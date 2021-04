Nhiều địa phương nhắm đến kinh tế đêm

Phát triển kinh tế đêm trở thành ưu tiên của nhiều địa phương, là động lực mới để kích cầu du lịch và thúc đẩy kinh tế sau dịch Covid-19.

"Khi màn đêm xuống, ngay cả những địa điểm lịch sử của Hà Nội cũng chuyển mình, mang một nhịp sống mới", phóng viên Connla Stokes ghi lại cảm nhận trong bài viết đăng tải trên CNN.

Đi dạo qua những di sản, thử những món ăn đường phố, tạt vào một quán bia, xem show nghệ thuật hay cảm nhận một phố cổ thật khác về đêm... là những trải nghiệm "phải thử" khi đến Hà Nội mà Connal Stokes tư vấn.

Phố bia Tạ Hiện - con phố "không ngủ" đặc trưng của Hà Nội cũng không ít lần xuất hiện trên CNN và các tạp chí quốc tế. Khoảng thời gian từ 18h đến 3h sáng là khung giờ vàng nhiều người tìm đến đây. Không những đáp ứng nhu cầu giải trí, những hoạt động về đêm còn là cơ hội khám phá văn hóa, phong tục tập quán vùng miền.

Phố Tạ Hiện (Hà Nội) về đêm. Ảnh:Giang Huy.

Đóng góp 66 tỷ bảng cho Anh mỗi năm, là cú hích cho du lịch của Nhật Bản, Trung Quốc... nhưng nền kinh tế đêm chỉ mới là câu chuyện nóng 3 năm trở lại tại Việt Nam. Không có thống kê cụ thể, nhưng nguồn thu từ các dịch vụ ban đêm có thể chiếm 70% cơ cấu doanh thu ngành du lịch, theo Tổng giám đốc Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ.

Tháng 7 năm ngoái, Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam được Thủ tướng phê duyệt. Theo đó, Chính phủ cho phép thí điểm kéo dài thời gian tổ chức hoạt động dịch vụ ban đêm từ 6h chiều hôm trước đến 6h sáng hôm sau.

Một số khu du lịch, thành phố lớn sẽ thí điểm trước mắt, như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, TP HCM, Đà Nẵng, Hội An, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, Đà Lạt, Phú Quốc... , sau đó đánh giá lại mô hình để nhân rộng ra những nơi khác.

Sau dịch, Đà Nẵng cũng đang rục rịch khởi động, kích cầu du lịch, trong đó kinh tế đêm được coi là một trong những giải pháp để hồi phục. Những năm gần đây, thành phố có các sản phẩm về đêm để phục vụ du khách như chợ đêm Helio, Sơn Trà, Thanh Khê...

Đà Nẵng cũng đang triển khai dự án Phố du lịch An Thượng, kỳ vọng trở thành phố không ngủ - điểm đến thu hút khách quốc tế.

Đà Nẵng về đêm. Ảnh:Phương Anh.

Mới nhất, thành phố đang hoàn thiện chương trình thí điểm "Đà Nẵng về đêm - Danang By Nigh". Theo kế hoạch, chương trình này sẽ có 10 nội dung chính bao gồm: Dự án trang trí ánh sáng nghệ thuật với chủ đề "Dòng sông ánh sáng" thực hiện dọc 2 bờ sông Hàn từ cầu Thuận Phước tới cầu Trần Thị Lý; Bãi biển đêm Mỹ An; trải nghiệm hoạt động về đêm tại Phố du lịch An Thượng.

Là địa phương có nhiều ý tưởng quảng bá du lịch mới lạ, Quảng Bình cũng đang đẩy mạnh các sản phẩm du lịch ban đêm. Đơn cử như các city tour bằng xe điện quanh Đồng Hới, khám phá dịch vụ vui chơi giải trí ban đêm ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, các khu ẩm thực tại đường Nguyễn Du-Phan Bội Châu (phường Đồng Hải) và đường Đồng Hải (phường Hải Thành).

Phú Quốc, mảnh đất được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng mới của châu Á, nhưng kinh tế đêm vẫn còn bỏ ngỏ. Những địa điểm để du khách trải nghiệm vào đêm chỉ có chợ đêm Dinh Cậu, chợ đêm Bạch Đằng... Khu vực Dương Đông tập trung nhiều quán café, bar, pub nhưng quy mô còn nhỏ lẻ.

Trong khi đó, năm 2019, Phú Quốc đón hơn 4 triệu lượt du khách, trong đó có hơn 600 nghìn lượt khách quốctế, mang về doanh thu du lịch trên 5.700 tỉ đồng, chiếm trên 90% tổng doanh thu du lịch của toàn tỉnh Kiên Giang.

Nhằm nâng tầm du lịch Phú Quốc, kích hoạt kinh tế đêm vốn nhiều dư địa phát triển tại đây, ngày 21/4 tới, Tập đoàn Vingroup sẽ chính thức khai trương Trung tâm giải trí nghỉ dưỡng Phú Quốc United Center, quần thể "không ngủ" đầu tiên của Việt Nam tại Bắc đảo Ngọc.

Phú Quốc United Center có tổng vốn đầu tư hơn 66.000 tỷ đồng, phát triển theo mô hình "một điểm đến mọi nhu cầu". Hệ thống này bao gồm: các thương hiệu khách sạn từ nhỏ đến 5 sao với hơn 10.000 phòng; công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam VinWonders Phú Quốc, công viên bảo tồn động vật bán hoang dã Vinpearl Safari; sân golf, casino 5 sao...

Trung tâm giải trí nghỉ dưỡng Phú Quốc United Center nhìn từ trên cao. Ảnh: Vingroup.

Đặc biệt, thành phố không ngủ Grand World hoạt động 24/24 sẽ là trung tâm mua sắm, giải trí, tái hiện không khí nhộn nhịp của Venice, Thượng Hải, Chợ đêm, Kstreet... tương tự như các thành phố không ngủ nổi tiếng trên thế giới.

Phú Quốc đang là điểm đến ngày càng thu hút du khách trong và ngoài nước. Theo kế hoạch, năm 2021, du lịch Kiên Giang phấn đấu đón 7 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch, tăng hơn 34% so với thực hiện năm 2020, trong đó khách quốc tế 400.000 lượt khách; tổng doanh thu từ du lịch hơn 11.500 tỷ đồng, tăng 46,2% so với thực hiện năm 2020.

Phong Vân