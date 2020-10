Nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Sinh viên Hồng Bàng được hỗ trợ thực tập, làm việc đúng ngành nghề

Với mỗi ngành học, Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đều có liên kết với doanh nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực để sinh viên thực tập đúng ngành và có việc làm đúng nghề được học.

Nhiều doanh nghiệp lớn hiện nay tiếp nhận sinh viên HIU thực tập và làm việc sau khi tốt nghiệp như Công ty TNHH Bosch Việt Nam, Vinalines... (khối ngành Kinh doanh - Quản lý - Luật); Công ty Cổ phần FPT, Tập đoàn Công nghệ CMC... (khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ - Mỹ thuật).

Trong khối ngành Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế, trường có hợp tác cùng Ngân hàng Woori - Hàn Quốc, Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS)... Khối ngành Khoa học sức khỏe là các thỏa thuận của trường cùng các bệnh viện lớn như Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Bình Dân, Vinmec, Phòng khám quốc tế Vitoria...

Đầu năm 2020, Đại học Quốc tế Hồng Bàng còn ký thỏa thuận hợp tác cùng Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế. Sinh viên khối ngành sức khỏe của trường có cơ hội thực tập tại các bệnh viện, phòng khám thuộc hệ thống Hoàn Mỹ.

Cựu sinh viên ngành Điều dưỡng của trường Đại học Hồng Bàng - Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Sương, hiện là Giám đốc Điều dưỡng của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ và nhiều cựu sinh viên khác của trường thuộc khối khoa học sức khỏe cũng làm việc tại đây.

Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thanh Phong và đại diện Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ ký kết đào tạo đưa sinh viên HIU thực tập và làm việc tại Hoàn Mỹ vào đầu năm 2020.

Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Đại học Quốc tế Hồng Bàng cho rằng, chỉ chú trọng vào công tác đào tạo kiến thức, tăng cường nghiên cứu khoa học cho sinh viên vẫn chưa đủ. Nhà trường là cầu nối liên kết sinh viên với doanh nghiệp, giúp các em có được việc làm phù hợp nhất và hơn hết là có khả năng tạo công ăn việc làm cho người khác.

Nhà trường còn định hướng ứng dụng để tăng cường khả năng kết nối vào thực tiễn, kết hợp với năng lực khởi nghiệp từ sự hỗ trợ của Trung tâm Khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp. Đó luôn là kim chỉ nam cho 38 ngành học mà HIU đang đào tạo.

Cựu sinh viên của trường hiện nay không chỉ có công việc phù hợp với ngành nghề đào tạo mà còn trở thành chủ doanh nghiệp như em Nguyễn Văn Hậu (cựu sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện của HIU) sáng lập nên công ty NetGroup Communication; em Tạ Nguyễn Huy Vinh (cựu sinh viên ngành Kiến trúc) hiện là Tổng giám đốc công ty An Vinh Decor.

Giáo dục sinh viên theo triết lý 5H (Tâm, Trí, Thể, Kỹ, Nhân)

Với hơn 40 năm công tác trong ngành giáo dục, từng đảm nhận các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM, từ khi đảm đương cương vị mới tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng vào năm 2018, Phó giáo sư Hồ Thanh Phong không ngừng cải tiến các chương trình đào tạo tại HIU theo triết lý 5H.

Theo Phó giáo sư Hồ Thanh Phong, Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đào tạo các kỹ thuật viên, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ theo triết lý giáo dục 5H gồm Heart (Tâm), Head (Trí), Health (Thể), Hand (Kỹ), Human (Nhân) với ý nghĩa sinh viên không chỉ được dạy kiến thức, mà còn biết dùng đôi tay thuần thục với cơ thể dẻo dai, tinh thần sáng, trái tim nhân hậu để trở thành con người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp được tổ chức trong khuôn viên HIU vào năm 2019 thu hút hàng trăm doanh nghiệp đến tuyển dụng sinh viên trực tiếp.

Nhà trường còn đẩy mạnh yếu tố đào tạo theo hướng quốc tế để sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, phát huy tối đa khả năng.

Nếu năm 2019, trường có 6 ngành giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh thì nay đã tăng lên 16 cùng các chương trình liên kết quốc tế, chẳng hạn liên kết với 2 trường đại học có thứ hạng cao trên thế giới. Đó là Đại học Arizona (Mỹ) (thuộc top 100 thế giới (theo US. News & World Report’s Best College năm 2021) và Đại học Bedfordshire (Anh) (thuộc top 300 trường đại học trẻ thế giới theo bảng xếp hạng của The Time Higher Education 2020).

Tòa nhà Ship of Knowledge tọa lạc tại 215 Điện Biên Phủ, phường 15, quân Bình Thạnh với 25 tầng, 105 phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành phục vụ việc học tập của sinh viên.

Kim Uyên