Nhiều doanh nghiệp xổ số miền Nam lãi đậm nửa đầu năm

Từng bị giảm doanh thu do Covid-19 nhưng nửa đầu năm nay, nhiều doanh nghiệp xổ số đã lấy lại 'phong độ' khi lãi tăng 20-40% so với cùng kỳ 2021.

Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp xổ số miền Nam cho thấy doanh số sau đại dịch đều đạt mức kỷ lục. Lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp cũng tăng mạnh so với cùng kỳ 2021.

Lãi lớn nhất trong nhóm doanh nghiệp xổ số truyền thống miền Nam là Công ty Xổ số Kiến thiết TP HCM. Nửa đầu năm, báo cáo tài chính của công ty này ghi nhận doanh thu thuần 4.710 tỷ đồng, hoàn thành trên 50% kế hoạch cả năm. Nguồn thu chính đến từ kinh doanh vé số truyền thống, vé số cào; còn lại từ cho thuê văn phòng và in ấn. Theo đó, doanh nghiệp lãi 920 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái và gấp ba lần cách đây mười năm.

Tiếp theo là Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang có doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 2.243 tỷ đồng, lãi trước thuế 441 tỷ đồng, hơn tăng 42% so với cùng kỳ 2021. Nhờ lãi tăng đột biến, doanh nghiệp này đã trả mức lương hậu hĩnh cho ban điều hành trong 6 tháng đầu năm bình quân ở mức gần 70 triệu đồng một tháng.

Không tăng lãi đột biến như hai doanh nghiệp trên nhưng Công ty TNHH MTV Xổ số Tiền Giang và Bến Tre cũng tăng trưởng tốt nửa đầu năm. Doanh thu thuần trong kỳ của công ty xổ số Tiền Giang đạt 2.247 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 355 tỷ đồng, lần lượt tăng 4,2 và 8,2% so với cùng kỳ. Còn tại xổ số Bến Tre, doanh thu thuần 6 tháng đạt hơn 2.200 tỷ đồng, lãi trước thuế 384 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái...

Các doanh nghiêp xổ số lãi lớn sau đại dịch chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ vé ở khu vực miền Nam tăng cao. Như tại công ty xổ số Bến Tre, ban lãnh đạo cho biết chỉ số tiêu thụ vé số nửa đầu năm tại đây tăng mạnh so với cùng kỳ các năm trước. Thu nhập khác cũng tăng 9 lần so với cùng kỳ và đạt 2,3 tỷ đồng...

Ngoài ra, việc các công ty lãi đậm còn nhờ chi phí trả thưởng giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí quản lý doanh nghiệp của họ cũng được thắt chặt đã giúp tối đa hóa lợi nhuận.

Với xổ số TP HCM, ban lãnh đạo doanh nghiệp còn cho biết lý do khác giúp doanh số công ty tăng mạnh là nhờ Bộ Tài chính cho tăng doanh số phát hành mỗi kỳ từ 100 lên 110 tỷ đồng để công ty mở rộng địa bàn tiêu thụ và phát triển mạng lưới đại lý. Sản phẩm vé số cào biết ngay kết quả triển khai từ cuối 2018 cũng hiệu quả, phủ được 9 tỉnh để bổ sung 4-5% doanh thu mỗi năm.

Đánh giá một năm nhiều thuận lợi nên các công ty xổ số đã đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng cao. Theo đó, Công ty xổ số TP HCM đặt mục tiêu năm nay có doanh thu 10.155 tỷ đồng và lãi trước thuế 1.175 tỷ. Xổ số kiến thiết An Giang đặt kế hoạch doanh thu 5.411 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 530 tỷ đồng, tăng vọt so với 2021. Còn Công ty xổ số Hậu Giang dự kiến năm nay thu 2.979 tỷ đồng, lãi sau thuế 220 tỷ đồng, tăng 19-25% so với cùng kỳ....

Thi Hà