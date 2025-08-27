Nhiều đặc quyền cho chủ thẻ Sasco Airport Lounge Privilege

Chủ thẻ Sasco Airport Lounge Privilege được ưu đãi 15% khi đặt mua online, nghỉ ngơi tại hơn 30 phòng chờ thương gia toàn quốc.

Theo số liệu từ Cục hàng không Việt Nam, lượng hành khách tại các sân bay trên cả nước trong tháng 6 tăng hơn 10 triệu lượt, tương đương 5% so với cùng kỳ năm trước và khoảng 2% so với tháng 5. Nhằm đáp ứng lượng hành khách tăng mạnh mùa cao điểm hè và lễ 2/9, Sasco dành nhiều ưu đãi đặc quyền khi hành khách đặt mua online thẻ thành viên Sasco Airport Lounge Privilege (ALP).

Chủ thẻ Sasco Airport Lounge Privilege không cần bay hạng thương gia vẫn có quyền trải nghiệm dịch vụ tại hơn 30 phòng chờ trên cả nước. Ảnh: Sasco

Mỗi hạng thẻ ALP với mức phí khác nhau sẽ đi kèm những đặc quyền tương ứng. Hành khách không nhất thiết phải bay hạng thương gia mới được hưởng các ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ. Hiện đặc quyền áp dụng cho hơn 30 phòng chờ tại 20 cảng hàng không trên toàn quốc.

Chủ thẻ ALP được hưởng ưu đãi lên đến 15% khi đặt mua trực tuyến. Ảnh: Sasco

Ngoài nghỉ ngơi trong không gian sang trọng, hành khách còn được thưởng thức buffet hoặc menu đặc biệt với các món Á - Âu. Bếp mở rộng rãi, thoáng đãng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các khu vực làm việc Business Center với phòng họp riêng đều có ghế ngồi thư giãn êm ái, bốt ngủ (sleep pod)... Trong nhà vệ sinh còn có khu phòng tắm, trang bị sẵn đầy đủ tiện nghi như khăn, bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân và nhiều vật dụng cần thiết khác.

Buffet món Á - Âu với gian bếp mở tại phòng chờ The Sens. Ảnh: Sasco

Mỗi tiện ích đi kèm đều được chú trọng nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của hành khách bận rộn, cần nghỉ ngơi, vệ sinh trong thời gian chờ đến chuyến bay.

"Chúng tôi mong mỗi hành khách khi công tác, du lịch đơn lẻ hay cùng nhóm bạn, gia đình đều có trải nghiệm dịch vụ mặt đất chất lượng, tối ưu về sự riêng tư, tiện nghi. Đây cũng là món quà hợp dành tặng người thân, bạn bè hoặc đối tác thay cho lời chúc chuyến đi suôn sẻ", đại diện Sasco cho biết.

Riêng dịp lễ 2/9, Sasco dành tặng nhiều quà lưu niệm cùng ưu đãi đặc biệt cho hành khách, áp dụng từ 29/8 đến hết 2/9. Mỗi khách ghé phòng chờ trong khung giờ 14h-15h sẽ nhận quà lưu niệm là các sản phẩm truyền thống, đậm bản sắc Việt như nón lá, gấu bông Việt Nam, nam châm (magnet), quạt... và một số đặc sản khác.

Đặc biệt, những vị khách có tên Quốc, Khánh, Tự, Hào, Việt, Nam hoặc có ngày sinh trùng Quốc khánh 2/9 sẽ được tặng ngay vé mời trải nghiệm phòng chờ Sasco tại18 sân bay trên cả nước. Ưu đãi này áp dụng cho tất cả hành khách, bao gồm chủ thẻ ALP.

Dịp lễ 2/9, hành khách nhận quà lưu niệm là gấu bông Việt Nam và các sản phẩm truyền thống, đậm bản sắc Việt khi sử dụng dịch vụ phòng chờ thương gia Sasco. Ảnh: Sasco

Hiện chủ thẻ ALP đã có thể đặt trước phòng chờ qua website của Sasco để nhận thêm nhiều ưu đãi khác. Hành khách nên đến sân bay sớm 90-120 phút để có thêm thời gian trải nghiệm, tận hưởng dịch vụ. Ngoài ra, hiện sân bay Tân Sơn Nhất có ba nhà ga T1, T2 và T3. Hành khách cần lần lưu ý chọn phòng chờ phù hợp với lịch trình và nhà ga xuất phát.

Đan Minh