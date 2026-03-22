Nhiều công ty chứng khoán đặt mục tiêu lãi kỷ lục

Dự báo VN-Index chạm đỉnh mới và dòng tiền của nhà đầu tư ngoại trở lại, nhiều công ty chứng khoán kỳ vọng lợi nhuận năm nay tăng hai đến ba chữ số, lên mức kỷ lục.

Kế hoạch kinh doanh của nhiều công ty chứng khoán đang dần hé lộ trước mùa đại hội đồng cổ đông thường niên. Hầu hết kỳ vọng các chỉ tiêu trọng yếu như doanh thu, lợi nhuận, quy mô cho vay ký quỹ... tăng vọt so với năm trước.

Ở nhóm đầu ngành, Vietcap đặt mục tiêu thu 6.525 tỷ đồng và lãi trước thuế 2.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 41% so với cùng kỳ. Nếu đạt được, đây là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty đứng thứ tư thị phần môi giới sàn TP HCM, vượt xa kỷ lục cũ vừa thiết lập năm ngoái.

Các công ty chứng khoán quy mô vừa cũng kỳ vọng 2026 là năm bứt tốc, bởi đánh giá đây là giai đoạn "thiên thời" và mang tính bước ngoặt của thị trường chứng khoán Việt Nam. MBS, một thành viên trong hệ sinh thái của Ngân hàng Quân đội (MB), cho rằng bên cạnh việc được FTSE Russell nâng hạng, thị trường sẽ có nhiều cải cách về hạ tầng, thể chế và chính sách để tiệm cận các quốc gia trong khu vực. Tận dụng cơ hội này, họ đặt mục tiêu doanh thu lên 4.675 tỷ đồng và lãi trước thuế 1.850 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và 31% so với năm trước.

Kafi, công ty chứng khoán liên quan đến nhiều lãnh đạo ngân hàng VIB, kỳ vọng lợi nhuận tăng gấp đôi, lần đầu cán mốc nghìn tỷ.

LPBS, công ty chứng khoán liên quan đến ông Nguyễn Đức Thụy (Tổng giám đốc Sacombank), cũng lên kế hoạch doanh thu và lợi nhuận nhảy vọt, lần lượt đạt 3.800 tỷ đồng và 1.700 tỷ đồng, cao hơn năm ngoái 25% và 60%. Kế hoạch kỷ lục được LPBS công bố trước thềm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và sau nhiều biến động cơ cấu cổ đông lớn. Nếu hoàn thành, họ có thể nằm trong nhóm 15 doanh nghiệp đầu ngành chứng khoán, với giả định các công ty đối thủ tăng gấp rưỡi lợi nhuận.

Các doanh nghiệp quy mô nhỏ hơn cũng đặt niềm tin vào đà tăng của VN-Index năm nay có thể giúp họ cải thiện đáng kể kết quả kinh doanh.

Theo Công ty Chứng khoán An Bình (ABS), trong kịch bản thận trọng, chỉ số đại diện cho sàn TP HCM sẽ chạm 1.940 điểm, tức cao hơn kỷ lục hiện tại 40 điểm. Với kịch bản lạc quan hơn, chỉ số có thể lên tới 2.188 điểm. Nhờ dòng tiền trong và ngoài nước rót mạnh vào chứng khoán, đặc biệt ở hai quý giữa năm, họ kỳ vọng doanh thu tăng gấp đôi lên 1.174 tỷ đồng và lợi nhuận gần gấp ba, lên 600 tỷ đồng.

Tương tự, dựa trên kịch bản VN-Index dao động 1.519-2.249 điểm và thanh khoản bình quân mỗi phiên dao động 27.500-30.000 tỷ đồng, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng gấp rưỡi, lên 510 tỷ đồng. Nếu hoàn thành, họ sẽ vượt qua kỷ lục lợi nhuận 426 tỷ đồng được thiết lập vào giai đoạn bùng nổ của thị trường chứng khoán cách đây 5 năm.

Theo bà Tôn Minh Phương - Tổng giám đốc Vietcap, mục tiêu kinh doanh tăng vọt dựa trên dự báo kinh tế vĩ mô diễn biến tích cực và sự trở lại của khối ngoại khi FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhận định 2026 là năm sôi động của thị trường vốn (bao gồm chào bán lần đầu ra công chúng, phát hành riêng lẻ, thoái vốn và mua bán sáp nhập), bà Phương cho biết đang chuẩn bị nguồn lực để triển khai các thương vụ lớn trong mảng ngân hàng đầu tư. Đối với cho vay ký quỹ, bà nói định hướng chính là tận dụng nguồn vốn rẻ thông qua các khoản vay hợp vốn nước ngoài để phục vụ nhà đầu tư, dù đây không phải trọng tâm trong mô hình kinh doanh.

Dự báo thị trường và kết quả kinh doanh khởi sắc, nhưng phần đông công ty chứng khoán cũng thừa nhận năm nay phải đối mặt áp lực cạnh tranh gay gắt, đặc biệt ở mảng môi giới khách hàng cá nhân.

Theo lãnh đạo Chứng khoán An Bình, cá nhân vẫn là phân khúc chính nhưng đang cạnh tranh khốc liệt. Do đó, công ty xác định hướng đi là khai thác thị trường ngách, tăng số lượng nhà đầu tư và quy mô cho vay ký quỹ. Còn với MBS, lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết sẽ tập trung hút khách từ tệp sẵn có của ngân hàng mẹ, nhất là nhóm khách hàng ưu tiên và kích thích giao dịch bằng các chương trình ưu đãi phí, lãi suất.

Thực tế, cuộc đua môi giới đã có từ trước Covid-19, nhưng ngày càng khốc liệt khi các công ty đều đặt mục tiêu thăng hạng thị phần và xem đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh. Công thức chung của nhiều công ty chứng khoán trong cuộc đua này là bổ sung vốn để có nguồn lực cho vay ký quỹ với lãi suất thấp, áp dụng chính sách miễn phí giao dịch hoặc thêm khoản thưởng cho nhân viên môi giới.

Phương Đông