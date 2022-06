Nhiều điểm tuyệt đối môn Tiếng Anh kỳ thi lớp 10 TP HCM

Kết quả chấm thi ban đầu cho thấy, phổ điểm ba môn tập trung ở ngưỡng 5-7; môn Toán, Tiếng Anh xuất hiện nhiều điểm 9, 10.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM có gần 94.000 thí sinh tham gia với ba bài thi Toán, Văn và Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh). Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chấm thi từ 16/6, dự kiến hoàn tất và công bố điểm ngày 24/6. Nhiều giám khảo ở Hội đồng chấm thi cung cấp những dữ liệu ban đầu.

Với môn Tiếng Anh, nhiều điểm 10 xuất hiện, phổ điểm tập trung mức 5-7. Số bài dưới điểm trung bình khoảng 30-40%. Những thí sinh đạt điểm dưới trung bình thường không làm được phần viết câu, word form.

"So với những năm trước, bài đạt điểm 9-10 năm nay có vẻ nhiều hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ dưới trung bình cũng không nhỏ, do đó phổ điểm môn này không nổi bật hơn so với Toán, Văn", một giám khảo cho biết.

Ở môn Toán, tín hiệu tích cực là số bài thi đạt điểm dưới trung bình ít hơn mọi năm. Một phòng thi với 24 thí sinh có khoảng 1-2 em dưới điểm 5, trong khi con số này ở một số năm trước là 2-4 em. Hầu như phòng thi nào cũng có thí sinh đạt điểm giỏi, tức trên 8. Nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối.

"Chịu ảnh hưởng bởi việc dạy học online kéo dài, song nhiều trường đã bù đắp kiến thức khá tốt cho học sinh. Đề Toán năm nay 'dễ thở' với hơn 70% kiến thức ở mức cơ bản, phần câu hỏi để phân hóa cũng không quá khó", một giáo viên lý giải.

Trong tám câu, thí sinh làm sai chủ yếu các câu 6b, 7; phần hình học đa số chỉ làm được câu a. Riêng câu 7 liên quan đến giải bóng đá nam SEA Games 31, nhiều học sinh thể hiện sự sáng tạo với cách giải khác đáp án. Theo đó, thí sinh có lập luận chặt chẽ, kết quả đúng được điểm tối đa - dù lời giải khác.

Thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM ngày 11 và 12/6. Ảnh: Mạnh Tùng

Ở môn Văn, bài thi cao điểm nhất là 9,25; nhiều bài đạt 8-9 điểm. Phổ điểm trung bình môn Văn tập trung ở ngưỡng 6-7.

Theo một giám khảo, mỗi phòng thi có 1-2 bài dưới trung bình - tỷ lệ được cho là chấp nhận được. Tuy nhiên, một số bài "cá biệt" chỉ được 1,5 điểm do làm sai câu đọc hiểu, bỏ trắng câu nghị luận xã hội và nghị luận văn học.

Câu đọc hiểu với 3 điểm, hầu hết thí sinh giành 1,5-2 điểm bởi yêu cầu đề bài không khó, có thể tìm thấy lời giải trong văn bản trích dẫn.

Với phần nghị luận, lỗi lớn nhất của nhiều thí sinh là không đủ cấu trúc của một bài văn: mở bài, thân bài và kết luận. Nhiều em nêu dẫn chứng tác phẩm vào bài làm nhưng không phân tích, chỉ ra yếu tố liên quan mà dừng lại ở mức liệt kê; không đi vào trọng tâm vấn đề, lan man.

"Đề Văn theo hướng mở nhưng chưa nhiều bài làm sáng tạo, thể hiện nét riêng. Nhiều thí sinh vẫn dẫn chứng theo lối mòn, khô cứng", một giám khảo nói.

Tổng quan, các giám khảo dự báo điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay biến động không đáng kể so với năm 2020 trở về trước.

Ngày 27/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng. Điểm chuẩn lớp 10 thường và danh sách thí sinh trúng tuyển trường THPT công lập được công bố ngày 11/7.

Mạnh Tùng