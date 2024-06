Nhiều địa phương ngừng cấp căn cước công dân đến 1/7

Hà Nội, TP HCM và nhiều địa phương tạm ngừng nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân từ 25/6 đến 30/6 để chuẩn bị cấp thẻ theo mẫu mới.

Chiều 24/6, Công an Hà Nội và TP HCM cho biết việc dừng cấp thẻ căn cước công dân nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Công an, chuẩn bị điều kiện để cấp thẻ căn cước theo mẫu mới. Từ 1/7, Công an Hà Nội, TP HCM tiếp tục nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước mẫu mới.

Chiều cùng ngày, công an nhiều địa phương cũng phát đi thông báo tạm dừng cấp căn cước công dân một tuần tới, như Lâm Đồng, Hà Tĩnh, Bình Dương, Tây Ninh, Cà Mau...

Luật Căn cước 2023 có hiệu lực từ 1/7 quy định căn cước công dân sẽ được in theo mẫu mới (gọi là thẻ căn cước). Theo thông tư của Bộ Công an, thẻ căn cước sẽ thay đổi hàng loạt trường thông tin. Tại mặt trước, tên "căn cước công dân" đổi thành "căn cước". "Số" đổi thành "số định danh cá nhân". "Họ và tên" thành "họ, chữ đệm và tên khai sinh". "Ngày sinh" thành "ngày, tháng, năm sinh".

Cảnh sát lăn vân tay làm căn cước cho công dân ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Mặt sau của thẻ mới sẽ in mã QR thay vì ở mặt trước như hiện hành. Thông tin "Nơi thường trú" đổi thành "nơi cư trú", "quê quán" thành "nơi đăng ký khai sinh" và đều chuyển sang mặt sau. Với thẻ mới, đặc điểm nhận dạng và vân tay ngón trỏ trái, phải trên mẫu thẻ hiện hành được bỏ. Dòng chữ "Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội" thay bằng "Bộ Công an". Dòng chữ "có giá trị đến" trên mặt trước sẽ chuyển sang mặt sau và đổi thành "ngày, tháng, năm hết hạn". Mặt sau thẻ mới vẫn được gắn chip và in hoa văn hình hoa sen, họa tiết truyền thống cũng như đường vát chéo đan xen. Đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) từng giải thích việc thay đổi thông tin trên bề mặt thẻ nhằm phù hợp với quốc tế và tăng tính bảo mật thông tin cá nhân; hạn chế phải cấp đổi nhiều lần. Công dân làm lại thẻ ở các mốc tuổi 14, 25, 40 và 60. Bởi thế, người đã được cấp thẻ căn cước gắn chíp "vẫn sử dụng bình thường, không cần phải làm lại".

Viết Tuân