ 34 tuổi - cho biết không mong đợi những tác phẩm ấy thay đổi cuộc đời mình, nhưng cô thấy như đang chăm sóc bản thân. ''Dù chỉ đọc vài trang, tôi cũng cảm nhận được điều đó'', cô nói.

Giáo sư tâm lý học lâm sàng Lee Dong-gwi, Đại học Yonsei, lý giải khi con người chịu những áp lực lớn, họ thường không muốn tìm đọc những phân tích to tát, nặng nề, thay vào đó, họ cần những câu chữ súc tích, dễ đọc dễ hiểu, như những câu thần chú thiền định. Tuy nhiên, ông khuyến cáo mọi người không nên nhầm lẫn giữa an ủi tạm thời và sự hồi phục đúng nghĩa, tránh mong đợi dòng sách này trở thành một liệu pháp tâm lý.

Phương Linh (theo The Korea Herald)