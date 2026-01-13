Nhiều cựu quan chức địa phương lĩnh án vì sai phạm bồi thường đất sân bay Long Thành

Đồng NaiCựu Chủ tịch huyện Long Thành cũ Lê Văn Tiếp cùng 23 người bị phạt tù do xác nhận khống hồ sơ, chi sai tiền đền bù tại dự án sân bay, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Ngày 13/1, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt ông Tiếp 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cùng tội danh, ông Nguyễn Tất Đạt (cựu Phó chủ tịch UBND thị trấn Long Thành cũ) và Trương Hoàng Tân (cựu Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Long Thành cũ) cùng mức án 6 năm tù.

21 bị cáo khác bị phạt từ 1 năm đến 4 năm 6 tháng tù. Trong đó, Vũ Đức Công (cán bộ địa chính xã Bình Sơn cũ) và Nguyễn Thanh Văn (thành viên trong Hội đồng bồi thường) bị xử phạt thêm 3 năm tù về tội Nhận hối lộ; Nguyễn Hải Lăng bị phạt 1 năm tù tội Đưa hối lộ.

HĐXX cũng kiến nghị Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra đối với Nguyễn Xuân Bắc (chuyên viên) và Trần Ngọc Hải (nguyên Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Long Thành) có hành vi ký thẩm định hồ sơ, ký xác nhận hỗ trợ nhà và kiến trúc trên đất không đúng định pháp luật, gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước.

Phiên tòa xét xử 22 cựu cán bộ UBND huyện Long Thành cũ. Ảnh: Thái Hà

Theo cáo trạng, quá trình thực hiện thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án xây dựng sân bay Long Thành, nhiều hộ gia đình tại xã Bình Sơn không có hồ sơ quản lý đất đai, không lấy ý kiến người sinh sống cùng thời điểm để làm căn cứ bồi thường. Dù không đủ điều kiện, các cán bộ xã vẫn xác nhận họ có nhà và kiến trúc xây dựng trên đất.

Căn cứ 13 hồ sơ xác nhận sai phạm của xã, Hội đồng bồi thường và UBND huyện Long Thành đã ban hành các quyết định bồi thường, gây thiệt hại 23,7 tỷ đồng ngân sách. Các bị cáo còn bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 15 tỷ đồng trong quá trình chi tiền hỗ trợ nghề và tìm kiếm việc làm cho 3 hộ dân.

Với vai trò Chủ tịch Hội đồng bồi thường dự án, ông Tiếp từng phát hiện một số hồ sơ bất thường và chỉ đạo thanh tra. Tuy nhiên, sau khi hồ sơ được đưa lên Hội đồng bồi thường, ông vẫn ký duyệt dựa trên xác nhận của các đơn vị chức năng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Về hành vi đưa và nhận hối lộ, cơ quan điều tra xác định ông Trần Văn Tuất (ngụ xã Bình Sơn) ủy quyền cho ông Nguyễn Hải Lăng quản lý, giải quyết đền bù đất bị thu hồi. Giữa tháng 6/2020, cán bộ địa chính Vũ Đức Công báo cho Lăng biết nhà và công trình trên đất xây sau năm 2015 nên không được bồi thường.

Lăng sau đó gọi cho ông Văn (Trưởng ấp Suối Trầu 3) nhờ xác nhận lùi thời điểm xây dựng để hưởng lợi tiền đền bù. Để hợp thức hóa hồ sơ khống, Lăng đưa cho Công và Văn mỗi người 50 triệu đồng. Hội đồng bồi thường huyện Long Thành dựa trên các xác nhận này đã phê duyệt phương án bồi thường sai quy định, gây thiệt hại gần 2,4 tỷ đồng.

Phước Tuấn