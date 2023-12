Nhiều dàn loa tiền tỷ đổ bộ AVShow Hà Nội

Các hệ thống loa đầu bảng, như mẫu Gaia của Goldmund với giá gần 20 tỷ đồng, xuất hiện tại AVShow.

Triển lãm thiết bị nghe nhìn Việt Nam AVShow lần thứ 21, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 9 đến 11/12, thu hút 18 đơn vị tham gia và 24 phòng triển lãm. Bà Đỗ Như Quỳnh, đại diện ban tổ chức, cho biết các phòng trưng bày được chia thành các hạng mục chính theo xu thế của người chơi âm thanh, gồm: Ultra Hi-end, dành cho người có thú chơi âm thanh xa xỉ; mặt hàng Hi-Fi hướng tới công nghệ hiện đại hoặc xu thế mới như hoài cổ, thuần analog. Ngoài ra còn có những sản phẩm "all in one", dành cho người có nhu cầu về thiết bị giá vừa phải, tích hợp nhiều tính năng hoặc karaoke tại nhà.

Trong đó, nổi bật là nhóm thiết bị Hi-end, với sự xuất hiện của các thương hiệu như Cary Audio, Bowers & Wilkins, McIntosh, Goldmund, Kaiser, Cabasse, Avantgarde.

Đắt tiền nhất trong số những thiết bị tại AVShow lần này là hệ thống Gaia, được mệnh danh là "siêu loa" của Goldmund, với giá gần 20 tỷ đồng, do Thanh Tùng Audio trình diễn. Đây là một trong những kiểu active (tích hợp sẵn amply) hiếm hoi trong phân khúc loa cao cấp.

Đôi loa Goldmund Gaia có giá gần 20 tỷ đồng được trưng bày tại AVShow. Ảnh: Lưu Quý

Triển lãm cũng có sự xuất hiện của những bộ loa tiền tỷ như loa kèn Avantgarde Trio G3 gần 8 tỷ đồng, Kaiser Vivace MKII V2 hơn 1,5 tỷ đồng, Cabasse The Pearl Pelegrina hơn một tỷ đồng.

Ở nhóm thiết bị Hi-Fi, triển lãm thu hút nhiều tên tuổi như Klipsch, TEAC, JBL, Yamaha. Ngoài thiết bị nghe nhạc, Yamaha cũng trình diễn hệ thống thiết bị phục vụ cho nhu cầu xem phim tại gia để người dùng trải nghiệm.

Một dàn loa mới ra mắt của thương hiệu Việt Nam Paramax. Ảnh: Lưu Quý

Ngoài sản phẩm cao cấp đến từ nước ngoài, triển lãm có sự góp mặt của năm phòng trưng bày sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, như Paramax, Sounder, Khang Audio. Các mẫu loa, amply phần lớn có giá dưới 100 triệu đồng, một số dàn karaoke giá khoảng 20-30 triệu đồng, cũng thu hút nhiều sự quan tâm của người dùng.

Lưu Quý