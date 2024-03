Khi VN-Index vượt mốc 1.250 điểm, dòng tiền trở lại thị trường, nhiều công ty chứng khoán hạ lãi vay ký quỹ nhằm hút thêm nhà đầu từ mới và mở rộng thị phần.

Theo khảo sát của VnExpress, nhiều công ty chứng khoán (vay margin) điều chỉnh lãi vay ký quỹ dao động quanh mức 6-12,5% một năm. Với nhiều đợt ưu đãi margin ngắn hạn, thậm chí, các doanh nghiệp còn miễn lãi margin cho khách hàng.

Cụ thể, năm ngoái, DNSE có mức lãi suất vay margin khoảng 13% một năm. Hiện, lãi suất vay margin tại công ty này giảm quanh mức 11%. Riêng với 10 mã GAS, HPG, MBB, MWG, SSI, STB, TCB, VIC, VND và VNM, chứng khoán DNSE áp dụng ưu đãi vay margin với lãi suất 5,99%, thời hạn vay lên tới 180 ngày.

Ngoài ra, công ty chứng khoán số này đang áp dụng gói vay 9,99% với 8 mã cổ phiếu: PDR, VHM, DIG, HSG, HCM, VCI, VIB, VGR với hạn mức vay lên tới 99 tỷ đồng mỗi mã. Với sản phẩm này, nhà đầu tư có thể đề cử thêm mã cổ phiếu vào giỏ vay. Đặc biệt, hai chương trình ưu đãi trên không giới hạn về thời gian áp dụng chương trình.

Bên cạnh đó, DNSE cũng đưa ra nhiều gói vay khác với thời hạn miễn phí lãi vay, lãi suất khác nhau, tùy theo mã cổ phiếu và nhu cầu của nhà đầu tư.

Nhà đầu tư giao dịch trên ứng dụng EnTrade X của DNSE. Ảnh: DNSE

Nhiều chuyên gia nhận định, dòng tiền đang trở lại thị trường chứng khoán, minh chứng bằng thanh khoản mỗi phiên đang tăng trở lại. Việc các công ty chứng khoán hạ lãi suất vay margin nhằm thu hút nhà đầu tư, đồng thời đây cũng là cơ hội để nhà đầu tư tối ưu khả năng sinh lời.

Ngoài DNSE, nhiều công ty chứng khoán cũng hạ lãi suất vay ký quỹ nhằm hút thêm nhà đầu tư mới với chính sách vay riêng.

Với khoản vay 100 triệu đồng, Chứng khoán JB Việt Nam (JBSV) miễn lãi margin hoàn toàn cho khách hàng trong 30 ngày từ 15/1 đến 16/4.

Còn trong thông báo mới nhất gửi nhà đầu tư, SSI cũng đang áp dụng chương trình hạ lãi margin từ 7,99% cho khách hàng từ 4/3 đến 30/6. Theo đó, khách hàng có dư nợ tăng thêm trên 3 tỷ đồng so với mốc dư nợ tại cuối ngày 31/1 sẽ được hưởng mức lãi suất cho vay margin giảm 1% so với lãi suất hiện tại. Đối với khoản dư nợ tăng thêm trên 10 tỷ đồng sẽ được giảm 2% so với lãi suất, trong khi lãi suất cho vay hiện hành của SSI là 13,5% một năm.

Tương tự, từ nay đến 31/3, Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam ra mắt gói vay ký quỹ với lãi suất ưu đãi khi khách hàng mở tài khoản mới lãi suất 7,99% một năm với hạn mức dư nợ tối đa 500 triệu đồng một tài khoản.

Ngoài ra, tại một số công ty chứng khoán khác như Vietcap, VNDirect, VPS lãi vay margin vẫn được áp lần lượt 11,5%, 13,8%, 14% cho các khoản vay có thời hạn một năm.

Bên cạnh các hoạt động môi giới chứng khoán, tự doanh, cho vay ký quỹ dần trở thành hoạt động đóng góp nhiều doanh thu và lợi nhuận nhất cho các công ty chứng khoán.

Theo báo cáo tài chính các công ty chứng khoán đã công bố, đến cuối năm 2023, dư nợ cho vay tại các công ty đã tăng khoảng 15.000 tỷ đồng so với cuối quý III/2023, đạt khoảng 180.000 tỷ đồng, cao nhất bảy quý. Trong đó, dư nợ cho vay margin ước tính vào khoảng 172.000 tỷ đồng, cũng tăng 13.000 tỷ so với cuối quý III/2023.

Thảo Vân