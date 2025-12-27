Nhiều doanh nghiệp cân nhắc sở hữu văn phòng để kiểm soát chi phí

Ở nhóm doanh nghiệp đã hoạt động ổn định, văn phòng được xem xét như tài sản để khai thác lâu dài, kiểm soát chi phí thuê và chủ động hơn trong kế hoạch dài hạn.

An Phú Tech, doanh nghiệp công nghệ quy mô 200 nhân sự, sau 8 năm vận hành, nhận định văn phòng được xem là yếu tố quan trọng trong quá trình hoạt động và định vị hình ảnh. Không gian làm việc không chỉ phục vụ nhu cầu hàng ngày, mà còn phản ánh mức độ ổn định và định hướng phát triển trong dài hạn.

Những năm đầu hoạt động, đơn vị này xác định văn phòng là chi phí cần thiết để đáp ứng nhu cầu làm việc trước mắt. Bước vào giai đoạn mở rộng, CEO cần quan tâm đến các yếu tố khác như hình ảnh thương hiệu, sự ổn định về địa điểm và khả năng đáp ứng cho các kế hoạch trung, dài hạn. Lúc này, mô hình thuê văn phòng dù linh hoạt nhưng khiến đơn vị gặp nhiều bài toán khó. Năm 2024, chủ thông báo tăng giá thuê, khiến đơn vị phải cân đối để tránh hụt dòng tiền.

Câu chuyện tương tự cũng diễn ra tại Thái Minh - doanh nghiệp dịch vụ logistics với gần 100 lao động, hoạt động từ năm 2015. Những năm đầu, công ty thuê văn phòng kết hợp kho nhỏ tại khu vực nội đô để thuận tiện giao dịch. Tuy nhiên, khi quy mô đơn hàng tăng, nhu cầu mở rộng mặt bằng và ổn định địa điểm trở thành bài toán lớn.

Theo ông Minh Phát, CEO doanh nghiệp, chỉ trong 5 năm trở lại đây, đơn vị đã ba lần chuyển địa điểm văn phòng do chi phí thuê cũng như chủ nhà thay đổi mục đích sử dụng. "Mỗi lần thay đổi địa điểm kéo theo chi phí cải tạo, gián đoạn vận hành, ảnh hưởng đến cả hệ thống hoạt động", ông Phát nói.

Dưới góc nhìn đơn vị kinh doanh văn phòng tại Hà Nội, ông Bùi Quang Hiệp (48 tuổi, phường Đống Đa), cho rằng việc sở hữu mặt bằng mang lại lợi thế nhất định so với mô hình thuê. Theo ông, khi doanh nghiệp hoạt động trên tài sản thuộc quyền sở hữu, mức độ tin cậy với đối tác và khách hàng thường cao hơn, đồng thời tạo cảm giác ổn định cho đội ngũ nhân sự về định hướng dài hạn. Bối cảnh này khiến nhiều doanh nghiệp, trong đó có An Phú Tech và Thái Minh bắt đầu xem xét văn phòng như tài sản có thể nắm giữ và khai thác lâu dài, thay vì chỉ là chi phí vận hành.

Phối cảnh một văn phòng cho thuê. Ảnh: ROX Signature

Tiềm năng từ sở hữu văn phòng cũng được ghi nhận trong một số báo cáo thị trường. Nghiên cứu Hanoi Figures của CBRE Vietnam cho thấy, thị trường văn phòng Hà Nội duy trì trạng thái ổn định, nguồn cung tiếp tục được bổ sung theo từng quý. Giá thuê và tỷ lệ lấp đầy ghi nhận xu hướng tích cực, đặc biệt tại các tòa nhà có chất lượng tốt, phản ánh nhu cầu thuê bền vững từ nhóm doanh nghiệp quy mô vừa và lớn.

Cùng góc nhìn, Savills cho biết thị trường văn phòng Hà Nội đang tái cân bằng. Đến quý III/2025, tổng nguồn cung văn phòng đạt khoảng 2,3 triệu m2 sàn từ gần 190 tòa nhà. Giá thuê ổn định, trong khi công suất cải thiện nhẹ lên quanh mức 85%, chủ yếu nhờ khả năng lấp đầy tích cực tại các dự án mới. Hoạt động thuê tập trung vào nhóm doanh nghiệp có nhu cầu dịch chuyển văn phòng để tối ưu chi phí và nâng cấp không gian làm việc, đặc biệt tại khu vực nội thành và phía Tây Hà Nội.

Trong bối cảnh đó, theo ghi nhận của ROX Signature, một bộ phận cũng có nhu cầu sở hữu văn phòng. Nhóm này thường là các doanh nghiệp đã tích lũy đủ dài, có dòng tiền ổn định, ưu tiên các tòa văn phòng hạng A, do yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng khai thác linh hoạt.

Savills cũng đánh giá tỷ lệ trống của văn phòng hạng A tại Hà Nội thường thấp hơn các phân khúc còn lại. Điều này cho thấy khả năng giữ giá và thanh khoản tốt hơn trong trung và dài hạn. Trong bối cảnh quỹ đất khu trung tâm ngày càng hạn chế, các khu nội thành mở rộng và khu vực phía Tây đang nổi lên như điểm đến mới của dòng vốn và người sử dụng văn phòng.

Tòa văn phòng cho thuê ROX Tower Goldmark City tại 136 Hồ Tùng Mậu. Ảnh: ROX Signature

Từ nhu cầu thị trường, một số chủ đầu tư phát triển dự án văn phòng theo hướng coi đây là loại tài sản có thể đồng hành cùng nhiều giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Thay vì chỉ cung cấp không gian cho thuê, các dự án hướng tới mô hình văn phòng vừa làm trụ sở, vừa có thể khai thác cho thuê khi doanh nghiệp tái cơ cấu hoặc mở rộng hoạt động. Đơn cử là dự án ROX Tower Goldmark City do ROX Group phát triển, tọa lạc tại số 136 Hồ Tùng Mậu. Dự án gồm 40 tầng nổi, hơn 97.000 m2 sàn văn phòng, có thể chia tách linh hoạt theo nhu cầu sử dụng. Công trình đã hoàn thiện và sẵn sàng khai thác.

Điểm cộng của dự án còn đến từ mô hình "Smart Asset", cho phép doanh nghiệp chủ động sử dụng làm trụ sở, đồng thời có thể khai thác cho thuê trong các giai đoạn điều chỉnh chiến lược.

Về mặt tài chính, theo tính toán của đơn vị phát triển, khoảng cách giữa chi phí thuê và sở hữu văn phòng đang dần thu hẹp. Với diện tích khoảng 130-140 m2 tại khu vực phía Tây Hà Nội, chi phí thuê phổ biến 15-17 USD mỗi m2 một tháng, tương đương 660-740 triệu đồng mỗi năm. "Nếu sở hữu và kết hợp khai thác linh hoạt, thời gian thu hồi vốn được ước tính dưới 10 năm, tùy phương án tài chính và diễn biến thị trường", đại diện ROX Group phân tích.

Theo các chuyên gia, quyết định sở hữu bất động sản văn phòng cần được đặt trong tổng thể bài toán tài chính và cấu trúc tài sản của doanh nghiệp. Khi văn phòng được ghi nhận là tài sản, doanh nghiệp có thêm dư địa chủ động về không gian làm việc, đồng thời tạo nền tảng cho các kế hoạch phát triển trung và dài hạn.

Song Anh