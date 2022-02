Nhiều cửa hàng vẫn thiếu xăng

Tại TP HCM, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long vẫn còn nhiều cây xăng "treo biển không bán" vì thiếu xăng.

Khảo sát của VnExpress chiều 10/2 cho thấy, cây xăng trên đường Nguyễn Thị Thập, quận 7 (TP HCM) chỉ cho khách mua ở mức 50.000 đồng. Lý do được nhân viên đưa ra là hết xăng. Đến khoảng 18h, cây xăng này đóng cửa không giao dịch.

Với lý do tương tự, tại cây xăng 277 trên đường Kha Vạn Cân Thủ Đức, cửa hàng này cũng đã treo biển "tạm nghỉ".

Một số cây xăng ở quận Gò Vấp, Tân Phú cho biết thiếu xăng RON 95 và họ chỉ mở cửa bán dầu.

Thừa nhận vẫn còn một vài cây xăng ở TP HCM đang thiếu hàng, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP HCM cho biết, kiểm tra chiều 10/2 có 7 cửa hàng thiếu xăng RON 95 và 2 đơn vị đang tạm ngưng để hoàn thành hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Tương tự, Long An cũng có khá nhiều cây xăng đóng cửa vì hết hàng, một vài cây hạn chế số lượng xăng bán ra. Trạm xăng Bình Triệu, chiều 10/2 khách tới đổ xăng đa phần bị trả lại tiền vì nguồn hàng cung ứng không đủ. Một số cửa hàng khác chỉ bán cho khách được bằng một nửa số nhu cầu.

Một cây xăng ở TP HCM đóng cửa vì thiếu xăng. Ảnh: Linh Đan

Tại Vĩnh Long, đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Công Thương phát hiện một vài cửa hàng đã không còn hàng trong bồn để bán, trong quá trình chờ đơn vị đầu mối tiếp thêm đã "treo biển hết xăng". Một vài nơi khác còn hàng nhưng không mở bán với nhiều lý do khác nhau...

Tại Sóc Trăng, đoàn kiểm tra phát hiện hai trụ xăng RON 95 trong 4 trụ xăng của Công ty TNHH Hữu Lộc tại ấp An Hoà (xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) hết hàng, nhưng 2 cây khác vẫn còn tồn khoảng 7.000 lít xăng E5 RON 92 trong bể chứa, song cửa hàng vẫn "treo biển không bán". Chủ cây xăng lý giải là do đơn vị đầu mối mới cung cấp hàng nên chưa kịp mở bán.

Ông Lê Việt Long, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương, cho rằng các lý do trên chưa thuyết phục. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản với cây xăng này và sẽ xác minh để có hình thức xử lý. Còn tại TP HCM, ông Phương cho biết, đang đề xuất xử lý các cửa hàng này nếu xảy ra sai phạm hoặc găm hàng.

Cây xăng trên đường Kha Vạn Cân, TP Thủ Đức tạm ngưng bán hàng. Ảnh: Lệ Thanh

Theo ông Phương, Sở đang đề nghị các cơ quan cung cấp thông tin nhập khẩu hàng hoá trong 6 tháng gần đây để báo cáo Bộ. Chiều cùng ngày, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM Bùi Tá Hoàng Vũ đã ký quyết định kiểm tra việc kinh doanh xăng dầu của các thương nhân trên địa bàn từ hôm nay đến 31/5.

Để tránh tình trạng trục lợi, đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương tiếp tục rà soát tại các doanh nghiệp đầu mối, phân phối, các cửa hàng bán lẻ. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Bộ này sẽ phối hợp với địa phương xem xét hình thức xử lý.

Tại cuộc họp chiều 9/2, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nói, sẽ truy tới cùng với những hành vi găm hàng trục lợi. Các cơ sở kinh doanh nếu bị phát hiện sai phạm có thể bị đình chỉ, tạm đình chỉ, hoặc rút giấy phép.

Họp với các ban ngành liên quan và đại diện các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu sáng 8/2, bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TP HCM cũng cho biết, một số doanh nghiệp chủ lực cam kết đảm bảo nguồn cung ứng xăng liên tục trong 40-60 ngày tới.

Trước đó, Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu không để thiếu xăng dầu trong mọi hoàn cảnh. Do đây là mặt hàng chiến lược quan trọng, tác động lớn đến đời sống và nền kinh tế, nên phải được quản lý, điều hành một cách khoa học, chặt chẽ.

"Bộ cần chủ động hơn trong điều hành, tuyệt đối không được để thiếu xăng dầu phục vụ sản xuất, đời sống. Kế hoạch cân đối giữa sản xuất, nhập khẩu cần chi tiết, chính xác hơn ", Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương.

Thi Hà - Hoài Thu