Nhiều địa phương triển khai 'Sữa học đường' đầu năm học

Trường mầm non Nhơn An và trường mầm non phường Bình Định là 2 trong số nhiều điểm trường thuộc diện thụ hưởng chương trình Sữa học đường do tỉnh triển khai tại TP Quy Nhơn và 10 huyện, thị xã khác trên địa bàn tỉnh.

Trong năm học 2020 - 2021, do đã có kinh nghiệm thực hiện và với sự ủng hộ của phụ huynh, tỷ lệ uống sữa học đường của trường mầm non phường Bình Định năm nay đạt 77% cao hơn so với năm ngoái (60,52%).