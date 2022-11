Nhiều cổ phiếu bất động sản nhân đôi sau hai tuần

Đà tăng trở lại của chứng khoán gần đây được hỗ trợ một phần bởi nhóm cổ phiếu bất động sản, khi nhiều mã tăng hơn 100% chỉ trong chưa tới một tháng.

Chỉ nửa tháng trước, những vụ việc trên thị trường trái phiếu, vấn đề room tín dụng và lo ngại sức cầu yếu của thị trường khiến tâm lý nhà đầu tư chuyển hướng tiêu cực. Áp lực bán tháo đè nặng lên nhóm cổ phiếu này khiến các mã được chú ý liên tục nằm sàn.

Một số cái tên như DIG, NLG, SCR, HQC, CEO hay DXG đều giảm sâu. Những mã vốn hóa lớn như NVL hay PDR còn tiêu cực hơn khi ghi nhận chuỗi giảm sàn hơn 15 phiên liên tiếp. So với mức thị giá hồi giữa năm, các mã nhóm này đều giảm hai chữ số. Thậm chí, nếu so với mức đỉnh đầu năm, biên độ giảm lên tới 80-90%.

Tuy nhiên, trong hai tuần gần đây, nhóm này bắt đầu bật ngược trở lại.

Theo giới phân tích, đà giảm quá mạnh trước đó đã khiến thị giá các mã nhóm bất động sản giảm rất sâu, thậm chí về dưới giá trị sổ sách (giá trị dựa trên báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, được tính theo toàn bộ tài sản trừ các khoản nợ phải trả). Điều này đã kích hoạt dòng tiền bắt đáy.

Phiên 16/11, sau khi giảm gần 40 điểm vào đầu phiên sáng, VN-Index đột ngột đảo chiều đi lên nhờ dòng tiền giải ngân ồ ạt và chốt phiên tăng 31 điểm. Nhiều mã bất động sản cũng bật ngược từ mức giá sàn lên tăng trần, biên độ gần 14%.

Liên tiếp những phiên sau đó, đi cùng sự phục hồi của thị trường chung là sắc tím trên bảng điện của nhiều mã nhóm này. Chỉ trong hai tuần, nhiều cổ phiếu bất động sản đã ghi nhận biên độ tăng hai chữ số, thậm chí có mã có mức tăng tính bằng lần.

Trong HoSE, tính trong hai tuần gần nhất, cổ phiếu NLG tăng gần hơn 55%, từ 17.650 đồng chốt phiên ngày 15/11 lên hơn 27.400 đồng. Tương tự, SCR, HQC, LDG, DXS cũng ghi nhận biên độ tăng trên 50%. DIG, cái tên được nhiều nhà đầu tư chú ý, cũng tăng hơn 40% từ ngưỡng 10.000 lên hơn 14.500 đồng.

Hai mã bất động sản nằm sàn liên tiếp gần đây là NVL và PDR cũng bật ngược trở lại trong phiên sáng nay khi lực cầu bắt đáy ồ ạt.

Trên sàn Hà Nội, CEO ghi nhận mức đáy cuối phiên 15/11 là 8.100 đồng. Tính tới cuối phiên sáng hôm nay, mã này giao dịch ở mức 16.600 đồng, tăng hơn gấp đôi. L14 hay L18 cũng tăng hơn 100% chỉ trong chưa tới hai tuần.

Cùng chiều với nhóm bất động sản là các mã cổ phiếu xây dựng và vật liệu xây dựng. Trong nhóm xây dựng, C4G, HBC, CTD, SCI đều tăng trên 30% so với mức đáy giữa tháng 11. Với nhóm thép, bộ ba HPG, HSK và NKG cũng giao dịch tích cực.

Dù vậy, nếu so với mức đỉnh trước đó, thị giá các mã này vẫn giảm ở ngưỡng hai chữ số. Như CEO, nếu so với mức hơn 35.000 đồng vào đầu tháng 8 và mức đỉnh hơn 90.000 đồng vào đầu năm, cổ phiếu này hiện vẫn giảm mạnh. L14 giao dịch mức thị giá hiện tại là 46.900 đồng, vẫn thấp hơn 80% so với đỉnh quá khứ.

Minh Sơn