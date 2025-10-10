Nhiều đại học chi tiền tỷ cho nghiên cứu của sinh viên

Đại học Thương mại, Kinh tế TP HCM, Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)... chi hàng tỷ đồng cho sinh viên nghiên cứu khoa học, tăng đều qua từng năm.

Thông tin được chia sẻ bên lề Hội thảo Khoa học quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học (SR_ICYREB 2025) của các trường khối ngành kinh tế và kinh doanh, do Đại học Thương mại chủ trì, sáng 10/10.

Đại học Thương mại cho biết đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tăng liên tục trong ba năm gần đây, từ 1,8 tỷ đồng năm 2022 lên 2,8 tỷ năm ngoái.

Đại học Kinh tế TP HCM tương tự. Năm 2021, trường dành 0,4 tỷ đồng để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu cho sinh viên, học viên, tới năm 2024 tăng gấp 9 lần, lên 3,62 tỷ.

Không công bố con số cụ thể, song trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) và trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết cũng chi hàng tỷ đồng mỗi năm cho hoạt động này, tăng đều qua từng năm. Trường Đại học Kinh tế còn tăng thưởng khoảng 10% cho các đề tài được công bố trên các tạp chí uy tín thế giới, nếu có sinh viên tham gia.

Sinh viên trình bày nghiên cứu khoa học tại Hội thảo SR_ICYREB 2025, sáng 10/10. Ảnh: TMU

Ngoài ra, các trường cũng thay đổi nhiều chính sách, quy định để khuyến khích sinh viên nghiên cứu.

Tại Đại học Kinh tế - Luật TP HCM, thạc sĩ Nguyễn Quang Hưng, Giám đốc Trung tâm đổi mới và Khởi nghiệp, cho biết tổ chức buổi hội thảo, tọa đàm theo từng khoa để sinh viên hình dung về hoạt động nghiên cứu từ năm thứ nhất. Các em sẽ biết quy trình, các phương pháp và chọn đề tài nghiên cứu một cách khái quát nhất.

"Hoạt động này cũng giúp sinh viên có cái nhìn khác về việc nghiên cứu, không nhất thiết phải đồ sộ như một sáng chế khoa học, mà sẽ đi từ những vấn đề rất đời thường, như hành vi mua hàng trực tuyến và các yếu tố tác động xung quanh chẳng hạn", ông Hưng nói.

Theo TS Nguyễn Đức Lâm, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, trường Đại học Kinh tế, trường còn đặt chỉ tiêu cho các khoa, viện về việc giảng viên hỗ trợ sinh viên nghiên cứu.

Nhờ đó, các trường đánh giá nghiên cứu của sinh viên được cải thiện cả về số lượng và chất lượng.

Như ở Đại học Thương mại, trong năm học 2024-2025, sinh viên thực hiện thành công hơn 800 đề tài, tăng hơn gấp đôi so với 5 năm trước. Số sinh viên tham gia nghiên cứu là hơn 3.400, chiếm gần 20% tổng sinh viên cả trường, trong khi mức theo quy định hiện hành chỉ 7%. Số đề tài tham gia xét giải cấp Bộ là 11, tăng 3-4 so với các năm học trước đó.

PGS.TS Hà Văn Sự chia sẻ tại hội nghị, sáng 10/10. Ảnh: Thanh Hằng

PGS.TS Hà Văn Sự, Phó hiệu trưởng trường Đại học Thương mại, cho biết mục tiêu của các trường đại học khối ngành kinh tế trong thời gian tới là gắn được lý thuyết với giải quyết vấn đề thực tế, thông qua nghiên cứu.

Nhóm trường kinh tế dự kiến mở rộng hợp tác bằng cách chia sẻ dữ liệu nghiên cứu, tổ chức nhiều cuộc thi, hội nghị để thu hút sinh viên từ các trường, đồng thời quốc tế hóa các dự án bằng cách phối hợp và trao đổi với các đại học nước ngoài.

Thanh Hằng