Nhiều điểm du lịch Việt Nam vào top nổi tiếng nhất thế giới

Hà Nội, Hội An vào top điểm đến nổi tiếng nhất, bên cạnh đó là 3 khách sạn tốt nhất, Non Nước vào top bãi biển đẹp nhất châu Á.

Travelers’ Choice Awards 2020 là giải thưởng thường niên được trao cho các khách sạn, nhà hàng, tour, điểm đến... liên tục nhận đánh giá tuyệt vời từ hàng triệu du khách sử dụng website du lịch nổi tiếng TripAdvisor. Hàng năm, website này tổng hợp tất cả đánh giá, xếp hạng và nội dung lưu trữ mà khách du lịch toàn cầu chia sẻ - rồi sử dụng thông tin đó để tìm ra những cái tên "tốt nhất của tốt nhất" (Best of the Best).

Năm nay, ở hạng mục 25 khách sạn tốt nhất thế giới Việt Nam góp mặt 3 đại diện là Hanoi La Siesta, La Siesta Hoi An và JM Marvel. Đảo ngọc Phú Quốc của Kiên Giang được khách thế giới bình chọn vào top 7 trong 10 điểm đến mới nổi.

Ở danh sách 25 điểm đến thịnh hành nhất có Đà Nẵng và TP HCM lần lượt xếp thứ 7 và 12. Theo đánh giá của du khách trên TripAdvisor, Đà Nẵng là thành phố dễ chịu và thân thiện. Du khách đến đây nên thưởng thức ẩm thực địa phương và khám phá hang động ở Ngũ Hành Sơn. Cũng thuộc Đà Nẵng là bãi biển Non Nước vào top 25 bãi biển đẹp nhất châu Á.

Đà Nẵng về đêm tiết trời mát mẻ, dù vào giữa mùa hè. Thành phố cũng không quá ồn ào, tấp nập. Người dân hiền lành, thân thiện.

Ngoài ra, Hà Nội và Hội An trong top 25 điểm đến nổi tiếng nhất với những đánh giá cao về khu phố cổ, các kiến trúc đậm chất thuộc địa cũ. Những nét văn hóa độc đáo của tour phố cổ Hà Nội và ẩm thực đường phố là một trong "10 trải nghiệm hấp dẫn nhất châu Á". Còn ở top 10 tour ẩm thực tốt nhất thế giới, du khách đánh giá cao nhất cho tour khám phá ẩm thực đường phố bằng xe máy ở TP HCM.

Trong mục tour du thuyền 10 ngày tốt nhất thế giới có tour truyền thống tham quan dọc sông Mekong xuất phát từ TP HCM được đánh giá ở vị trí thứ 10. Về mục tour dài ngày, Việt Nam góp mặt với tour trekking ở homestay Sa Pa với hướng dẫn viên người H'Mông và Dao.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên du thuyền buồm truyền thống Emperor Cruises trên vịnh Nha Trang cũng được nhận giải thưởng danh giá Travellers’ Choice Awards 2020. Được thành lập vào năm 2015, Emperor Cruises là du thuyền đầu tiên tại Nha Trang, Khánh Hòa lấy cảm hứng từ cuộc đời và lối sống vương giả của vua Bảo Đại. Năm 2017 doanh nghiệp này ra mắt du thuyền ngủ đêm Emperor Legacy trên vịnh Bái Tử Long và vịnh Hạ Long.

