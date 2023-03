Nhiều địa điểm du lịch tung ưu đãi hút khách

Nằm bên bờ bắc hạ lưu sông Thu Bồn, Hội An là một đô thị cổ tại Quảng Nam. Nhắc tới Hội An là phải kể tới các dãy nhà cổ màu vàng nghệ hay dòng sông lung linh hoa đăng khi đêm xuống. Ba tháng đầu năm là thời gian phù hợp nhất để rong chơi tại Hội An khi nắng không quá gắt, trời mát mẻ, thi thoảng có mưa nhỏ. Phố Cổ, Cù Lao Chàm, chùa Cầu... và các quán cà phê mang đậm nét thời gian luôn là các điểm đến thu hút du khách.