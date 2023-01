Nhiều địa phương Trung Quốc kêu gọi người dân không về quê ăn Tết trong giai đoạn "Xuân vận", sự kiện di chuyển mùa xuân lớn nhất thế giới.

"Chúng tôi khuyến nghị người dân không nên về quê trừ trường hợp cần thiết trong thời kỳ dịch lên đỉnh điểm", chính quyền huyện Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, ngày 5/1 khuyến cáo. "Tránh đi lại thăm người thân và du lịch giữa các vùng. Hãy giảm đi lại".

Hành khách xếp hàng ở một ga tàu Bắc Kinh ngày 5/1. Ảnh: AFP

Nhiều địa phương như huyện Thọ, tỉnh An Huy; thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc; thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, cũng đưa ra khuyến nghị tương tự. Chính quyền Duy Phương lưu ý người dân nên chúc mừng ngày Tết bằng cách gọi video.

"Tránh tới thăm thân nhân và bạn bè để bảo vệ bản thân và người khác", thành phố này kêu gọi.

"Xuân vận", sự kiện di chuyển mùa xuân lớn nhất thế giới, năm nay sẽ bắt đầu đợt cao điểm vào 7/1 và kéo dài 40 ngày tới 15/2.

Trong cuộc họp báo đảm bảo an toàn trong công tác xuân vận ngày 6/1 tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Trung Quốc Từ Thành Quang cho hay ước tính ngành giao thông sẽ phục vụ gần 2,1 tỷ chuyến đi trong dịp Tết năm nay, tăng 99,5% so với cùng kỳ năm ngoái, bằng 70,3% so với năm 2019, trước khi Covid-19 bùng phát.

Ông nhận định so với năm ngoái, đợt cao điểm của xuân vận năm nay trùng với cao điểm đại dịch, là đợt xuân vận phức tạp và nhiều thách thức nhất mà Trung Quốc từng đối mặt.

Chính quyền và truyền thông Trung Quốc liên tục đưa khuyến cáo, kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn như thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách nơi đông người.

Hồng Hạnh (Theo People/AP)