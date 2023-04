Nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên kế toán, kiểm toán tại NEU

Cử nhân kế toán, kiểm toán hai khóa đầu hệ song bằng của NEU và ICAEW có nhiều cơ hội làm việc tại các công ty đa quốc gia với mức lương hấp dẫn.

Chương trình cử nhân kế toán và cử nhân kiểm toán bằng tiếng Anh tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB do Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) hợp tác với ICAEW triển khai từ năm 2017. Đến nay, chương trình đã có hai thế hệ sinh viên tốt nghiệp với khởi đầu thuận lợi.

Theo thống kê của viện, 45 sinh viên khóa hai tốt nghiệp cuối năm 2022 được đánh giá cao về chất lượng với 30 em tốt nghiệp loại xuất sắc và 15 em loại giỏi. 100% tân cử nhân của chương trình hiện làm việc tại các công ty đa quốc gia, doanh nghiệp lớn, trong đó nhiều em đã trở thành nhân viên chính thức của các công ty Big4.

Ký kết giữa EY Việt Nam, NEU và ICAEW mở thêm cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên theo học chương trình tích hợp. Ảnh: ICAEW

"Mới đây, lễ ký kết hợp tác giữa ICAEW và EY Việt Nam cùng Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU) càng thu hút sự quan tâm của học sinh, phụ huynh bởi chất lượng đào tạo, cũng như cơ hội việc làm tại Big 4 hàng đầu thế giới", đại diện NEU nhận định.

Là một trong những cử nhân xuất sắc của khóa hai, Trần Phương Diễm Hạnh hiện làm tại Mckinsey & Company của Mỹ - một công ty tư vấn quản trị, chuyên nghiên cứu chiến lược cho chính phủ và các tổ chức đa quốc gia.

Hạnh cho biết, với các bạn sinh viên mới ra trường như cô thì tư vấn quản trị là một ngành mới tại Việt Nam. Các anh chị đang làm ở ngành này thường có "profile khủng" và cô thấy may mắn khi có được công việc mơ ước. "Tuy nhiên, may mắn không tự nhiên mà đến, may mắn được hình thành từ chính nỗ lực của bản thân và môi trường đào tạo mà ta có được", Hạnh nói.

Lễ trao bằng tốt nghiệp chương trình cử nhân kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB tại NEU. Ảnh: ICAEW

Chia sẻ thêm về tấm bằng cử nhân kế toán bằng tiếng Anh tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB loại giỏi vừa nhận được, nữ sinh cho biết với em, đây là một chương trình toàn diện, đáp ứng cả nhu cầu về kiến thức học thuật lẫn trải nghiệm thực tế.

Điểm nổi bật là chương trình không những đào tạo bằng tiếng Anh, mà sinh viên còn được học song song chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB. Việc học CFAB giúp sinh viên trang bị thêm những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp thực tế về kinh doanh, tài chính và kế toán, mở ra cơ hội nghề nghiệp lớn, không chỉ trong những lĩnh vực kế toán - kiểm toán, mà cả ngân hàng, tài chính và kinh doanh.

Trần Phương Diễm Hạnh, cựu sinh viên NEU chương trình kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB. Ảnh: ICAEW

Nữ Gen Z cũng cho biết, ICAEW CFAB - chứng chỉ nghề nghiệp được công nhận trên toàn cầu đã giúp cô cạnh tranh hơn trên thị trường lao động quốc tế. "Em được học cách tư duy và giải quyết vấn đề hiệu quả. Các kỹ năng như làm việc nhóm, quản lý thời gian... và kỹ năng tự học của em cũng phát triển trong quá trình học", cựu sinh viên NEU chia sẻ.

Một trong những giá trị lớn khác dành cho sinh viên theo học chương trình tích hợp này là mạng lưới đối tác và học viên của ICAEW trên toàn cầu. Diễm Hạnh cho biết, chương trình đã mang lại cho em những mối quan hệ giá trị khi được gặp gỡ và kết nối với các học viên của chương trình. "Các anh, chị, các bạn đang gắn bó với nghề tài chính - kế toán hoặc đang làm ở những ngành nghề khác đều có điểm chung là rất giỏi và sẵn lòng chia sẻ, giúp em có cái nhìn đa chiều hơn về ngành, cũng như thị trường lao động", cô nói.

Trần Ngọc Thắng - cựu sinh viên lớp CFAB2 hiện là Audit Associate (trợ lý kiểm toán) của Văn phòng BDO quốc tế đặt tại TP HCM theo chương trình hợp tác giữa ICAEW Vietnam và Công ty BDO Malaysia. Thắng cho biết, chương trình dành cho những bạn đã hoàn thành trên 4 môn CFAB có cơ hội được tiếp cận với thị trường kiểm toán trong khu vực Đông Nam Á cũng như thế giới.

Ngoài ra BDO và ICAEW cũng hợp tác đào tạo và hỗ trợ nhân viên hoàn thành chương trình ACA để trở thành Chartered Accountant trong tương lai. "Cùng với song bằng được nhận sau khi tốt nghiệp, cộng với sự tư vấn của các anh chị ICAEW Việt Nam đã mang đến cho mình cơ hội làm việc tại BDO - một môi trường năng động với những đồng nghiệp không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn Đông Nam Á", Thắng cho hay.

