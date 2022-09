Nhiều địa phương cấm người ra đường khi bão Noru đổ bộ

Người dân ở Đà Nẵng, Quảng Nam... được yêu cầu không ra đường trong tối nay, khi bão Noru được dự báo vào đất liền với sức gió cấp 15 (183 km/h).

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cho biết 20h tối nay, chính quyền yêu cầu tất cả người dân không được ra khỏi nhà, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống bão. "Công an và các lực lượng chức năng hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm. Việc này được thành phố thực hiện theo Luật phòng chống thiên tai", ông Chinh nói, đề nghị Sở Giao thông Vận tải chuyển các phù hiệu đến lực lượng chức năng để kiểm soát việc ra đường.

Khi di dời dân, Sở Y tế được yêu cầu phải cung cấp tất cả số điện thoại cấp cứu của thành phố và các quận, huyện; sẵn sàng xe cấp cứu để người dân có thể liên lạc trong tình huống khẩn cấp.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan phòng chống bão Noru, sáng 27/9. Ảnh: Nguyễn Đông

Ông Chinh cũng yêu cầu các quận huyện khẩn trương di dời dân về nơi tránh trú an toàn, hoàn thành trước 14h chiều nay, nhất là người sống trên thuyền, lồng bè, lán trại công nhân của các công trình phải di dời đến nơi an toàn.

Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng và các quận, huyện phải hạ tất cả tường rào bằng tôn, thay bằng lưới bê tông để bảo vệ công trình; đồng thời phải có biển chỉ dẫn để đảm bảo cho người dân tham gia giao thông không xảy ra tai nạn.

Công an, quân đội phải theo dõi thường xuyên tại âu thuyền Thọ Quang - nơi hàng trăm tàu thuyền của ngư dân miền Trung về neo đậu tránh bão, đề phòng cháy nổ hư hỏng tài sản. "Các địa phương nếu cần sự hỗ trợ từ quân đội cần báo cáo ngay để xử lý", ông Chinh nói thêm.

Người dân Đà Nẵng đưa thuyền thúng lên bờ tránh bão, sáng 27/9. Ảnh: Ngọc Thành

Ông Cao Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, lo lắng hiện nay có khoảng 70 tàu vào Ngũ Hành Sơn neo đậu, tuy nhiên bà con ngư dân khăng khăng không chịu rời tàu, yêu cầu mỗi tàu phải cho phép một người ở lại để tát nước khi mưa lớn, tránh chìm tàu.

"Cần bảo vệ cả tính mạng và tài sản cho người dân. Ngư dân ở đây không phải người địa phương nên việc vận động họ lên khỏi tàu là rất khó khăn. Do đó thành phố cần có biện pháp theo đúng tinh thần của Thủ tướng là không được bất kỳ ai ở lại trên tàu khi bão đổ bộ", ông Thắng nói.

Giải quyết vấn đề này, chính quyền thành phố sẽ nhờ quân đội, công an hỗ trợ để cưỡng chế nếu ngư dân không chịu rời tàu. Ông Chinh cũng lưu ý hiện nay có nhiều tàu neo đậu ở sông Cổ Cò, trong tình hống nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh sẽ làm đứt dây neo, tàu trôi dạt xuống phía sông Hàn và dễ va đập vào các trụ cầu như Nguyễn Văn Trỗi, Trần Thị Lý. Do đó, lực lượng công an, biên phòng, quân đội phải neo đậu kỹ và cắt cử người theo dõi.

Một du khách lướt ván trên biển Đà Nẵng sáng nay. Thành phố đã cấm tắm biển từ ngày 26/9, tuy nhiên sáng sớm nay nhiều người vẫn ra biển tắm. Ảnh: Ngọc Thành

Tương tự, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu người dân không ra khỏi nhà kể từ 18h ngày 27/9 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để ứng phó với bão Noru và mưa lũ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chính quyền Quảng Nam yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị nhà nước và các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, nhà máy tư nhân trên địa bàn tỉnh cho công nhân, người lao động... được nghỉ làm việc trên địa bàn tỉnh nghỉ làm việc kể từ 12h trưa nay. Việc này để đảm bảo phòng, chống bão, bảo vệ tài sản của gia đình.

Đến nay, Quảng Nam có hơn gần 46.000 hộ dân với hơn 155.000 người dân được di dời. Trong đó, sơ tán tập trung hơn 18.000 hộ với hơn 67.000 người; sơ tán xen ghép hơn 27.000 hộ với hơn 87.000 người. Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, dân quân được huy động với hơn 13.000 người, cùng với gần 12.000 thanh niên xung kích sẵn sàng tham gia phòng chống bão lũ.

"Lực lượng đã được bố trí sẵn sàng, sau cuộc họp này sẽ có 3 đoàn công tác đến tất cả địa phương để kiểm tra việc sơ tán, di dời dân, chằng chống nhà cửa, cơ sở sản xuất, cơ sở du lịch. Riêng đối với phố cổ Hội An, các lực lượng xung kích, cơ quan chức năng đang nỗ lực bảo vệ nhà cổ và các di tích quan trọng", Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói.

10h sáng nay, bão Noru cách đất liền Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 310 km, sức gió mạnh nhất 183 km/h, cấp 14-15. Đến 19h hôm nay, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 170 km, cách Quảng Nam, Quảng Ngãi khoảng 120 km, sức gió mạnh nhất 183 km/h, cấp 15, giật cấp 17.

Các chuyên gia đánh giá, Noru có hình thái tương tự bão Xangsane đổ bộ Đà Nẵng - Quảng Nam tháng 9/2006; bão Ketsana vào Quảng Nam - Quảng Ngãi cuối tháng 9/2009.

Nguyễn Đông - Đắc Thành