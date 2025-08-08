Nhiều công ty công nghệ, viễn thông lãi lớn quý II

Nhiều công ty công nghệ, viễn thông niêm yết trên sàn chứng khoán báo lãi tăng hàng chục phần trăm trong quý II, thậm chí có doanh nghiệp lập đỉnh lợi nhuận mới.

Quý II, Tập đoàn FPT mang về doanh thu 16.658 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chi phí của doanh nghiệp đồng loạt tăng, nhưng doanh thu hoạt động tài chính gấp 2,2 lần cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,237 tỷ đồng. Chỉ số này tăng do công ty thu lãi từ hoạt động tiền gửi và hưởng lợi từ các chênh lệch tỷ giá.

Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 3.141 tỷ đồng, tăng 17,7% so với thực hiện cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 2.257 tỷ đồng, tăng hơn 20%. Đây cũng là mức lãi kỷ lục của doanh nghiệp này từ khi thành lập (1988).

Ngoài FPT, các doanh nghiệp khác trong ngành công nghệ, viễn thông cùng lãi lớn trong quý này.

Viettel Global - công ty con của Viettel tại thị trường nước ngoài - mang về 10.514 tỷ đồng doanh thu trong quý trước, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ chi phí, họ lãi trước thuế 3.976 tỷ đồng, tăng 76%.

Theo giải trình của doanh nghiệp này gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, kết quả kinh doanh quý II khả quan nhờ các công ty con và liên kết tại thị trường nước ngoài tăng trưởng. Hiện Viettel Global là đơn vị có vốn hóa lớn nhất trong ngành công nghệ viễn thông, đạt hơn 232.000 tỷ đồng.

CMC Group, Viettel Construction hay FPT Telecom cũng báo lãi trước thuế tăng lần lượt 21,5%, 12,4% và 21%. VNG có lãi trở lại 15 tỷ đồng, sau chuỗi 14 quỹ lỗ liên tiếp.

Theo báo chiến lược thị trường của Công ty Chứng khoán KB (KBSV), cơ hội mở của doanh nghiệp công nghệ "khá tiềm năng" trong bối cảnh thị trường bất ổn. Nhóm phân tích KBSV dẫn lại báo cáo của đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp Infosys dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu chỉ đạt 2,2% năm nay, do tác động từ căng thẳng thương mại. Điều này khiến tốc độ tăng trưởng chi tiêu cho công nghệ năm nay chậm lại, khoảng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, nhóm phân tích của KBSV cho rằng doanh nghiệp Việt Nam có lợi thế tìm thêm hợp đồng trong lĩnh vực quản lý công nghệ, nhờ nhân công dồi dào, chi phí hợp lý.

Luật Công nghiệp công nghệ số được Quốc hội thông qua hồi tháng 6, có hiệu lực từ đầu năm sau, là điểm tựa cho phát triển ngành công nghệ, viễn thông.

Với mục tiêu ngành công nghệ số tăng trưởng gấp 2-3 lần tốc độ tăng GDP, Việt Nam đưa ra nhiều chính sách ưu đãi cho các dự án trong lĩnh vực công nghệ như miễn giảm tiền thuê đất trong thời gian dài, hạch toán tiền nghiên cứu phát triển (R&D) lên đến 200% chi phí thực tế để giảm thuế, gia hạn visa cho chuyên gia nước ngoài... Theo KBSV, các chính sách này sẽ giúp Việt Nam tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, và doanh nghiệp trong ngành được hưởng lợi.

Một trạm 5G "Make in Vietnam" được trưng bày tại Ngày hội Khoa học và Công nghệ 2025. Ảnh: Anh Dũng

Chứng khoán An Bình (ABS) cũng dự báo về dài hạn nhóm công nghệ tăng trưởng khả quan nhờ nhu cầu tiêu dùng trí tuệ nhân tạo (AI). Theo báo cáo của công ty dữ liệu IDC, chi tiêu cho AI tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến đạt 175 tỷ USD trong ba năm tới, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm

(CAGR) 33,6% trong giai đoạn 2023-2028.

Mảng viễn thông cũng được dự báo tiếp tục cải thiện, theo ABS. Một trong số lý do là hiện thị trường băng thông rộng ngày càng bão hòa trong bối cảnh nhu cầu sử dụng AI, bảo mật dữ liệu gia tăng, nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn chuyển sang đầu tư thêm vào các trung tâm dữ liệu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/8, cổ phiếu FPT đạt 106.200 đồng, VGI là 76.200 đồng, CTR ở mức 92.700 đồng, FOX đứng tại 74.500 đồng và CMG là 40.700 đồng.

Ghi nhận lãi lớn trong nửa đầu năm, các cổ phiếu công nghệ, viễn thông lại đi ngược xu hướng thị trường chung. Trong khi VN-Index, chỉ số đại diện cho thị trường chứng khoán, tăng 355 điểm (gần 25%) từ đầu năm, lên 1.581 điểm. Tuy nhiên trong cùng giai đoạn, cổ phiếu các công ty công nghệ trên giảm 17-25%. Riêng cổ phiếu FOX của FPT Telecom tăng 21%, là mã duy nhất trong nhóm đi lên từ đầu năm.

Trọng Hiếu