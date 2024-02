Nhiều điểm du lịch nhộn nhịp đón khách

Các điểm "nóng" như Đà Lạt, Phú Quốc, Vũng Tàu nhộn nhịp đón khách từ mùng 3 Tết, kỳ vọng khách tiếp tục tăng trong một hai ngày tới.

Sau hai ngày nghỉ lễ yên ắng, các điểm du lịch trên cả nước bắt đầu sôi động từ mùng 3 Tết. Các hộ kinh doanh lưu trú, công ty lữ hành cho hay cao điểm du lịch dịp Tết Nguyên kéo dài đến hết mùng 5.

Theo khảo sát, các điểm lưu trú thuộc trung tâm TP Đà Lạt đều thông báo kín phòng từ mùng 2 đến mùng 6 Tết. Một hướng dẫn viên địa phương cho biết khách đến Đà Lạt dịp Tết thường tập trung nhiều tại các điểm có mai anh đào nở ở Cầu Đất, hồ Tuyền Lâm, con đường hoa ở Bunny Hill phường 11, một vài tuyến đường trung tâm. Tuy nhiên, lượng khách đổ về các điểm này không nhiều bằng năm ngoái.

"Đường phố ở trung tâm trong ngày mùng 3 đông đúc nhưng không xảy ra ùn ứ, chợ đêm mùng 2 không quá tải. Cao điểm khách đặt phòng là từ mùng 2 đến mùng 5", nam hướng dẫn viên nói.

Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP Đà Lạt, cho biết lượng du khách đến Đà Lạt tính từ ngày 8/2 đến ngày 12/2 ước đạt 153.000 lượt, tăng 22,4% so cùng kỳ năm 2023.

Quảng trường TP Đà Lạt chiều tối mùng 3 Tết. Ảnh: Trương Hoài Nam

Tại Phan Thiết, lượng khách bắt đầu đổ về thành phố từ chiều mùng 3. Ông Kỳ, chủ hộ kinh doanh Cô Tư's Homestay - Phượt Phan Thiết cho biết từ mùng 4 cơ sở lưu trú này ngưng nhận khách do các phòng đều đã được đạt. Đại diện Phú Hải Beach Resort & Spa Phan Thiet cho hay công suất phòng từ mùng 2 đến mùng 6 đạt 90%, các ngày cao điểm là từ mùng 3 đến mùng 5.

Các hộ kinh doanh homestay trên đảo Phú Quý, Bình Thuận cho biết khách bắt đầu đông từ mùng 4 Tết (12/2). Theo ông Nguyễn Văn Linh, Phó giám đốc Hợp tác xã du lịch đảo Phú Quý, hơn 1.000 khách đã đặt ra đảo vào ngày mùng 4 Tết. Trong 3 ngày đầu năm biển động, thời tiết không thuận lợi nên các tàu ra đảo phải tạm dừng.

"Hiện thời tiết đã ổn định, các hộ kinh doanh trên đảo sẵn sàng phục vụ khách. Lượng khách sau ngày mùng 4 sẽ tiếp tục tăng", anh Huỳnh Ka đại diện Nhà Mình homestay cho hay.

TP Vũng Tàu cũng bắt đầu đón lượng khách đông đúc từ chiều mùng 3 Tết. Theo ghi nhận, hầu hết khách đến Vũng Tàu là người dân trong tỉnh và các địa phương lân cận và khách có xu hướng đặt phòng ngẫu hứng.

Công suất phòng của các khách sạn khu vực trung tâm và ven biển đạt khoảng 40% trong ngày mùng 1 và mùng 2. Đại diện Khách sạn Malibu cho biết lượng khách đặt phòng trước chiếm khoảng 35% công suất, chủ yếu là khách lẻ. Trong khi đó, một số resort trên tuyến ven biển Long Hải - Hồ Tràm ghi nhận kín phòng. Tổng quản lý Palace Long Hải Resort cho biết từ mùng 2 đến mùng 5, resort không còn phòng trống.

Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thống kê tổng lượt khách tham quan du lịch, giải trí, lưu trú tại các khách sạn, khu du lịch, bãi tắm trên toàn tỉnh trong ngày mùng 2 Tết hơn 130.000 lượt. Công suất buồng khoảng 35-45%, tập trung vào phân khúc từ 3 sao trở lên. Dự báo từ mùng 3 Tết, du khách sẽ đến du xuân nhiều hơn, công suất phòng trên toàn tỉnh dự kiến sẽ cao hơn.

Đảo Ngọc Phú Quốc năm nay lượng khách đến không như kỳ vọng, anh Trương Phú Quốc, hướng dẫn viên địa phương đang dẫn đoàn khách 20 người trên đảo nhận xét. Hàng năm, vào dịp cao điểm như Tết, mỗi ngày công ty anh phải có 100-200 khách nên các hướng dẫn viên thường phải "ra quân" hỗ trợ nhau nhiều.

Theo ghi nhận của phóng viên, khách quốc tế chủ yếu tập trung ở hai khu vực bắc và nam đảo, ở phường trung tâm Dương Đông không đông khách. Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang thông tin từ 8 đến 12/2 (28 Tết tới mùng 3 Tết), tỉnh đón hơn 192.000 lượt khách, tăng hơn 43% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, khách quốc tế đạt hơn 34.000 lượt. Tổng thu du lịch đạt hơn 704 tỷ đồng – tăng mạnh nhờ lượng khách quốc tế lớn.

Khách chờ check in tại một khách sạn ở Phú Quốc ngày 12/2. Ảnh: NVCC

Tại Thừa Thiên Huế lượng khách đến tỉnh trong 5 ngày nghỉ Tết ước đạt khoảng 100.000 lượt khách, tăng hơn 17% so với năm 2023, công suất phòng ước đạt 62%, doanh thu lưu trú 115 tỷ đồng. Điểm tham quan thu hút đông khách trong 3 ngày Tết là Trung tâm bảo tồn di tích, ước có 65.000 - 68.000 lượt tham quan.

Tại TP HCM, nhiều công ty du lịch hoạt động xuyên Tết phục vụ người dân và du khách. Lượng khách tại các điểm tham quan, tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ nhộn nhịp từ mùng 2 (11/2). Ông Nguyễn Kim Toản, Giám đốc công ty Thường Nhật cho biết buýt sông và buýt hai tầng hoạt động liên tục các khung giờ đón khách. Trung bình có 7-9 chuyến buýt sông hai tầng (tour Saigon River Sightseeing) chạy mỗi ngày, phục vụ trên dưới 50 khách. Lượng khách nước ngoài hiện chiếm khoảng 5-10%.

Du khách tham quan thành phố trên xe buýt hai tầng ngày 12/2. Ảnh: Công ty Ảnh Việt Hop on Hop off Việt Nam

Ông Nguyễn Khoa Luân, Giám đốc Công ty Ảnh Việt Hop on Hop off Việt Nam, đơn vị cung cấp dịch vụ xe buýt hai tầng cho biết trong dịp Tết Nguyên đán mỗi ngày có 48 chuyến xe, phục vụ khách 24/24, giá vé không đổi. Các chuyến đi hầu như kín chỗ, lượng khách bắt đầu tăng từ mùng 2 .

Công ty lữ hành Vietluxtour cũng phục vụ các tour nội đô xuyên Tết, lượng khách quốc tế của công ty dịp Tết Nguyên đán này tăng đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Sở Du lịch TP HCM cho biết khách quốc tế đến thành phố trong dịp Tết Nguyên đán 2024 ước đạt khoảng 75.000 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2023. Khách tại các khu, điểm du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ ước đạt khoảng 1,8 triệu lượt, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt khoảng 6.550 tỷ đồng.

Anh Tú - Bích Phương