Nhiều công ty đầu tư bất thường 3.000 tỷ đồng vào Saigon Co.op

TP HCMTrong số tiền ông Diệp Dũng, nguyên chủ tịch HĐQT Saigon Co.op, huy động góp vốn trái pháp luật có 3.000 tỷ đồng của 6 doanh nghiệp.

Ngày 8/4, hành vi của ông Diệp Dũng, 55 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op); Võ Thành Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới; Tôn Thất Hào, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á, bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM nêu trong kết luận điều tra bổ sung. Nhà chức trách đề nghị VKS truy tố các bị can về hành vi Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.