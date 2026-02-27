Nhiều 'đại gia' nông nghiệp lãi kỷ lục

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh của doanh nghiệp nông nghiệp khi Dabaco lãi hơn 1.500 tỷ đồng, còn HAG ghi nhận 2.243 tỷ - mức cao nhất kể từ khi hoạt động.

Năm qua khép lại bằng một bức tranh tươi sáng của nhóm doanh nghiệp nông nghiệp niêm yết. Từ doanh nghiệp chăn nuôi heo, trái cây xuất khẩu đến thực phẩm chế biến, lợi nhuận đồng loạt lập kỷ lục.

Giá tăng tạo "điểm rơi" lợi nhuận

Trong nhóm chăn nuôi, Dabaco (DBC) là trường hợp nổi bật. Năm 2025, doanh nghiệp này ghi nhận gần 14.900 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.506,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 96% so với năm trước và cao nhất kể từ khi thành lập.

Theo báo cáo cập nhật ngành chăn nuôi của SSI Research, biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp lớn cải thiện rõ rệt nhờ chênh lệch giá bán và giá thành mở rộng. Tuy nhiên, nhóm phân tích cũng lưu ý lợi ích từ chu kỳ giá không phân bổ đồng đều, doanh nghiệp quy mô nhỏ vẫn chịu áp lực từ chi phí và dịch bệnh.

Cùng với DBC, BAF Việt Nam (BAF) ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi niêm yết nhờ mở rộng đàn heo và hoàn thiện mô hình 3F (Feed - Farm - Food). VNDirect đánh giá lợi thế của BAF nằm ở khả năng tự chủ thức ăn và hệ thống phân phối, qua đó giảm phụ thuộc vào biến động giá heo hơi thuần túy.

Ở mảng thịt chế biến, Masan MEATLife (MML) bước qua giai đoạn tái cấu trúc với lợi nhuận sau thuế 563 tỷ đồng, tăng gần 25 lần so với năm trước. Báo cáo của Vietcombank Securities cho rằng biên lợi nhuận thịt chế biến cao và ổn định hơn thịt tươi, giúp kết quả kinh doanh bớt phụ thuộc vào chu kỳ giá heo.

Nhìn chung, với nhóm chăn nuôi và thực phẩm, năm 2025 là điểm hội tụ giữa giá thuận lợi và năng lực quản trị được cải thiện.

Tái cấu trúc tài chính tạo đòn bẩy

Nếu chu kỳ giá là động lực bên ngoài, tái cấu trúc tài chính là động lực nội tại giúp một số doanh nghiệp bứt phá mạnh hơn.

Điển hình là Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ghi nhận 7.440 tỷ đồng doanh thu thuần và 2.243 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2025, gấp đôi năm trước và cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.126 tỷ đồng.

Chia sẻ với VnExpress, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết công ty mẹ đã không còn nợ vay, các khoản trái phiếu được cơ cấu và xử lý hợp lý. Doanh nghiệp cũng thanh toán 700 tỷ đồng cho lô trái phiếu phát hành năm 2016 và phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi hơn 2.500 tỷ đồng nợ trái phiếu trước hạn.

Theo Mirae Asset Việt Nam, việc giảm mạnh đòn bẩy tài chính là yếu tố nền tảng giúp lợi nhuận HAGL không còn bị bào mòn bởi chi phí lãi vay. Khi áp lực tài chính hạ xuống, hiệu quả từ các mảng chuối và sầu riêng được phản ánh rõ ràng hơn trong kết quả kinh doanh.

GC Food (GCF) cũng cho thấy xu hướng tương tự ở quy mô nhỏ hơn. Năm 2025, doanh thu thuần đạt gần 698 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 98,5 tỷ đồng, tăng hơn 50% và cao nhất lịch sử. Riêng quý IV, lợi nhuận tăng hơn hai lần so với cùng kỳ nhờ chi phí tài chính giảm 56% khi dư nợ thu hẹp. Tại đại hội cổ đông gần đây, ban lãnh đạo nhấn mạnh chiến lược tăng trưởng song song với kiểm soát rủi ro tài chính.

Sự thay đổi này cho thấy nhóm doanh nghiệp nông nghiệp niêm yết không chỉ hưởng lợi từ thị trường, mà còn chủ động làm sạch bảng cân đối kế toán để nâng chất lượng lợi nhuận.

Tăng trưởng sẽ tiếp tục, nhưng không còn đồng loạt

Vườn sầu riêng của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Thi Hà

Dù chưa công bố kế hoạch kinh doanh chi tiết, nhiều doanh nghiệp cho biết sẽ xây dựng mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng so với năm trước, cho thấy kỳ vọng duy trì chu kỳ tích cực của ngành.

Với Hoàng Anh Gia Lai, 2026 được xem là năm chuyển từ xử lý nợ sang mở rộng sản lượng. Diện tích sầu riêng bước vào giai đoạn thu hoạch ở quy mô lớn hơn, tạo nền tảng tăng doanh thu và biên lợi nhuận. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến có thêm nguồn thu từ dâu tằm và khoảng 700 ha mắc ca, giúp cơ cấu sản phẩm đa dạng hơn.

Một số công ty chứng khoán cho rằng khi chi phí lãi vay không còn là gánh nặng lớn, tăng trưởng lợi nhuận của HAGL trong 2026 sẽ phụ thuộc chủ yếu vào sản lượng và giá xuất khẩu sầu riêng, thay vì biến động tài chính như giai đoạn trước.

Các báo cáo từ Vietcap, MBS và VNDirect cũng dự báo những doanh nghiệp có chuỗi khép kín và quy mô lớn như BAF tiếp tục duy trì tăng trưởng nhờ mở rộng trang trại và kiểm soát tốt chi phí.

Nhìn tổng thể, năm 2025 không chỉ là năm lợi nhuận cao kỷ lục, mà còn đánh dấu sự thay đổi cấu trúc của nhóm doanh nghiệp nông nghiệp niêm yết. Bước sang 2026, câu chuyện không còn là ai hưởng lợi từ giá hàng hóa, mà là doanh nghiệp nào đủ nền tảng vận hành và tài chính để duy trì mức sinh lời khi chu kỳ thị trường thay đổi.

Thi Hà