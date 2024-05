Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đạt chứng nhận top 10 ASEAN Award

Danh sách top 10 ASEAN Award 2024 có nhiều thương hiệu ngân hàng, bảo hiểm, xây dựng trong nước, được vinh danh ngày 18/5 tại Singapore.

Lễ trao giải nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2024 với chủ đề "Tăng cường hợp tác phát triển kinh tế ASEAN thịnh vượng". Tại đây, các doanh nghiệp Việt vượt qua nhiều tiêu chí đánh giá ở ba hạng mục: Doanh nghiệp tiêu biểu, thương hiệu nổi tiếng và nhà quản lý giỏi. Theo đó, top 10 gồm Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam), Công ty Cổ phần Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du (An Du Netpayment Corp), Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES (OPES), Công ty Cổ phần lương thực A An (A An), Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Thiên nhiên Cỏ Mềm (Cỏ Mềm Homelab), Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Ngân Tín (Ngantingroup), Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS).

Trao chứng nhận top 10 cho các doanh nghiệp, doanh nhân tại ASEAN Award 2024. Ảnh: Văn Phú

Nhiều doanh nghiệp Việt khác như Công Ty Cổ Phần Pramac (Pramac Group), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Công ty TNHH Amway Việt Nam (Amway Vietnam), Công Ty Cổ Phần Beyond Communication (Beyond), Công ty Cổ phần HTC Viễn Thông Quốc Tế (HITC), Công ty TNHH thiết kế tư vấn xây dựng YC (YC Interior Design), Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Thiên Hoàng (Thienhoang), Dalat Palace Heritage Hotel-Công ty CP Hoàng Gia ĐL, Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo M.C (MC), Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển du lịch quốc tế Thắng Lợi (Victoria Tourism)... cũng được vinh danh top 10 tại lễ trao giải ASEAN Award 2024.

Diễn đàn có sự tham gia của ông Vũ Văn Minh, Phó Đại sứ Việt Nam tại Singapore, Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông George Choo, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông và Công nghệ Thông tin Singapore, bà Lương Thị Kim Xuân, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam ASEAN, Thạc sĩ Nguyễn Thanh Phúc, Giám đốc Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp và Thương hiệu (Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam) cùng lãnh đạo các hiệp hội, tổ chức, các chuyên gia kinh tế.

Các doanh nghiệp được trao chứng nhận tại diễn đàn. Ảnh: Văn Phú

Là cầu nối hợp tác và phát triển, diễn đàn năm nay tập trung vào việc thảo luận về thực trạng, cơ hội, thách thức và tầm nhìn ASEAN đến 2023, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong khu vực gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu nhu cầu hợp tác. Các cuộc thảo luận tập trung vào các lĩnh vực chính như: ngân hàng, tài chính, xây dựng, dầu khí, dược phẩm, đào tạo, y tế,...

Tại diễn đàn, các chuyên gia chia sẻ, tốc độ tăng trưởng kinh tế của khối ASEAN năm 2023 đạt khoảng 4,3%, Điểm sáng về hợp tác kinh tế là các quốc gia ASEAN chính thức khởi động đàm phán Hiệp định khung ASEAN về Kinh tế số (DEFA). Bên cạnh đó, nhóm các quốc gia có quy mô kinh tế lớn đã ký thỏa thuận thanh toán xuyên biên giới (QRIS), thông qua một mã QR đơn giản. Tổng thống Indonesia Joko Widodo dự báo, tăng trưởng kinh tế của khu vực năm nay cao nhất thế giới, ở mức 4,5%. Trong đó, Việt Nam được đánh giá luôn chủ động thích ứng, có nhiều đóng góp tích cực cho ASEAN phát triển thịnh vượng.

Diễn đàn Kinh tế ASEAN là sự kiện thường niên, hội tụ các tập đoàn kinh tế lớn, ngân hàng, tài chính, xây dựng, dược - mỹ phẩm, nông nghiệp cnc, y tế, giáo dục, công nghệ, du lịch, xuất nhập khẩu, logistics... Diễn đàn được tổ chức luân phiên tại các nước ASEAN, với quy mô lớn, tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và phát triển bền vững trong khu vực. Sự kiện năm nay do Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam ASEAN, Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp và Thương hiệu Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Quốc tế phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng các bên liên quan tổ chức.

Đây cũng là dịp lắng nghe các sáng kiến, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp Việt Nam và Singapore trong phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi mô hình kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức... Từ đó, các doanh nghiệp có thể làm mới mình, tìm ra những hướng đi phù hợp hơn với nhu cầu thị trường để phát triển và hội nhập.

(Nguồn: Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp và Thương hiệu)