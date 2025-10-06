Nhiều công ty chứng khoán nhóm đầu lấy thêm thị phần môi giới

10 công ty chứng khoán top đầu giữ hơn 69% thị phần môi giới quý III, trong đó, SSI có bước nhảy vọt lên mức cao nhất 5 năm.

Cuộc đua thị phần môi giới chứng khoán tiếp tục khốc liệt khi 3 công ty đứng đầu đều cải thiện so với quý trước. Trong khi đó, các công ty nhóm dưới có dấu hiệu tụt dần.

Theo thống kê thị phần quý III của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE), Công ty Chứng khoán VPS dẫn đầu với 17,05%, nhích một điểm phần trăm so với số liệu nửa năm. Khoảng cách của họ so với vị trí thứ hai bị thu hẹp khi thị phần của SSI tăng mạnh lên 11,82% - mức cao nhất trong vòng 5 năm. TCBS giữ vững đứng thứ ba, nhích lên 7,75%.

Các vị trí giữa bảng xếp hạng không có nhiều xáo trộn. Vietcap, HSC, VNDirect và MBS lần lượt chia nhau từ thứ tư đến thứ sáu, dao động 5,4-6,4% thị phần.

Ở nhóm dưới, VCBS vươn lên thứ chín dù thị phần giảm nhẹ so với số liệu nửa năm. Điều này do thị phần của KIS - một công ty chứng khoán vốn Hàn Quốc - giảm mạnh còn 2,88%, xếp cuối trong top 10 của HoSE.

Miếng bánh thị phần giao dịch biến động mạnh trong bối cảnh thanh khoản thị trường chứng khoán bùng nổ trong quý III. Một số phiên trong tháng 7 và tháng 8 có thanh khoản hơn 70.000 tỷ đồng. Dòng tiền hạ nhiệt trong tháng 9, nhưng giá trị giao dịch bình quân cả quý vẫn đạt hơn 38.000 tỷ đồng, tăng 74% so với quý trước.

Thị phần môi giới trên sàn TP HCM được nhiều công ty chứng khoán xem là thước đo vị thế trong ngành. Đầu năm nay, lãnh đạo nhiều công ty như Vietcap hay SSI cho biết cải thiện thị phần là nhiệm vụ lớn trong kế hoạch kinh doanh.

Công thức của hầu hết công ty chứng khoán trong cuộc đua thị phần là liên tục bổ sung vốn để có nguồn lực cho vay ký quỹ với lãi suất thấp. Họ cũng áp dụng chính sách "zero fee" (không tính phí giao dịch) kèm điều kiện về thời gian hoặc giá trị danh mục. Một số công ty như HSC có thêm khoản thưởng cho môi giới để đạt mục tiêu thị phần.

Đại diện một công ty chứng khoán trong top 5 cho biết, những quý gần đây, họ rót tiền mạnh cho các chương trình tiếp thị hướng đến khách hàng cá nhân, đặc biệt những người có danh mục đầu tư trên 1 tỷ đồng. Các chương trình livestream hội thảo tư vấn đầu tư, gặp mặt doanh nghiệp niêm yết... liên tục được tổ chức để thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân.

Phương Đông