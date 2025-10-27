Nhiều chuyến tàu Bắc - Nam ngừng chạy do lũ lớn ở miền Trung

Khoảng 2.700 hành khách bị ảnh hưởng khi ngành đường sắt tạm dừng hàng loạt tàu Thống Nhất và tàu du lịch tối 27/10, do ảnh hưởng của mưa lũ tại miền Trung.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) thông báo tạm dừng các đôi tàu SE1/SE2 và SE3/SE4 (tuyến Thống Nhất Bắc - Nam) xuất phát từ ga Hà Nội và ga Sài Gòn tối 27/10.

Đôi tàu SE19/SE20 hành trình Hà Nội - Đà Nẵng cũng tạm dừng hoạt động trong ngày 27/10.

Tại khu vực miền Trung, chương trình du lịch "Kết nối di sản" với các đoàn tàu HĐ1/2 và HĐ3/4 (chặng Huế - Đà Nẵng) cũng phải dừng khai thác trong hai ngày 28 và 29/10.

Việc dừng tàu đột ngột dự kiến ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển của khoảng 2.700 hành khách đã mua vé.

VNR cho biết đã thông báo tới hành khách qua tin nhắn SMS, Zalo, website và fanpage chính thức. Những hành khách bị ảnh hưởng có thể đến nhà ga để trả vé miễn phí trong vòng 30 ngày, tính từ ngày khởi hành in trên vé.

Nước lũ chạm đáy dầm cầu Bạch Hổ, Giả Viên, bắc qua sông Hương ở Huế. Ảnh: VNR

Hiện, nước lũ trên tuyến đường sắt Bắc Nam vẫn tiếp tục dâng. Tại Thừa Thiên Huế, đoạn Km682+550 đến Km682+700, nước cao hơn đỉnh ray khoảng 70 mm; đoạn Km683+200 đến Km683+650, ngập tới 185 mm. Mực nước đã chạm đáy dầm cầu Bạch Hổ và cầu Giả Viên - hai điểm xung yếu trên tuyến qua trung tâm TP Huế.

Đại diện VNR cho biết công ty đang phối hợp với các đơn vị hạ tầng theo dõi sát tình hình mưa lũ, sẵn sàng khôi phục chạy tàu khi điều kiện an toàn được đảm bảo.

Bốn ngày qua, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi mưa phổ biến 400-600 mm, cá biệt đỉnh Bạch Mã trên 2.000 mm khiến lũ các sông đã vượt mức lịch sử năm 2020. Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, miền Trung mưa rất lớn.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết lượng mưa từ 19h ngày 23/10 đến 7h ngày 27/10 ở Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi phổ biến 400-600 mm, có nơi mưa trên 800 mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định miền Trung tiếp tục mưa đến hết tháng 10. Trong đó từ nay đến sáng 29/10, nam Quảng Trị - Đà Nẵng, đông Quảng Ngãi mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ trên 700 mm.

Riêng Huế và Đà Nẵng tiếp tục là tâm mưa với lượng 300-500 mm, cục bộ trên 800 mm. Ngoài ra, Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị mưa 100-200 mm, cục bộ trên 350 mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200 mm trong ba giờ.

Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách có kế hoạch di chuyển trong những ngày tới nên thường xuyên theo dõi thông tin trên website hoặc liên hệ trực tiếp với nhà ga để được hỗ trợ. Các chuyến tàu sẽ được khôi phục khi điều kiện thời tiết ổn định và an toàn vận hành được đảm bảo.

Mai Phương