Nhiều doanh nghiệp chuộng dùng máy in vải kỹ thuật số Epson

Các dòng máy in của Epson đáp ứng tốt tiêu chí về chất lượng hình ảnh, tính linh hoạt cao, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian sản xuất.

Anh Vũ Nguyên Lộc, Giám đốc Công ty quốc tế Hunta cho biết, hiện mỗi tháng, công ty cung cấp khoảng 5.000 sản phẩm áo thể thao ra thị trường, cả trong nước và nước ngoài, đặc biệt là thị trường Australia. Tại giải bóng rổ ở Sydney (Australia), nhiều đội đã lựa chọn những chiếc áo thi đấu do Hunta Garment gia công. Với thị trường trong nước, nhiều đội tham gia các sự kiện chạy bộ cũng sử dụng sản phẩm của công ty.

"Những sản phẩm mang tên Hunta Garment đáp ứng chất lượng và thị hiếu thời trang thể thao của khách hàng trong và ngoài nước. Có nhiều yếu tố tạo nên chất lượng sản phẩm trong đó hình ảnh là yếu tố quan trọng nhất, và Epson SureColor SC-F9430H giúp chúng tôi giải quyết hầu hết vấn đề", anh Nguyên Lộc nói.

Anh Vũ Nguyên Lộc hài lòng với khả năng in ấn của Epson SC-F9430H.

Cũng là chủ một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thời trang tại Ninh Hiệp (Hà Nội), anh Đạo nhận xét, xu hướng của thị trường thời trang hiện nay là tạo ra những sản phẩm thể hiện cá tính với những họa tiết đặc biệt được cá nhân hóa hoặc sản xuất với số lượng giới hạn. Để đáp ứng xu hướng trên, anh Đạo đã lựa chọn chiếc máy in Epson SC-F3030.

Với công nghệ in trực tiếp lên áo (Direct-to-Garment - DTG) của Epson SC-F3030, dù đơn hàng có số lượng chỉ một cái, anh Đạo vẫn ra thành phẩm, giao hàng ngay cho khách. Sau gần một năm sử dụng, nhờ chiếc máy in này, anh Đạo đảm bảo hoạt động kinh doanh với mẫu mã đa dạng, tiếp cận thị trường bán lẻ, phục vụ nhu cầu tức thời cho cá nhân và doanh nghiệp.

Anh Nguyễn Văn Đạo - một trong những người sớm sở hữu Epson SC-F3030.

Theo giới chuyên gia về thời trang, các công nghệ in kỹ thuật số đã phổ biến trong ngành thời trang gồm có in trực tiếp lên áo, gọi tắt là DTG (Direct-to-Garment) và in chuyển nhiệt thăng hoa.

Nói về ưu điểm công nghệ này, qua quá trình sử dụng thực tế, cả hai chủ doanh nghiệp trên đều chia sẻ, đó là thời gian xoay vòng nhanh; thời gian sản xuất được rút ngắn còn 50% so với cách truyền thống; tính linh hoạt cao vì đáp ứng đơn hàng ít, thậm chí chỉ một sản phẩm.

Máy in có độ bền cao vì các đầu phun không chịu tác động nhiệt trực tiếp.

Với công nghệ in DTG, nhà sản xuất dễ dàng thực thi các ý tưởng thiết kế nhanh chóng, tiết kiệm thời gian vì sáng tạo mẫu in kỹ thuật số trong vài phút mà không cần mẫu vật lý, cho phép sáng tạo không giới hạn, sử dụng ít nước hơn, bảo vệ môi trường. Còn nói về công nghệ in chuyển nhiệt thăng hoa, nhà thiết kế và sản xuất có nhiều cơ hội thử nghiệm mẫu thiết kế trên nhiều loại vải, vật liệu và màu sắc in ấn khác nhau. Nhờ đó, nhà sản xuất dễ dàng sử dụng đa dạng mẫu sản phẩm trên nhiều chất liệu với hình ảnh in chất lượng; máy in có độ bền cao vì các đầu phun không chịu tác động nhiệt trực tiếp...

Đại diện Epson Việt Nam nhận định: "Nhu cầu về máy in vải kỹ thuật số sẽ tăng nhanh khi người dùng mong đợi nhiều hơn về sản phẩm cá nhân hoá cũng như thiết kế và chất lượng in cao hơn. Sử dụng máy in vải kỹ thuật số sẽ tăng lợi nhuận cho chủ doanh nghiệp, là cơ hội giúp quá trình sản xuất nhanh hơn, hiệu quả hơn và thân thiện hơn với môi trường".

Các dòng máy của Epson cho ra sản phẩm với màu sắc đồng nhất, năng suất cao.

Cụ thể, Epson SC-F3030 là sản phẩm máy in trực tiếp trên áo, có hai đầu in PrecisionCore TFP với 14.400 lỗ phun, trong đó 6.400 lỗ phun mực màu và 8.000 lỗ phun mực trắng nên thời gian in nhanh, chính xác. F3030 sử dụng túi mực 1.500ml với các màu: Cyan, Magenta, Yellow, Black và White

Không kém cạnh, Epson SC-F9430H là máy in sử dụng công nghệ in chuyển nhiệt cho chất lượng in ổn định, màu sắc đồng nhất với năng suất cao. Sản phẩm sở hữu hai đầu in PrecisionCore TFP với 1.800 lỗ phun chia đều trên 5 kênh, 1 hộp cấp mực dung tích 1.100ml với các màu: Cyan, Magenta, Yellow, High Density Black và 1 hộp mực dung tích 1.000ml với hai màu huỳnh quang vàng và hồng. Dòng máy phù hợp cho những trang phục đòi hỏi in các hoạ tiết nổi bật, như sản xuất thời trang thể thao.

Theo Epson Việt Nam, hiện hai dòng máy in trên có bán tại nhiều đối tác ủy quyền trên toàn quốc. Tham khảo thêm thông tin tại đây

(Nguồn và ảnh: Epson)