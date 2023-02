Nhiều dị vật trong âm đạo bé gái

Hà NộiBé gái 5 tuổi nhập viện trong tình trạng vùng kín viêm đỏ, có dịch hôi, siêu âm phát hiện nhiều dị vật nhỏ mắc kẹt.

Người nhà cho biết bố mẹ đi làm xa, gửi con cho ông bà chăm sóc. Trong Tết, gia đình phát hiện vùng kín cháu có mùi, tấy đỏ. Lo lắng con bị bệnh, sau Tết, bố mẹ đưa con đi khám.

Ngày 6/2, bác sĩ Lê Thị Anh Đào, khoa Phụ A5, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết sau hội chẩn, bác sĩ nội soi buồng tử cung để gắp dị vật để không làm tổn thương đến màng trinh của trẻ.

"Tuy nhiên, đây là ca can thiệp phức tạp do nhiều mảnh dị vật nằm sâu ở âm đạo và trực tràng", bác sĩ nói. Sau can thiệp, bác sĩ gắp ra nhiều dị vật như bông, xốp màu đen đã mủn, đầu bút, cánh tay robot đồ chơi. May mắn, dị vật mới ở phía ngoài âm đạo chưa vào sâu bên trong, nên các bộ phận khác của trẻ không bị ảnh hưởng nặng nề.

Bác sĩ kê thuốc kháng sinh cho trẻ và hướng dẫn mẹ cách vệ sinh phần phụ hàng ngày cho con.

Dị vật được lấy ra từ vùng kín bé gái. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ cho biết, các ca dị vật kẹt trong vùng kín thường chỉ một dị vật, riêng bệnh nhi này đã nhét nhiều thứ nhỏ vào âm đạo nên khó khăn khi xử lý. Nguyên nhân chủ yếu do trẻ tự mình tìm hiểu thế giới xung quanh và tò mò về cơ thể. Do đó, cha mẹ hãy quan sát con kỹ lưỡng, chú ý vệ sinh hàng ngày cho con và dạy không được đưa dị vật vào âm đạo.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như ra khí hư hôi ở vùng kín, ra máu..., bố mẹ nên đưa bé đến viện để tìm nguyên nhân và xử trí kịp thời. Nếu để lâu, những dị vật này là nguyên nhân gây viêm nhiễm, chảy máu âm đạo kéo dài, nhiễm trùng nặng và ảnh hưởng chức năng sinh sản về sau.

Minh An