Nhiều danh thủ golf châu Âu sang Việt Nam thi đấu

Legends Race 1 - giải mở màn trong hệ thống Legends Tour 2025, sẽ diễn ra tại Cam Ranh, ngày 20/9, hút nhiều danh thủ như Phil Harrison, Bill Longmuir, Jeremy Robinson…

Giải tổ chức tại KN Golf Links, sân golf ven biển Cam Ranh thuộc đô thị CaraWorld. Giải đấu năm nay quy tụ nhiều tên tuổi quen thuộc với giới hâm mộ golf thế giới. Đơn cử như Phil Harrison, golfer người Anh, nổi bật với phong thái điềm tĩnh và những cú putt chuẩn xác. Bill Longmuir của Scotland mang đến hình ảnh chiến binh bền bỉ, từng để lại dấu ấn ở nhiều giải lớn. Jeremy Robinson gắn bó lâu năm với European Tour. Gary Evans, từng lọt Top 10 tại The Open Championship. Van Phillips và Gary Murphy cũng sẽ góp mặt, mang đến sự đa dạng cho đội hình. Cả hai là gương mặt quen thuộc của European Tour.

Đặc biệt, Legends Race 1 sẽ áp dụng thể thức Scramble: Best Shot for all shots (chọn cú đánh tốt nhất ở mọi lượt). Ở mỗi hố, cả nhóm bốn người cùng phát bóng, sau đó chọn vị trí thuận lợi nhất để cả đội đánh tiếp. Cứ thế cho đến khi đưa bóng vào hố.

Thể thức này đề cao tinh thần đồng đội, khả năng phối hợp và tính chiến thuật. Theo ban tổ chức, giải thưởng chỉ tính theo thành tích tập thể, không trao cho cá nhân. Thể thức khiến giải đấu trở nên gần gũi, là dịp để các huyền thoại không phô diễn kỹ thuật, đồng hành, chia sẻ niềm vui cùng đồng đội và các khách mời.

Bên cạnh sức hút từ dàn huyền thoại, địa điểm tổ chức cũng góp phần tạo nên sự đặc biệt cho giải đấu lần này. KN Golf Links được chọn làm điểm mở màn cho Legends Race 1 với vị trí bên bờ biển Bãi Dài. Sân golf do Greg Norman thiết kế với triết lý giữ nguyên vẹn địa hình tự nhiên với 18 hố mang phong cách links nguyên bản kết hợp 9 hố Oasis, tạo nên trải nghiệm đa dạng và đầy thử thách. Gió biển Cam Ranh khiến mỗi cú đánh thêm phần khó lường, tăng độ hấp dẫn cho người chơi.

Sân KN Golf Links giữ nguyên địa hình tự nhiên với 18 hố phong cách links nguyên bản và 9 hố Oasis. Ảnh: KN Golf Links

Bên cạnh chất lượng sân, CaraWorld mang lại lợi thế về hạ tầng và dịch vụ. Chỉ cách sân bay quốc tế Cam Ranh chưa đầy 5 phút, khu đô thị thuận tiện cho vận động viên và du khách. Dự án còn có resort Wyndham Grand Cam Ranh, nơi các golfer có thể nghỉ ngơi, phục hồi thể lực sau mỗi vòng đấu.

Ông Mãn Tấn Tình - Tổng thư ký Hội Golf Khánh Hòa, nhận định Legends Race 1 là cơ hội để giới thiệu CaraWorld như một điểm đến all-in-one. "Nơi đây, du khách có thể trải nghiệm golf, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trong một hệ sinh thái khép kín. Đây là lợi thế lớn để CaraWorld thu hút các sự kiện quốc tế và dòng khách cao cấp", ông Tình nói.

CaraWorld – điểm đến all-in-one với golf, nghỉ dưỡng và giải trí. Ảnh: KN Cam Ranh

Theo chủ đầu tư CaraWorld, Legends Race 1 là dịp để tăng sức hút, sức sống cho khu đô thị. Từ sân golf đạt chuẩn quốc tế, resort cao cấp, gần 5 km đường bờ biển Bãi Dài cho đến định hướng phát triển bến du thuyền quốc tế, khu đô thị được đánh giá là một điểm đến năng động và giàu tiềm năng.

"Chúng tôi tự hào khi KN Golf Links tiếp tục được lựa chọn cho các giải đấu quốc tế. Với sự đồng hành cùng Legends Tour, chúng tôi kỳ vọng CaraWorld sẽ trở thành điểm hẹn cho những trải nghiệm về thể thao, nghỉ dưỡng và giải trí", vị đại diện nói.

Hoài Phương