Nhiều công dân Hàn Quốc mất tích ở Campuchia

Hàn Quốc ghi nhận nhiều vụ công dân mất tích ở Campuchia, hầu hết bị bắt cóc tống tiền hoặc phải làm việc trong trung tâm lừa đảo.

Cảnh sát tỉnh Gyeongbuk của Hàn Quốc hôm 13/10 cho biết đã nhận được thông tin rằng A, người đàn ông ngoài 30 tuổi ở thành phố Sangju, tới Campuchia tháng 8 năm ngoái và mất tích. A sau đó liên lạc với gia đình qua cuộc gọi video trên Telegram và nói sẽ được thả nếu nộp 20 triệu won (14.000 USD).

Tại tỉnh Chungcheongbuk, một gia đình báo cảnh sát rằng con trai họ, được gọi là B, dường như đang bị giam tại Campuchia.

"Con trai liên lạc với chúng tôi qua KakaoTalk, nói rằng đã tới Campuchia cùng hai người quen và bị giữ trong một tòa nhà ở Phnom Penh. Con tôi nói tài khoản ngân hàng của nó đang được dùng để rửa tiền và nó sẽ gặp nguy hiểm nếu tài khoản bị đóng", bố mẹ của B cho hay.

Cảnh sát xác nhận tài khoản ngân hàng được đề cập đã bị sử dụng để lừa đảo qua điện thoại tại Hàn Quốc.

Những công dân nước ngoài bị bắt trong cuộc truy quét của cảnh sát Campuchia ngày 29/9. Ảnh: Khmer Times

Tại quận Gyeyang ở thành phố Incheon, cảnh sát đã bắt một người đàn ông ngoài 30 tuổi vì nghi ngờ vi phạm Đạo luật Giao dịch Tài chính Điện tử. Người này sang Campuchia vào tháng 8/2024 để làm ăn, nhưng lại dính líu đến tổ chức điều hành web cờ bạc bất hợp pháp và cho họ mượn tài khoản ngân hàng.

Khoảng 1 tỷ won (700.000 USD) tiền cờ bạc bất hợp pháp đã được chuyển vào tài khoản của anh này. "Tôi bị giam ở Campuchia suốt một tuần và sống sót nhờ 10 chai nước khoáng. Những người Hàn Quốc khác cũng bị giam cùng với tôi và bị tổ chức này đe dọa", người đàn ông khai.

Ở thành phố Gwangju thuộc tỉnh Nam Jeolla, nam thanh niên hơn 20 tuổi, được giới chức gọi là C, cũng mất tích sau khi sang Campuchia và cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Trước khi lên đường, C nói với gia đình rằng sẽ làm nhân viên giám sát an toàn tại hồ bơi.

Cảnh sát xác nhận C đã tới Thái Lan rồi sang Campuchia vào tháng 6/2024 và đang tìm tung tích người này. Gia đình C khai rằng họ nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, người đó nói "cứu tôi với" rồi cúp máy.

Cũng ở Gwangju, hai nam thanh niên ngoài 20 tuổi tới Campuchia lần lượt vào tháng 11/2024 và tháng 4 năm nay cũng đã mất tích. Cảnh sát đang điều tra sự việc.

Cảnh sát tỉnh Jeonbuk hồi tháng 3 nhận được trình báo với nội dung "tôi nhận được ảnh từ em gái đang ở Campuchia, cho thấy ngón tay của nó bị cắt đứt". Cảnh sát sau đó tìm thấy D, ngoài 20 tuổi, nhưng không phát hiện bằng chứng liên quan tội phạm. D khai rằng bị đứt ngón tay do tai nạn trong lúc đốt pháo hoa.

Tuy nhiên, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra vì D đến nay vẫn chưa trở về nhà, dù gia đình đã yêu cầu.

Hồi tháng 6, công dân E ngoài 20 tuổi ở Jeju đã sang Campuchia và được thả sau khi gia đình trả khoản tiền điện tử tương đương 35 triệu won (24.500 USD). E khi đó nói với gia đình rằng đang làm việc ở Campuchia để trả nợ do bị lừa. Người này không bị giam, nhưng cũng không được ra ngoài.

Vào tháng 7, hai người đàn ông và một phụ nữ ngoài 20 tuổi ở tỉnh Gyeongnam tới Campuchia sau khi người môi giới hứa hẹn sắp xếp công việc bán thời gian thu nhập cao. Họ bị giam một tuần và được về sau khi gia đình nộp khoản tiền điện tử trị giá 16 triệu won (11.200 USD).

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, số vụ công dân bị giam giữ tại Campuchia đã lên tới 330 trong năm nay, tăng đáng kể so với 220 vụ trong năm ngoái và 17 vụ năm 2023.

Ba nghi phạm, mang quốc tịch Trung Quốc, trong vụ án công dân Hàn Quốc bị bắt cóc và tra tấn đến chết. Ảnh: Yonhap

Đáng chú ý là trường hợp nam sinh viên 22 tuổi từ tỉnh Bắc Gyeongsang đến Campuchia vào ngày 17/7 để nghỉ hè, sau đó bị bắt cóc và tử vong hồi tháng 8. Khám nghiệm pháp y bước đầu của giới chức Campuchia cho thấy nam sinh viên tử vong vì đột quỵ, hậu quả từ những đòn tra tấn và chấn thương nặng.

Gia đình anh cho biết họ nhận được cuộc gọi đòi khoản tiền chuộc 38.500 USD "để giải quyết rắc rối" khoảng một tuần sau khi con trai đến Campuchia. Vài ngày sau, nhóm bắt cóc cắt liên lạc với gia đình khi người thân của anh liên hệ với cảnh sát.

Hàn Quốc đã ban hành khuyến cáo đi lại đặc biệt cho công dân khi đến Phnom Penh, đồng thời đề nghị người dân cẩn thận trước quảng cáo việc làm ở Campuchia nếu đối tác hứa hẹn mức lương cao bất thường. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay nhiều nạn nhân đã bị lừa, bắt cóc tống tiền hoặc ép tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Huyền Lê (Theo Chosun, Korea Herald)