Nhiều cơ hội việc làm khi chọn ngành đào tạo liên kết

Trường Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội đào tạo 3 chương trình cử nhân liên kết với các trường của Mỹ, Anh... giúp sinh viên tốt nghiệp có thể học lên cao ở trong và ngoài nước.

Với sự hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, các chương trình liên kết đào tạo với trường đại học nước ngoài trở đang dần trở thành xu hướng, cùng nhiều lợi thế cho người học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết việc mở ngành mới thúc đẩy các trường phải quản lý, nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, một số trường đại học hiện gặp khó khăn trong khâu bảo đảm đội ngũ giảng viên để duy trì ngành đào tạo theo quy định.

Trường Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội là một cơ sở đào tạo uy tín với bề dày 20 năm thực hiện hình thức đào tạo này ngay từ khi xã hội còn đặt nhiều câu hỏi nghi vấn về chất lượng đào tạo cũng như sự phù hợp với nhu cầu thị trường lao động tại Việt Nam. Vượt qua các kỳ kiểm định của Thanh tra Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời theo kỳ kiểm định nội bộ của trường đối tác nước ngoài định kỳ 5 năm một lần, trường hiện thuộc top các cơ sở giáo dục có các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài uy tín.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng và khảo thí Trường Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội, dưới góc nhìn kiểm định viên thì các chương trình liên kết quốc tế của trường đang được thực hiện bài bản và nghiêm túc, chú trọng chất lượng đào tạo, tuân thủ các điều kiện giảng dạy và học tập của trường đối tác.

Các đối tác như Trường ĐH HELP (Malaysia), Trường ĐH Keuka (Mỹ), Trường ĐH East London (Anh), Trường ĐH Troy (Mỹ) đều là những trường danh tiếng, có bề dày và kinh nghiệm giảng dạy, thực hiện nhiều kiểm định quốc tế. Theo đó các chương trình liên kết quốc tế của trường cũng phải tuân theo yêu cầu khắt khe của các bộ tiêu chuẩn kiểm định quốc tế mà trường đối tác thực hiện.

Trường Đại học Troy (Mỹ) nằm trong Top 17 trường đại học công lập hàng đầu ở Mỹ hiện là một trong các đối tác của Trường Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Trường Quốc tế

Trường Quốc tế hiện đào tạo 3 chương trình cử nhân liên kết với các trường đại học đối tác nước ngoài gồm: chương trình Quản lý do Trường Đại học Keuka (Mỹ) cấp bằng; chương trình Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch do Trường Đại học Troy (Mỹ) cấp bằng và chương trình Kế toán và Tài chính do Trường Đại học East London (Anh) cấp bằng.

Các chương trình được xây dựng trên cơ sở ký kết hợp tác, thỏa thuận giữa ĐH Quốc gia Hà Nội và Trường Quốc tế với các đối tác. Văn bằng được Cục khảo thí - Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cũng như các trường đại học khác trên thế giới công nhận, vì vậy sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể học tiếp các chương trình bậc cao hơn ở cả trong nước và nước ngoài.

Trong quá trình xây dựng khung chương trình đào tạo, nhà trường khai thác tối đa các môn học ưu việt của đối tác, hướng đến phát triển năng lực tư duy, khả năng thực hành và tự học của sinh viên, coi năng lực tiếng Anh, kỹ năng mềm, khởi nghiệp là những chuẩn đầu ra bổ trợ quan trọng cho người học. Mô hình đào tạo liên kết còn thu hút người học bởi tăng trải nghiệm quốc tế, tiết kiệm chi phí.

Khung chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên chương trình nguyên gốc hoặc điều chỉnh, bổ sung ở một số nội dung cho phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu về thị trường lao động trong nước và thế giới ở nhiều lĩnh vực như: quản lý, quản trị, tài chính, kế toán và các lĩnh vực chuyên sâu khác. Ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Anh nên ngoài kiến thức chuyên môn của ngành học, sinh viên còn có năng lực tiếng Anh, có thể hòa nhập với môi trường làm việc toàn cầu.

Một chuyến thực tế trải nghiệm của sinh viên Trường Quốc tế đến đối tác là Khách sạn InterContinental - Khách sạn hàng đầu Việt Nam năm 2022. Ảnh: Trường Quốc tế

Ngoài ra, các chương trình của trường còn được thiết kế gắn với thực tiễn, với hoạt động của Việt Nam, sinh viên được học với các giảng viên là giám đốc các doanh nghiệp, những người có kinh nghiệm làm việc lâu năm tại doanh nghiệp trong nước.

Theo số liệu khảo sát độc lập của trường vào tháng 11/2022, có đến 91,5% sinh viên có việc làm dưới 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp, tỷ lệ này đang có những bước tăng trưởng nhất định và dần ổn định sau hai năm kể từ thời điểm Covid-19 bùng nổ tại Việt Nam. Trong 5 năm trở lại đây, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp vẫn luôn ở trên mức 90% với mức lương trung bình 9 triệu đồng một tháng.

Mô hình đào tạo của Trường Quốc tế giống như hình phễu, chất lượng đầu vào ngày một nâng cao song song với việc thắt chặt chuẩn đầu ra không chỉ về điểm số mà còn đánh giá cụ thể từng hoạt động rèn luyện đạo đức, chú trọng vun bồi nghị lực sống cho sinh viên.

Hình ảnh trong buổi tọa đàm "Trân quý bản thân" với sự tham gia chia sẻ của Thượng tọa Thích Minh Quang, thuộc chương trình Chào tân sinh viên của Trường Quốc tế năm 2022. Ảnh: Trường Quốc tế

"Đào tạo từ gốc rễ, toàn diện qua ba phương diện 'thân - tâm - tuệ' là kiềng ba chân vững chắc mà nhà trường đưa vào triết lý đào tạo của mình để giữ lửa cho mục tiêu dạy thật, học thật, tạo ra các sản phẩm đào tạo chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày một khắt khe của thị trường lao động", đại diện Trường Quốc tế nhấn mạnh.

