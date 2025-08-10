Nhiều doanh nghiệp hàng không thắng lớn nửa đầu năm

Nhờ thị trường thuận lợi, lượng khách tăng, giá nhiên liệu giảm, một số doanh nghiệp hàng không đạt doanh thu, lợi nhuận kỷ lục nửa đầu năm 2025.

Mới đây, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) Đặng Ngọc Hòa cho biết toàn bộ nhân viên của hãng đã được tăng lương và chế độ phúc lợi từ ngày 1/7. Thu nhập của cán bộ, nhân viên tại hãng hàng không quốc gia cũng vượt mức đỉnh vào thời điểm trước đại dịch năm 2019.

Động thái này được Vietnam Airlines thực hiện sau khi hoạt động kinh doanh liên tục diễn biến thuận lợi gần đây. Trong quý II/2025, tổng doanh thu hợp nhất của hãng bay này đạt khoảng 28.000 tỷ, tăng xấp xỉ 13% so với cùng kỳ 2024. Tổng công ty lãi trước thuế trên 3.050 tỷ đồng, gấp hơn 2,6 lần quý II/2024.

Đây cũng là quý thứ hai liên tiếp Vietnam Airlines duy trì được mức lãi trên 3.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tại giai đoạn hoàng kim 2017 - 2019, mức lãi hợp nhất cao nhất cả năm mà doanh nghiệp này đạt được chỉ gần 2.500 tỷ đồng.

Lũy kế nửa đầu năm, "anh cả" của thị trường hàng không Việt Nam đạt doanh thu hợp nhất trên 58.680 tỷ đồng, vượt 10% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, hãng lãi trước thuế tăng trên 19% lên 6.682 tỷ. Đây cũng là mức lợi nhuận bán niên cao nhất từ trước đến nay và vượt mục tiêu kinh doanh cả năm 2025 của Vietnam Airlines.

Tương tự, doanh thu và lợi nhuận của hãng hàng không Vietjet Air cũng tăng trưởng đột biến trong 6 tháng đầu năm nay. Hãng bay của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ghi nhận doanh thu hợp nhất 35.800 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ khi niêm yết cổ phiếu năm 2017 đến nay.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vietjet khoảng 1.600 tỷ đồng, tăng 65% so với nửa đầu năm ngoái. Đây cũng là mức lợi nhuận bán niên cao nhất kể từ sau thời kỳ dịch Covid-19.

Bamboo Airways cũng đã dần vượt qua được giai đoạn khó khăn sau tái cấu trúc đội tàu bay, mạng đường bay. Trong 6 tháng đầu năm nay, theo Tổng giám đốc Lương Hoài Nam, hãng bay này gần như đã không còn lỗ trong hoạt động kinh doanh vận tải hàng không.

Một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ hoạt động của các hãng bay Việt Nam thời gian qua là thị trường vận tải hàng không phục hồi tích cực. Theo số liệu của Cục Hàng không, sản lượng khách thông qua các cảng hàng không nửa đầu năm là 71 triệu lượt, gồm khách quốc tế 26,4 triệu (tăng 11,2%), khách nội địa 44,6 triệu (tăng 6,9%).

Lượng khách hàng được các hãng phục vụ cũng tăng trưởng so với cùng kỳ 2024. Trong đó, các hãng nội địa đã chuyên chở 11,2 triệu khách quốc tế (tăng 7,8%) và 22,3 triệu khách nội địa (tăng 6,9%).

Áp lực chi phí đầu vào với các hãng bay cũng giảm mạnh trong hai quý đầu năm nhờ giá nhiên liệu bay đã hạ nhiệt. Bình quân giá xăng Jet A1 6 tháng đầu 2025 trên thị trường thế giới ở mức 86 - 88 USD mỗi thùng, trong khi mức trung bình năm ngoái tiệm cận 99 USD mỗi thùng.

Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) nhận định việc mở rộng công suất trong mùa cao điểm cùng với chi phí nhiên liệu thấp đã giúp các hãng hàng không có được "thời điểm vàng" về lợi nhuận.

Với hai ông lớn Vietnam Airlines và Vietjet, việc liên tục mở rộng mạng bay quốc tế và tối ưu chi phí quản trị, vận hành cũng giúp họ cải thiện hiệu quả kinh doanh. Vietjet còn cho biết việc sở hữu thêm tàu bay mới cũng giúp hãng tiết kiệm chi phí vận hành và chi phí nhiên liệu.

Trước giai đoạn cao điểm hè, Vietnam Airlines, Vietravel Airlines, Bamboo Airways cũng liên tục chạy đua đón thêm tàu bay qua các hình thức khác nhau như thuê khô, thuê ướt hay mua tàu để sở hữu. Theo KIS, việc các hãng nhận bàn giao tàu bay mới đã giúp lượng ghế cung ứng gia tăng và hạ giá vé máy bay. Điều này đã kích thích nhu cầu nội địa, vốn từng bị ảnh hưởng bởi giá vé cao trong năm 2024.

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không gia tăng cũng tạo điều kiện cho hoạt động của nhóm doanh nghiệp phụ trợ ngành này khởi sắc. Doanh thu của đại gia sân bay Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng tăng trưởng hai chữ số trong quý II/2025 với 15% lên mức 6.340 tỷ. Trong nửa đầu năm, ACV thu 12.727 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận gộp về bán hàng của công ty cũng lần đầu vượt 8.000 tỷ đồng trong nửa năm.

Công ty của gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Sasco cũng ghi nhận mức lãi tăng 62% trong quý II lên mức 136 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, công ty chuyên kinh doanh các mặt hàng miễn thuế, phòng chờ tại sân bay đạt doanh thu trên 1.530 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 15% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận trước thuế của Sasco gần 280 tỷ - gấp đôi hai quý đầu năm 2024 và cũng cao nhất kể từ 2020 đến nay.

Một số đơn vị phục vụ mặt đất khác như Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCT) cũng tăng doanh thu 29%, lãi ròng 32% lên lần lượt hơn 520 tỷ và gần 150 tỷ đồng trong hai quý đầu năm. Riêng quý II/2025, NCT lãi hơn 85 tỷ đồng - mức cao nhất 10 năm gần đây với doanh nghiệp này.

Tương tự, lợi nhuận trước thuế của Công ty Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) trong nửa đầu năm gần 450 tỷ đồng, tăng gần 18%. Đây cũng là mức lãi bán niên kỷ lục với doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ phục vụ hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất này.

Chứng khoán KIS Việt Nam dự báo giá vé hợp lý giúp kích thích nhu cầu di chuyển cùng với giá nhiên liệu bay hợp lý sẽ tiếp tục là môi trường thuận lợi để các hãng hàng không mở rộng biên lãi trong nửa cuối năm nay.

Đơn vị này cũng kỳ vọng tổng lượng khách cả năm 2025 tăng 9% nhờ sự phục hồi của thị trường trong nước khi giá vé máy bay giảm. Tổng lượng vận chuyển quốc tế có thể tăng 16,5% bởi lượng khách đi quốc tế tăng 2% và khách đến Việt Nam tăng 20%.

Anh Tú