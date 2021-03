Nhiều địa phương tái khởi động du lịch

Nhiều tỉnh, thành hoạt động du lịch trở lại, giảm giá vé tại các điểm tham quan, hoặc tổ chức các chương trình mới.

Tại Hà Nội, các di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được đề xuất mở cửa trở lại từ 8/3, nhưng không tổ chức lễ hội. Các khóa lễ, cầu an thực hiện theo hình thức trực tuyến.

Ông Nguyễn Doãn Văn, Trưởng ban Quản lý di tích - danh thắng Hà Nội, cho biết, để chuẩn bị đón khách trở lại, các điểm tham quan đều được tổng vệ sinh, khử trùng từ ngày 4/3. Sau khi mở cửa, tại các điểm tham quan sẽ bố trí thêm các máy sát khuẩn tay tự động, tăng cường loa phát thanh nhắc nhở du khách thực hiện 5K. Ngoài ra, du khách được yêu cầu đo thân nhiệt và đeo khẩu trang trước khi vào các di tích, danh thắng.

Trước đó, các điểm di tích, đền chùa, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng ở Hà Nội đóng cửa từ ngày 16/2 để phòng, chống Covid-19. Ảnh: Lan Hương

Trong tháng 3, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động "Mùa xuân nho nhỏ". Trong đó bao gồm trưng bày hình ảnh, hiện vật, trình chiếu phim tài liệu về biển đảo quê hương; chương trình nghệ thuật tổng hợp của các nghệ nhân đồng bào dân tộc Thái như chương trình âm nhạc, diễn xướng...

Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ không thiết yếu từ 18h ngày 4/3. Trong đó, các lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự được hoạt động trở lại nhưng không tập trung quá 20 người. Dịch vụ lữ hành và các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các khu, điểm vui chơi, giải trí được hoạt động trở lại.

Tỉnh Quảng Ninh mở cửa du lịch nội tỉnh từ 2/3. Các điểm tham quan như Vịnh Hạ Long, Quần thể di tích danh thắng Yên Tử và chùa Ba Vàng (TP Uông Bí), bảo tàng Quảng Ninh (TP Hạ Long)... đón khách trở lại. Ông Phạm Đình Huỳnh, Phó trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long, cho biết danh thắng này bước đầu đón khách nội tỉnh nên chưa có khách tham quan. Các tàu thuyền liên tục khử khuẩn, dọn vệ sinh để sẵn sàng đón khách trở lại.

Khu di tích và danh thắng Yên Tử vắng vẻ trong ngày Rằm tháng Giêng. Ảnh: Minh Cương

Trước đó vào tháng 12/2020, tỉnh Quảng Ninh thông báo tiếp tục áp dụng miễn, giảm giá vé tại các điểm tham quan Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích và danh thắng Yên Tử. Cụ thể năm nay, du khách được giảm 100% giá vé vào các ngày 8/3 (ngày Quốc tế Phụ nữ), 21/4 (ngày Giỗ tổ Hùng Vương), 25/4 (ngày Giải phóng Vùng mỏ), 30/4 (ngày Giải phóng miền Nam), 1/5 (ngày Quốc tế Lao động), 1/6 (ngày Quốc tế Thiếu nhi).

Ngoài ra là 28/6 (ngày Gia đình Việt Nam), 9/7 (ngày Du lịch Việt Nam), 27/7 (ngày Thương binh - Liệt sĩ), 19/8 (ngày Cách mạng Tháng Tám thành công), 2/9 (ngày Quốc khánh), 1/10 (ngày Quốc tế Người cao tuổi), 20/10 (ngày Phụ nữ Việt Nam), 30/10 (ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh), 12/11 (ngày Truyền thống công nhân mỏ, ngày truyền thống ngành Than), 20/11 (ngày Nhà giáo Việt Nam), 22/12 (ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam).

Tại Thừa Thiên - Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo giảm 50% phí tham quan các điểm cho du khách tham quan theo tour từ 1/3 đến 31/8/2021. Áp dụng với các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành đưa khách đến tham quan, tìm hiểu tại các khu di sản văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

Để hưởng ứng sự kiện "Tuần lễ áo dài", ngày 6-8/3, tỉnh miễn 100% giá vé tham cho các công dân mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam, đến tham quan di tích Huế. Ảnh: Nguyễn Thảo Phương

Hiện nay, vé tham quan Hoàng cung Huế (Đại nội - Bảo tàng cổ vật cung đình Huế) là 150.000 đồng/lượt với khách Việt Nam, 200.000 đồng/lượt với khách quốc tế. Giá vé tham quan lăng vua Minh Mạng, lăng vua Tự Đức, lăng vua Khải Định là 100.000 đồng/lượt với khách Việt Nam, 150.000 đồng/lượt khách quốc tế. Vé tham quan di tích lăng vua Gia Long, vua Thiệu Trị, lăng vua Đồng Khánh, điện Hòn Chén, cung An Định có giá 50.000 đồng áp dụng cho cả khách trong và ngoài nước.

Tại Đà Nẵng, Công viên Châu Á - Asia Park tổ chức đêm nhạc vào ngày 6/3/2021 để chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, vào cửa miễn phí. Góp mặt tại đêm nhạc là cặp đôi Rap Việt MCK và Tlinh, cùng các nghệ sĩ nổi tiếng tại thành phố.

Dự kiến, thành phố khai trương chương trình Đà Nẵng về đêm - Danang By Night vào ngày 30/4. Chương trình bao gồm các hoạt động như: Chiếu sáng nghệ thuật tại trên sông Hàn và 2 bên bờ, trên các cây cầu và một số tòa nhà cao tầng trong thành phố. Ngoài ra là chương trình hoạt động về đêm tại Phố du lịch An Thượng; các chương trình nghệ thuật trên nhiều điểm du lịch thành phố. Tại khu vực biển Mỹ An sẽ thí điểm dịch vụ xe lưu động bán thức ăn nhanh, đồ giải khát; dịch vụ chiếu phim, massage trị liệu trên bãi biển; bãi tắm đêm...

Nhiều địa phương như Quảng Bình, Hội An tiếp tục áp dụng chương trình giảm giá vé tham quan.

Lan Hương